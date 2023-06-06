https://ukraina.ru/20230606/1046963875.html

"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык

"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык - 06.06.2023 Украина.ру

"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык

Организация Объединённых Наций напомнила своим подписчикам в твиттере о том, что 6 июня в мире отмечается День русского языка. В офисе украинского президента (ОП) оскорбились таким постом, посчитав это провокацией. Ответ у себя в телеграм-канале опубликовал советник главы ОП Михаил Подоляк

2023-06-06T16:01

2023-06-06T16:01

2023-06-06T16:01

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украина

михаил подоляк

оон

русский язык

каховская гэс

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6 июня было объявлено ООН днем русского языка в 2010 году, этот праздник приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина.Правда на Украине этот автор не так давно признан врагом, поскольку писал на русском и является "вредоносным носителем русского мира".В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. На данный момент известно, что ее уровень вырос на 12 метров, полностью затоплено уже три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".

https://ukraina.ru/20230606/1046962121.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, михаил подоляк, оон, русский язык, каховская гэс