"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ - 07.06.2023 Украина.ру
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"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ
"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ - 07.06.2023 Украина.ру
"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ
Монахов канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) обязали в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру. Такое требование направил в УПЦ заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии, проводившей опись госимущества
2023-06-07T11:44
2023-06-07T12:24
эксклюзив
украина
упц
митрополит онуфрий
епифаний
олег соскин
киево-печерская лавра
александр ткаченко
митрополит павел
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Об этом сообщил во вторник, 6 июня, в своем телеграм-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.По его словам, печь идет об «очищении нашей земли от русского мира», а также о возвращении заповеднику его имущества. И если УПЦ откажется это сделать, то «будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствованию заповеднику в пользовании имуществом». Как видно, в решении суда министр заранее уверен.Ранее министерство разорвало договор аренды зданий с УПЦ и потребовало от монахов покинуть лавру к 29 марта — либо перейти в раскольническую Украинскую православную церковь (ПЦУ). Монахи уходить отказались.Позднее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был обвинен в разжигании межрелигиозной розни, в поддержке действий России — и на этом основании отправлен под домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Недавно суд продлил круглосуточный домашний арест еще на 60 дней.Репрессии против канонической УПЦ продолжаются и набирают силу на всей территории, подконтрольной киевскому режиму. Так, продлили на два месяца круглосуточный домашний арест и настоятелю Черкасской епархии УПЦ митрополиту Феодосию. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура возбудили против него уголовные дела.Священнослужитель записал видеообращение https://www.youtube.com/watch?v=p_Fqf691UcY к верующим, в котором рассказал, что его обвинители в суде аргументировали свое требование продлить арест тем, что «он продолжает говорить...», выступает с обращениями. По словам Феодосия, «это то, что пугает их больше всего».При этом в ходе заседания суда не прозвучало вразумительного ответа на вопрос защиты: так что, свобода слова, выражения своего мнения — это причина содержания человека под арестом?«А ответ очень простой — в нашей стране, к большому сожалению, идет полномасштабное гонение на церковь», — заявил митрополит Феодосий. Он пояснил, что гонения эти имеют разные формы, ключевой является фабрикация уголовных дел против священнослужителей канонической УПЦ.Феодосий напомнил о методах, которые при этом применяют прокуратура и СБУ. Так, по его словам, старицам в келью в Красногорском Золотоношском монастыре при обыске «подбросили флаг Новороссии». Подбросили этот флаг «монахиням, которые там живут по 40–50 лет и, кроме своих келий и храма Божьего, ничего не знают», подчеркнул митрополит.Системные гонения на Церковь помогают проводить и стимулируемые кем-то активисты, которых Феодосий сравнил с китайскими хунвейбинами. Эти активисты недавно облили красной краской ступени входа в самый большой в стране Свято-Михайловский кафедральный собор УПЦ и обклеили стены плакатами, оскорбляющими чувства верующих. Некоторые такие «активисты» работают и в местных СМИ, и эти СМИ подключились к антицерковной кампании, отметил священнослужитель.Он добавил, что средства, выделяемые для этих СМИ некоторыми посольствами, на самом деле идут на разжигание межрелигиозной розни и ненависти — и об этом такие посольства-доноры будут проинформированы.По словам Феодосия, сообщения о переходах многих сельских храмов из УПЦ в раскольническую ПЦУ на самом деле говорят лишь о рейдерстве — храм будет стоять пустым, а истинно верующие будут молиться в других местах, в подвалах... Власть сейчас делает все, чтобы уничтожить в стране Христову Церковь, заменяя ее симулякром, констатировал митрополит. Он пожелал инициаторам и исполнителям гонений «остановится ради себя и ради ваших детей».«Разрушая Церковь, вы все равно не достигнете результата окончательного, Церковь всегда была, есть и будет, она неразрушима. Но вы разрушите свои семьи, вы разрушите наше общество и, возможно, вы окончательно разрушите нашу страну. Вы этого не понимаете — примите на веру. Вы не убежите потом никуда от своей совести и никуда не убежите от наказания. Поберегите себя, пожалейте себя, пожалейте свои семьи и свое будущее. Остановитесь, пока не поздно», — сказал Феодосий.Украинский политолог и экономист Олег Соскин, анализируя в очередном выпуске своего видеоблога последствия разрушения Каховской ГЭС, напомнил, что плотин на Днепре много. И где гарантии, что они останутся целы?Он также заявил о перспективе сползания страны в эпоху хаоса, посоветовав всем перечитать биографию кошевого атамана Сирко. По мнению политолога, эпоха местных военных вождей на Украине может повториться, уже сейчас власть Зеленского и его команды «тает, как снег на солнце».Соскин задался вопросом: интересно, когда Киев взорвется? Он пояснил, что «сейчас как раз там Ткаченко бомбу подложил, министр культуры... дал три дня монахам Онуфрия (предстоятеля канонической УПЦ. — Ред.) на то, чтобы они покинули Киево-Печерскую лавру».«Интересный Ткаченко. Интересно, чьи он команды выполняет? Понятно, что они (монахи — Ред.) не покинут. Ну дальше представьте, что будет...», — сказал эксперт. Он добавил, что сейчас многие храмы на замке, молятся только в нижней лавре, более нигде — «а что там Епифаний (глава раскольнической ПЦУ. — Ред.) служить будет — это большой вопрос».Политолог высказал мнение, что «в Киеве тоже что-то случится». И призвал киевлян покидать город, «пока дороги пустые».
https://ukraina.ru/20230606/1046968683.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, упц, митрополит онуфрий, епифаний, олег соскин, киево-печерская лавра, александр ткаченко, митрополит павел
Эксклюзив, Украина, УПЦ, Митрополит Онуфрий, Епифаний, Олег Соскин, Киево-Печерская лавра, Александр Ткаченко, Митрополит Павел

"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ

11:44 07.06.2023 (обновлено: 12:24 07.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМолебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Монахов канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) обязали в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру. Такое требование направил в УПЦ заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии, проводившей опись госимущества
Об этом сообщил во вторник, 6 июня, в своем телеграм-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.
По его словам, печь идет об «очищении нашей земли от русского мира», а также о возвращении заповеднику его имущества. И если УПЦ откажется это сделать, то «будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствованию заповеднику в пользовании имуществом».
Как видно, в решении суда министр заранее уверен.
Ранее министерство разорвало договор аренды зданий с УПЦ и потребовало от монахов покинуть лавру к 29 марта — либо перейти в раскольническую Украинскую православную церковь (ПЦУ). Монахи уходить отказались.
Позднее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был обвинен в разжигании межрелигиозной розни, в поддержке действий России — и на этом основании отправлен под домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.
Недавно суд продлил круглосуточный домашний арест еще на 60 дней.
Вчера, 18:28
Новую Каховку затопило, Минкульт дал три дня УПЦ, чтобы покинуть лавру. Итоги 6 июня на УкраинеДнепр вышел из берегов и затопил прибрежную территорию в Херсонской области после повреждений Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ. У сторонников Украинской православной церкви есть три дня, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской лавры, заявили в Министерстве культуры Украины
Репрессии против канонической УПЦ продолжаются и набирают силу на всей территории, подконтрольной киевскому режиму. Так, продлили на два месяца круглосуточный домашний арест и настоятелю Черкасской епархии УПЦ митрополиту Феодосию.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура возбудили против него уголовные дела.
Священнослужитель записал видеообращение https://www.youtube.com/watch?v=p_Fqf691UcY к верующим, в котором рассказал, что его обвинители в суде аргументировали свое требование продлить арест тем, что «он продолжает говорить...», выступает с обращениями.
По словам Феодосия, «это то, что пугает их больше всего».
При этом в ходе заседания суда не прозвучало вразумительного ответа на вопрос защиты: так что, свобода слова, выражения своего мнения — это причина содержания человека под арестом?
«А ответ очень простой — в нашей стране, к большому сожалению, идет полномасштабное гонение на церковь», — заявил митрополит Феодосий.
Он пояснил, что гонения эти имеют разные формы, ключевой является фабрикация уголовных дел против священнослужителей канонической УПЦ.
Феодосий напомнил о методах, которые при этом применяют прокуратура и СБУ. Так, по его словам, старицам в келью в Красногорском Золотоношском монастыре при обыске «подбросили флаг Новороссии». Подбросили этот флаг «монахиням, которые там живут по 40–50 лет и, кроме своих келий и храма Божьего, ничего не знают», подчеркнул митрополит.
Вчера, 15:10
Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятнымСиловой захват Киево-Печерской лавры весьма вероятен, написал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда, в своем телеграм-канале 6 июня
Системные гонения на Церковь помогают проводить и стимулируемые кем-то активисты, которых Феодосий сравнил с китайскими хунвейбинами.
Эти активисты недавно облили красной краской ступени входа в самый большой в стране Свято-Михайловский кафедральный собор УПЦ и обклеили стены плакатами, оскорбляющими чувства верующих. Некоторые такие «активисты» работают и в местных СМИ, и эти СМИ подключились к антицерковной кампании, отметил священнослужитель.
Он добавил, что средства, выделяемые для этих СМИ некоторыми посольствами, на самом деле идут на разжигание межрелигиозной розни и ненависти — и об этом такие посольства-доноры будут проинформированы.
По словам Феодосия, сообщения о переходах многих сельских храмов из УПЦ в раскольническую ПЦУ на самом деле говорят лишь о рейдерстве — храм будет стоять пустым, а истинно верующие будут молиться в других местах, в подвалах...
Власть сейчас делает все, чтобы уничтожить в стране Христову Церковь, заменяя ее симулякром, констатировал митрополит. Он пожелал инициаторам и исполнителям гонений «остановится ради себя и ради ваших детей».
«Разрушая Церковь, вы все равно не достигнете результата окончательного, Церковь всегда была, есть и будет, она неразрушима. Но вы разрушите свои семьи, вы разрушите наше общество и, возможно, вы окончательно разрушите нашу страну.
Вы этого не понимаете — примите на веру. Вы не убежите потом никуда от своей совести и никуда не убежите от наказания. Поберегите себя, пожалейте себя, пожалейте свои семьи и свое будущее. Остановитесь, пока не поздно», — сказал Феодосий.
Украинский политолог и экономист Олег Соскин, анализируя в очередном выпуске своего видеоблога последствия разрушения Каховской ГЭС, напомнил, что плотин на Днепре много. И где гарантии, что они останутся целы?
Он также заявил о перспективе сползания страны в эпоху хаоса, посоветовав всем перечитать биографию кошевого атамана Сирко. По мнению политолога, эпоха местных военных вождей на Украине может повториться, уже сейчас власть Зеленского и его команды «тает, как снег на солнце».
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня, 17:02
Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священникуСлужба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его заочно обвиняют в поддержке России, говорится в телеграм-канале ведомства 5 июня
Соскин задался вопросом: интересно, когда Киев взорвется? Он пояснил, что «сейчас как раз там Ткаченко бомбу подложил, министр культуры... дал три дня монахам Онуфрия (предстоятеля канонической УПЦ. — Ред.) на то, чтобы они покинули Киево-Печерскую лавру».
«Интересный Ткаченко. Интересно, чьи он команды выполняет? Понятно, что они (монахи — Ред.) не покинут. Ну дальше представьте, что будет...», — сказал эксперт.
Он добавил, что сейчас многие храмы на замке, молятся только в нижней лавре, более нигде — «а что там Епифаний (глава раскольнической ПЦУ. — Ред.) служить будет — это большой вопрос».
Политолог высказал мнение, что «в Киеве тоже что-то случится». И призвал киевлян покидать город, «пока дороги пустые».
 
ЭксклюзивУкраинаУПЦМитрополит ОнуфрийЕпифанийОлег СоскинКиево-Печерская лавраАлександр ТкаченкоМитрополит Павел
 
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