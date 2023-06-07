Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня - 07.06.2023 Украина.ру
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Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня
Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня - 07.06.2023 Украина.ру
Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня
Украина.ру, 07.06.2023
2023-06-07T17:18
2023-06-07T17:18
эксклюзив
сво
мягков
всу
купянск
донецк
русофобия
каховская гэс
днепр
насонов роман
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"Российские войск выполнили поставленные задачи"Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина сознательно устроила теракт с подрывом дамбы Каховской ГЭС. По его словам, не добившись успеха в наступлении, Киев намерен перебросить подразделения с Херсонского направления в район наступательных действий.Глава оборонного ведомства добавил, что противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций.Украина устроила этот теракт, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она в очередной раз через западные СМИ вылила ушаты грязи на Россию и оттянула внимание от своего неизбежного поражения в том самом "контрнаступлении". Такое мнение у эксперта в сфере комплексной безопасности, полковника запаса Романа Насонова.Если же говорить об угрозе десанта на Запорожскую АЭС, отметил эксперт, то у нас есть штатные подразделения Росгвардии, которые каждый день обеспечивают там безопасность.Кроме того, у нас есть многоуровневые и многоходовые планы, которые призваны защитить этот самый крупный ядерный объект в Европе.Насонов также прокомментировал сообщения о том, что российским войскам удалось отбить массированную атаку противника силами бронетехники на Юго-Донецком направлении."В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника. Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь ВСУ.Инженерные сооружения и заграждения были вовремя возведены. Противотанковые резервы, которые очень хорошо показали себя в этом боестолкновении, были просто красавцы. Десантники показали свою сверхмобильность. Наши "Корнеты" великолепно выжигают немецкую противотанковую броню.Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях", – заявил эксперт."Тактическое решение Украины"Кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин ответил на вопрос, кому выгодна катастрофа на Днепре.Смолин напоминает, что ещё год назад артиллерия и ракеты ВСУ пытались разрушить плотину Каховской ГЭС. При этом украинская сторона открыто заявляла, что одна из главных целей Украины — лишить Крым воды и, собственно, залить определённые территории, по которым невозможно было бы наступать.И вот, наконец, через год они смогли реализовать эти планы.С военной же точки зрения разрушение дамбы Каховской ГЭС позволит ВСУ освободить часть войск на подтопленных территориях, перебросить их на иной фронт, отмечает Смолин."В определённой степени это тактическое решение Украины, чтобы попытаться организовать контрнаступление большими силами на другом участке.Поскольку современной киевской власти наплевать на своё население, они могут залить хоть половину Украины. Например, если ВСУ взорвут весь каскад гидростанций, которые идут начиная с Киева и ниже, практически треть территории Украины будет залита водой, и им будет значительно легче защищаться", – сообщил политолог.По его словам, любые трагедии на Украине можно предотвратить только в случае, когда удастся поменять киевскую власть."Я думаю, это наиболее дешёвый способ прекратить любые трагедии на территории этого несчастного государства.В противном случае Украина будет торговать российской кровью ровно столько, сколько за неё будут платить западные хозяева. Русофобия хорошо продаётся, поэтому ВСУ продолжают убивать русских", – заявил Смолин.ВСУ пытаются усыпить бдительность российских войскСейчас противник пытается прощупывать слабые места российских войск и пытается расшатать нашу оборону на различных участках, говорит научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.ВСУ проводят крупные разведки боем то на Юго-Донецком, то на Херсонском, то на Купянском направлениях. И мы вынуждены на это реагировать."Смысл этой стратегии состоит в том, что в какой-то момент мы привыкнем к этим ударам Украины и не будем должным образом реагировать на них. А когда их разведка почувствует, что наша реакция неадекватна, они нанесут решающий удар, который застанет нас врасплох", – пояснил Мягков.Ситуация для России осложняется тем, что сейчас Украина подпитывается не только оружием и военными советниками: против нас используют серьезную пропаганду, которая должна в моральном плане поставить нас на колени, добавил эксперт."Но это им не удается. Запад начинает нервничать и подталкивает киевский режим к наступлению. Им неважно, сколько в этом наступлении погибнет украинцев. Вчера Роберт Кеннеди-младший заявил, что потери ВСУ составили 350 тысяч человек.Мне кажется, он глубоко неправ. Цифры убитых и пропавших без вести солдат - намного больше. Иначе на Украине не велась такая дикая мобилизация", – заявил Мягков.
https://ukraina.ru/20230607/1046995460.html
https://ukraina.ru/20230607/1047002918.html
https://ukraina.ru/20230607/1046961382.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, мягков, всу, купянск, донецк, русофобия, каховская гэс, днепр, насонов роман, сергей шойгу, наступление, десант, запорожская аэс
Эксклюзив, СВО, Мягков, ВСУ, Купянск, Донецк, Русофобия, Каховская ГЭС, Днепр, Насонов Роман, Сергей Шойгу, наступление, десант, Запорожская АЭС

Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход СВО. О чём говорили эксперты 7 июня

17:18 07.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНовая Каховка после прорыва Каховской ГЭС
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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"Российские войск выполнили поставленные задачи"
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина сознательно устроила теракт с подрывом дамбы Каховской ГЭС. По его словам, не добившись успеха в наступлении, Киев намерен перебросить подразделения с Херсонского направления в район наступательных действий.
Глава оборонного ведомства добавил, что противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций.
Украина устроила этот теракт, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она в очередной раз через западные СМИ вылила ушаты грязи на Россию и оттянула внимание от своего неизбежного поражения в том самом "контрнаступлении". Такое мнение у эксперта в сфере комплексной безопасности, полковника запаса Романа Насонова.
Если же говорить об угрозе десанта на Запорожскую АЭС, отметил эксперт, то у нас есть штатные подразделения Росгвардии, которые каждый день обеспечивают там безопасность.
Кроме того, у нас есть многоуровневые и многоходовые планы, которые призваны защитить этот самый крупный ядерный объект в Европе.
Насонов также прокомментировал сообщения о том, что российским войскам удалось отбить массированную атаку противника силами бронетехники на Юго-Донецком направлении.
Роман Насонов интервью
15:48
Роман Насонов: Как только наступление ВСУ захлебнется, Россия должна ударить по аэродромам НАТОВ целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника
"В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника. Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь ВСУ.
Инженерные сооружения и заграждения были вовремя возведены. Противотанковые резервы, которые очень хорошо показали себя в этом боестолкновении, были просто красавцы. Десантники показали свою сверхмобильность. Наши "Корнеты" великолепно выжигают немецкую противотанковую броню.
Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях", – заявил эксперт.
"Тактическое решение Украины"
Кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин ответил на вопрос, кому выгодна катастрофа на Днепре.
Смолин напоминает, что ещё год назад артиллерия и ракеты ВСУ пытались разрушить плотину Каховской ГЭС. При этом украинская сторона открыто заявляла, что одна из главных целей Украины — лишить Крым воды и, собственно, залить определённые территории, по которым невозможно было бы наступать.
И вот, наконец, через год они смогли реализовать эти планы.
С военной же точки зрения разрушение дамбы Каховской ГЭС позволит ВСУ освободить часть войск на подтопленных территориях, перебросить их на иной фронт, отмечает Смолин.
"В определённой степени это тактическое решение Украины, чтобы попытаться организовать контрнаступление большими силами на другом участке.
Поскольку современной киевской власти наплевать на своё население, они могут залить хоть половину Украины. Например, если ВСУ взорвут весь каскад гидростанций, которые идут начиная с Киева и ниже, практически треть территории Украины будет залита водой, и им будет значительно легче защищаться", – сообщил политолог.
Михаил Смолин интервью - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
16:02
Михаил Смолин о подрыве ГЭС: Украина торгует российской кровью, но Запад готовит ее на закланиеСамый дешёвый способ прекратить трагедии на территории несчастного государства — сменить киевскую власть. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут взорвать весь каскад гидростанций, которые идут начиная с Киева и ниже, и залить половину страны водой
По его словам, любые трагедии на Украине можно предотвратить только в случае, когда удастся поменять киевскую власть.
"Я думаю, это наиболее дешёвый способ прекратить любые трагедии на территории этого несчастного государства.
В противном случае Украина будет торговать российской кровью ровно столько, сколько за неё будут платить западные хозяева. Русофобия хорошо продаётся, поэтому ВСУ продолжают убивать русских", – заявил Смолин.
ВСУ пытаются усыпить бдительность российских войск
Сейчас противник пытается прощупывать слабые места российских войск и пытается расшатать нашу оборону на различных участках, говорит научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.
ВСУ проводят крупные разведки боем то на Юго-Донецком, то на Херсонском, то на Купянском направлениях. И мы вынуждены на это реагировать.
"Смысл этой стратегии состоит в том, что в какой-то момент мы привыкнем к этим ударам Украины и не будем должным образом реагировать на них. А когда их разведка почувствует, что наша реакция неадекватна, они нанесут решающий удар, который застанет нас врасплох", – пояснил Мягков.
Ситуация для России осложняется тем, что сейчас Украина подпитывается не только оружием и военными советниками: против нас используют серьезную пропаганду, которая должна в моральном плане поставить нас на колени, добавил эксперт.
"Но это им не удается. Запад начинает нервничать и подталкивает киевский режим к наступлению. Им неважно, сколько в этом наступлении погибнет украинцев. Вчера Роберт Кеннеди-младший заявил, что потери ВСУ составили 350 тысяч человек.
Мне кажется, он глубоко неправ. Цифры убитых и пропавших без вести солдат - намного больше. Иначе на Украине не велась такая дикая мобилизация", – заявил Мягков.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград"
 
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