https://ukraina.ru/20230607/1046981218.html

"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ

"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ - 07.06.2023 Украина.ру

"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ

Монахов канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) обязали в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру. Такое требование направил в УПЦ заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии, проводившей опись госимущества

2023-06-07T11:44

2023-06-07T11:44

2023-06-07T12:24

эксклюзив

украина

упц

митрополит онуфрий

епифаний

олег соскин

киево-печерская лавра

александр ткаченко

митрополит павел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101668/41/1016684100_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a99e306df76114f10405f271637e7084.jpg.webp

Об этом сообщил во вторник, 6 июня, в своем телеграм-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.По его словам, печь идет об «очищении нашей земли от русского мира», а также о возвращении заповеднику его имущества. И если УПЦ откажется это сделать, то «будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствованию заповеднику в пользовании имуществом». Как видно, в решении суда министр заранее уверен.Ранее министерство разорвало договор аренды зданий с УПЦ и потребовало от монахов покинуть лавру к 29 марта — либо перейти в раскольническую Украинскую православную церковь (ПЦУ). Монахи уходить отказались.Позднее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был обвинен в разжигании межрелигиозной розни, в поддержке действий России — и на этом основании отправлен под домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Недавно суд продлил круглосуточный домашний арест еще на 60 дней.Репрессии против канонической УПЦ продолжаются и набирают силу на всей территории, подконтрольной киевскому режиму. Так, продлили на два месяца круглосуточный домашний арест и настоятелю Черкасской епархии УПЦ митрополиту Феодосию. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура возбудили против него уголовные дела.Священнослужитель записал видеообращение https://www.youtube.com/watch?v=p_Fqf691UcY к верующим, в котором рассказал, что его обвинители в суде аргументировали свое требование продлить арест тем, что «он продолжает говорить...», выступает с обращениями. По словам Феодосия, «это то, что пугает их больше всего».При этом в ходе заседания суда не прозвучало вразумительного ответа на вопрос защиты: так что, свобода слова, выражения своего мнения — это причина содержания человека под арестом?«А ответ очень простой — в нашей стране, к большому сожалению, идет полномасштабное гонение на церковь», — заявил митрополит Феодосий. Он пояснил, что гонения эти имеют разные формы, ключевой является фабрикация уголовных дел против священнослужителей канонической УПЦ.Феодосий напомнил о методах, которые при этом применяют прокуратура и СБУ. Так, по его словам, старицам в келью в Красногорском Золотоношском монастыре при обыске «подбросили флаг Новороссии». Подбросили этот флаг «монахиням, которые там живут по 40–50 лет и, кроме своих келий и храма Божьего, ничего не знают», подчеркнул митрополит.Системные гонения на Церковь помогают проводить и стимулируемые кем-то активисты, которых Феодосий сравнил с китайскими хунвейбинами. Эти активисты недавно облили красной краской ступени входа в самый большой в стране Свято-Михайловский кафедральный собор УПЦ и обклеили стены плакатами, оскорбляющими чувства верующих. Некоторые такие «активисты» работают и в местных СМИ, и эти СМИ подключились к антицерковной кампании, отметил священнослужитель.Он добавил, что средства, выделяемые для этих СМИ некоторыми посольствами, на самом деле идут на разжигание межрелигиозной розни и ненависти — и об этом такие посольства-доноры будут проинформированы.По словам Феодосия, сообщения о переходах многих сельских храмов из УПЦ в раскольническую ПЦУ на самом деле говорят лишь о рейдерстве — храм будет стоять пустым, а истинно верующие будут молиться в других местах, в подвалах... Власть сейчас делает все, чтобы уничтожить в стране Христову Церковь, заменяя ее симулякром, констатировал митрополит. Он пожелал инициаторам и исполнителям гонений «остановится ради себя и ради ваших детей».«Разрушая Церковь, вы все равно не достигнете результата окончательного, Церковь всегда была, есть и будет, она неразрушима. Но вы разрушите свои семьи, вы разрушите наше общество и, возможно, вы окончательно разрушите нашу страну. Вы этого не понимаете — примите на веру. Вы не убежите потом никуда от своей совести и никуда не убежите от наказания. Поберегите себя, пожалейте себя, пожалейте свои семьи и свое будущее. Остановитесь, пока не поздно», — сказал Феодосий.Украинский политолог и экономист Олег Соскин, анализируя в очередном выпуске своего видеоблога последствия разрушения Каховской ГЭС, напомнил, что плотин на Днепре много. И где гарантии, что они останутся целы?Он также заявил о перспективе сползания страны в эпоху хаоса, посоветовав всем перечитать биографию кошевого атамана Сирко. По мнению политолога, эпоха местных военных вождей на Украине может повториться, уже сейчас власть Зеленского и его команды «тает, как снег на солнце».Соскин задался вопросом: интересно, когда Киев взорвется? Он пояснил, что «сейчас как раз там Ткаченко бомбу подложил, министр культуры... дал три дня монахам Онуфрия (предстоятеля канонической УПЦ. — Ред.) на то, чтобы они покинули Киево-Печерскую лавру».«Интересный Ткаченко. Интересно, чьи он команды выполняет? Понятно, что они (монахи — Ред.) не покинут. Ну дальше представьте, что будет...», — сказал эксперт. Он добавил, что сейчас многие храмы на замке, молятся только в нижней лавре, более нигде — «а что там Епифаний (глава раскольнической ПЦУ. — Ред.) служить будет — это большой вопрос».Политолог высказал мнение, что «в Киеве тоже что-то случится». И призвал киевлян покидать город, «пока дороги пустые».

https://ukraina.ru/20230606/1046968683.html

https://ukraina.ru/20230606/1046960276.html

https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, упц, митрополит онуфрий, епифаний, олег соскин, киево-печерская лавра, александр ткаченко, митрополит павел