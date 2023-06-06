https://ukraina.ru/20230606/1046968683.html

Новую Каховку затопило, Минкульт дал три дня УПЦ, чтобы покинуть лавру. Итоги 6 июня на Украине

Новую Каховку затопило, Минкульт дал три дня УПЦ, чтобы покинуть лавру. Итоги 6 июня на Украине - 06.06.2023 Украина.ру

Новую Каховку затопило, Минкульт дал три дня УПЦ, чтобы покинуть лавру. Итоги 6 июня на Украине

Днепр вышел из берегов и затопил прибрежную территорию в Херсонской области после повреждений Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ. У сторонников Украинской православной церкви есть три дня, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской лавры, заявили в Министерстве культуры Украины

2023-06-06T18:28

2023-06-06T18:28

2023-06-06T18:59

хроники

эксклюзив

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В результате ночных ударов со стороны вооружённых сил Украины по Каховской гидроэлектростанции разрушены задвижки — вода из Каховского водохранилища стала сбрасываться неконтролируемо вниз по течению Днепра, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Таврия. Новости Херсонской области» 6 июня.Подтоплена прибережная территория Новой Каховки, но вода не дошла до Днепровского проспекта, который идёт вдоль берега Днепра, что свидетельствует об отсутствии на данный момент необходимости в эвакуации людей из города, отметил он.Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена после попадания в неё снарядов, а сама дамба осталась целой, приводит РИА «Новости» слова главы администрации Новокаховского городского округа.Позже в другом видеообращении к гражданам он сказал, что ситуация находится под контролем и призвал жителей не паниковать после произошедшего теракта на Каховской ГЭС. Видео опубликовали в телеграм-канале администрации.Эта гидроэлектростанция построена из гидротехнических бетонов с высокими свойствами прочности с учётом возможности нанесения ядерного удара, отметил Леонтьев.В ходе атаки со стороны ВСУ были разрушены верхние сооружения станции, которые находятся над поверхностью воды, сказал он.Украинские войска ударили по Каховской гидроэлектростанции, предположительно, с использованием ракетной системы залпового огня «Ольха», говорится в сообщении.Произошло подтопление береговой зоны Днепра в Новой Каховке, но никакой паники и большой угрозы не существует, сообщил глава администрации.ВСУ продолжают наносить удары теперь уже по территории города, подчеркнул он.В телеграм-канале «Таврия. Новости Херсонской области» сообщили об обстрелах со стороны украинских войск жилых районов города.Сброс всей воды сразу невозможен благодаря конструкции Каховской ГЭС, приводит официальный телеграм-канал администрации слова Леонтьева.В результате обстрела со стороны ВСУ также пострадал турбинный зал, говорится в сообщении.Разрушение ГЭС — это катастрофа, которую создали украинские власти и те, кто ими управляет, сказал Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев.LIVE».Также в эфире показали кадры, снятые с дрона, на которых видно, что разрушена часть плотины гидроэлектростанции, через которую вода с Каховского водохранилища идёт вниз по Днепру.Удар по Каховской ГЭС со стороны вооружённых сил Украины — это преступление, написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.Есть конкретные планы того, что предстоит сделать после схода воды на основании рекомендаций, которые были созданы во время строительства этой гидроэлектростанции, сообщил он.Диверсия в Херсонской области связана также и с тем, что ВСУ не добились успеха в ходе своих наступательных действий, которые они начали 4 июня, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА «Новости» 6 июня.Она может повлечь за собой последствия для жителей и экологии региона, подчеркнул он.РФ отвергает обвинения в атаке на Каховскую гидроэлектростанцию, ответственность за это несут украинские власти, отметил Песков.Ранее американское издание Politico сообщило, что Киев винит в этом Москву.В государственной компании «Укргидроэнерго» заявили, что разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции, по их мнению, стало результатом взрывов в турбинном зале, говорится в статье.В свою очередь, глава администрации Новокаховского городского округа отметил, что с лета прошлого года Каховская ГЭС ежедневно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, были дни, когда более 70 снарядов американской ракетной системы залпового огня HIMARS прилетали по гидроэлектростанции.Новая Каховка затоплена, Украина пыталась осуществить теракт на Каховской ГЭС с лета 2022 года, заявил Леонтьев 6 июня в эфире телеканала «Россия 1».Первые кадры ударов по энергетическому объекту опубликовали в украинских источниках, поэтому этот теракт явно совершила Украина, подчеркнул он.Из четырёх населённых пунктов Новокаховского городского округа проходит эвакуация местных жителей, вода, по словам специалистов, сойдёт в течение 72 часов, сказал Леонтьев.Оттуда эвакуировано около 900 человек, сообщил он.Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале подтвердил, что вода продолжает прибывать в Новую Каховку.В прибрежные районы Новокаховского городского округа прибыли 53 автобуса для эвакуации людей, работает МЧС, сотрудники администрации и военные, на безопасных территориях организованы пункты временного размещения с горячим питанием, говорится в сообщении.После этого нужно будет сделать много работы, а пока все усилия направлены на то, чтобы местные жители меньше страдали от последствий теракта, совершённого Украиной. Паники среди населения нет благодаря системной организации работы властей и МЧС, отметил глава администрации Новокаховского городского округа.Леонтьев выразил уверенность в том, что совершившие преступление на Каховской ГЭС ответят за это.По факту разрушения плотины на гидроэлектростанции и затопления прибережных территорий Днепра в Херсонской области возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в телеграм-канале пресс-службы Следственного комитета России.«В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области», — говорится в сообщении.СК РФ установит обстоятельства произошедшего и размер причинённого ущерба региону и даст правовую оценку действиям всех причастных лиц, отметили в пресс-службе органа.Сторонникам УПЦ дали три дня для того, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавруУ сторонников Украинской православной церкви есть три дня, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавру, заявил глава Минкульта Украины Александр Ткаченко. Его слова приводит издание Страна.ua 6 июня.Комиссия украинского Министерства культуры и информационной политики, которая занималась вопросами приёма-передачи госимущества лавры, закончила свою работу, лишила права священников УПЦ на монастырь и передала всё его имущество в руки Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», говорится в статье.Представители заповедника направили требование сторонникам Московского патриархата о том, чтобы они в течение трёх рабочих дней покинули территорию монастыря, прекратили использование имущества и вернули его, отметили в Страна.ua.В случае отказа будет суд для устранения преград в использовании монастыря, говорится в материале.Сторонники УПЦ в Киево-Печерской лавре отказались подписывать акт, подчеркнули в Страна.ua.Заявление Ткаченко противоречит действиям Минкульта, так как никакого акта не было подписано между министерством и представителями Украинской православной церкви в лавре, сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент. Его слова приводит украинское издание.Слова главы Министерства культуры не будут иметь юридического последствия для монастыря, считает представитель УПЦ.Польша продолжает готовится к атаке на Белоруссию?Правительство Польши попросило Великобританию об оказании большей помощи в сфере противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, сообщило Bloomberg со ссылкой на неназванного источника.Запрос поступил якобы по причине ряда случаев, когда на польской территории обнаруживались обломки ракет, и активных действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, говорится в статье.

https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html

https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html

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https://ukraina.ru/20230605/1046892740.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив