Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки - мэр - 07.06.2023 Украина.ру
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Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки - мэр
Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки - мэр - 07.06.2023 Украина.ру
Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки - мэр
По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС, атакованной ВСУ. Об этом 7 июня сообщил мэр города Владимир Леонтьев
2023-06-07T08:31
2023-06-07T08:31
новости
новая каховка
мэр
пропавшие без вести
каховская гэс
атака
всу
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"Семь человек, о которых мы знаем точно", — уточнил он, добавив, что за вчерашний день из зон подтопления было перемещено более 900 человек, при этом 17 горожан МЧС и работники администрации спасли с крыш затопленных домов.Леонтьев отметил также, что уровень воды в городе упал на 35 сантиметров.В то же время накануне вечером поступали сообщения о том, что в Голой Пристани Херсонской области, а также Алешках ситуация, напротив, ухудшалась, уровень воды резко вырос.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
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новости, новая каховка, мэр, пропавшие без вести, каховская гэс, атака, всу
Новости, Новая Каховка, мэр, пропавшие без вести, Каховская ГЭС, атака, ВСУ

Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки - мэр

08:31 07.06.2023
 
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По предварительным данным, семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС, атакованной ВСУ. Об этом 7 июня сообщил мэр города Владимир Леонтьев
"Семь человек, о которых мы знаем точно", — уточнил он, добавив, что за вчерашний день из зон подтопления было перемещено более 900 человек, при этом 17 горожан МЧС и работники администрации спасли с крыш затопленных домов.
Леонтьев отметил также, что уровень воды в городе упал на 35 сантиметров.
В то же время накануне вечером поступали сообщения о том, что в Голой Пристани Херсонской области, а также Алешках ситуация, напротив, ухудшалась, уровень воды резко вырос.
07:51
В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня водыУровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться. Об этом утром 7 июня в своем Телеграм-канале сообщила администрация округа
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
 
НовостиНовая Каховкамэрпропавшие без вестиКаховская ГЭСатакаВСУ
 
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