"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык - 06.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230606/1046963875.html
"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык
"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык - 06.06.2023 Украина.ру
"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык
Организация Объединённых Наций напомнила своим подписчикам в твиттере о том, что 6 июня в мире отмечается День русского языка. В офисе украинского президента (ОП) оскорбились таким постом, посчитав это провокацией. Ответ у себя в телеграм-канале опубликовал советник главы ОП Михаил Подоляк
2023-06-06T16:01
2023-06-06T16:01
новости
украина
михаил подоляк
оон
русский язык
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101667/69/1016676926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ca58b904ac8e4e60b96242caa639cd7.jpg
6 июня было объявлено ООН днем русского языка в 2010 году, этот праздник приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина.Правда на Украине этот автор не так давно признан врагом, поскольку писал на русском и является "вредоносным носителем русского мира".В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. На данный момент известно, что ее уровень вырос на 12 метров, полностью затоплено уже три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
https://ukraina.ru/20230606/1046962121.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101667/69/1016676926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7799f448f7f836f06c5641954e2fa7f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил подоляк, оон, русский язык, каховская гэс
Новости, Украина, Михаил Подоляк, ООН, Русский язык, Каховская ГЭС

"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык

16:01 06.06.2023
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПоследняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь
Последняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
Организация Объединённых Наций напомнила своим подписчикам в твиттере о том, что 6 июня в мире отмечается День русского языка. В офисе украинского президента (ОП) оскорбились таким постом, посчитав это провокацией. Ответ у себя в телеграм-канале опубликовал советник главы ОП Михаил Подоляк
"Это какой-то "прикол"? Вы серьезно там? Будет ли еще какая-то реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию", - написал он.
6 июня было объявлено ООН днем русского языка в 2010 году, этот праздник приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
Правда на Украине этот автор не так давно признан врагом, поскольку писал на русском и является "вредоносным носителем русского мира".
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. На данный момент известно, что ее уровень вырос на 12 метров, полностью затоплено уже три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу.
Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
15:29
В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликтаСлучившееся на Каховской ГЭС может иметь "ужасные гуманитарные и экологические последствия". Такое заявление на брифинге в Брюсселе 6 июня сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано
 
НовостиУкраинаМихаил ПодолякООНРусский языкКаховская ГЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на Днепре
17:59Новороссийский чиновник Пушкин
17:58Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня
17:47Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня
17:44Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
17:35"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища
17:26"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая
17:12О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов
17:07Лидеры стран Африки договорились о взаимодействии по мирному урегулированию на Украине
16:40Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления
16:39Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ
16:31Экс-чиновник из Херсонской области похитил деньги, выделенные на больницу
16:24Волна смыла всё. Прорыв на Каховской ГЭС напомнил о катастрофах в Киеве, Америке и Европе
16:09Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям
16:01"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык
15:42Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
15:34Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц
15:29В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта
15:28Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков
15:22Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне
Лента новостейМолния