Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне - 06.06.2023 Украина.ру
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Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне
Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне - 06.06.2023 Украина.ру
Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне
В город Херсон, находящийся под контролем Киева, в ночь на 6 июня пришла большая вода. Из-за обстрелов ВСУ была разрушена Каховская ГЭС, что вызвало резкое повышение уровня воды ниже по течению
2023-06-06T15:22
2023-06-06T15:22
дмитрий ковалевич
херсон
каховская гэс
эвакуация
потоп
всу
телеграм-каналы
затопления
гэс
эксклюзив
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ГЭС полностью ушла под воду. По сообщениям администрации Новой Каховки, которую тоже подтопило, удар ВСУ совершили около двух часов ночи из РСЗО "Ольха".Частично затоплены два района города – Остров и Корабел, а также районы Гидропарка и Нефтегавани. В этих районах отключили электричество и газоснабжение, а жителей спешно эвакуируют.С центрального вокзала города "Укрзализныця" вывозит жителей в Николаев, Хмельницкий и Одессу. После отхода российской армии из Херсона в городе оставалось около 40 тысяч жителей. Всего же, по данным украинских властей, на правом берегу в зоне подтопления проживали 16 тысяч человек. Однако спасатели не могут добраться до некоторых населенных пунктов на правом берегу Херсонской области, чтобы эвакуировать людей, потому что после подрыва ГЭС там сильно размыло дороги.С островов возле Херсона и части правобережья эвакуируются и ВСУ. Специалисты сообщают, что существует риск подтопления насосов Водоканала в Херсоне. Также они могут быть временно отключены в целях безопасности, поэтому жителей, которым затопление не грозит, тоже рекомендуют запастись питьевой водой. При затоплении также на берега стало выбрасывать противопехотные мины.Однако подтопленными оказались и населенные пункты подконтрольные РФ, а разрушение ГЭС в перспективе может негативно сказаться на водоснабжении Крыма через Северокрымский канал. "Есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80 % наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорит, что правый берег пока пострадал не сильно. "Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объёма воды. Однако смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура. Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", – говорит Сальдо.Пока что проблемы с водой испытывают в Кривом Роге, на родине Зеленского. Город на 70% снабжается водой из Каховского водохранилища. Горожане массово кинулись скупать бутилированную воду. Местные власти также ограничили потребление воды для промышленных объектов.Украинские власти обвиняют россиян в подрыве ГЭС, объясняя его попыткой сорвать контрнаступление ВСУ на левый берег. В Офисе Зеленского действительно заявили, что Украина может скорректировать свои планы по контрнаступлению из-за ЧП на Каховской ГЭС.С другой стороны, украинские Telegram-каналы давно писали, что Офису Зеленского периодически необходимо устраивать какую-нибудь контролируемую техногенную катастрофу, чтобы оставаться постоянно в поле зрения западных СМИ, обвиняя при этом РФ. На этой неделе сначала был взрыв на аммиакопроводе в Купянском районе, теперь – обрушение части Каховской ГЭС.Декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, доктор географических наук Игорь Пилипенко говорит, что Каховская ГЭС имеет высоту подъема воды над нижним Днепром 16 метров. Это теоретически максимальный уровень. На самом деле подъем будет значительно меньше, так как в процессе того, как вода будет разливаться, уровень ее будет постоянно снижаться. Худший прогноз, по мнению эксперта, – подъем воды до 6 метров. Важно также, как долго будет стекать вода. Если взорвана плотина на всю глубину полезного объема водохранилища, то можно говорить о том, что примерно за 30 часов будет спущено все Каховское водохранилище в полезном объеме. А это до уровня где-то 12 метров. Значит и уровень воды будет подниматься или держаться высоким где-то после 35 часов + 6 часов на движение до Херсона. То есть где-то через 40-50 часов может начаться стабилизация уровня воды в Херсоне, а дальше – падение уровня, считает Пилипенко.В то же время старший научный сотрудник кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрно-экономического университета Евгений Коржов считает, что подъем воды после разрушения дамбы в Новой Каховке продержится неделю.Украинский Telegram-канал "Легитимный" полагает, что после падения уровня Зеленский и бросит своих боевиков в наступление на этом участке. "Теперь ждём, когда Офис Президента наконец-то сделает то, ради чего создавалась сегодняшняя трагедия. ОП отправит в наступление армию на участке от Запорожской ГЭС до Каховской, где россияне так сильно не готовили оборонительные редуты. Но, это произойдет после обмеления Каховского водохранилища", – пишет "Легитимный".
https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html
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Дмитрий Ковалевич
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дмитрий ковалевич, херсон, каховская гэс, эвакуация, потоп, всу, телеграм-каналы, затопления, гэс, эксклюзив
Дмитрий Ковалевич, Херсон, Каховская ГЭС, эвакуация, потоп, ВСУ, телеграм-каналы, затопления, ГЭС, Эксклюзив

Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне

15:22 06.06.2023
 
© AFP2023 / SERGIY DOLLAR
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AFP2023 / SERGIY DOLLAR
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В город Херсон, находящийся под контролем Киева, в ночь на 6 июня пришла большая вода. Из-за обстрелов ВСУ была разрушена Каховская ГЭС, что вызвало резкое повышение уровня воды ниже по течению
ГЭС полностью ушла под воду. По сообщениям администрации Новой Каховки, которую тоже подтопило, удар ВСУ совершили около двух часов ночи из РСЗО "Ольха".
Частично затоплены два района города – Остров и Корабел, а также районы Гидропарка и Нефтегавани. В этих районах отключили электричество и газоснабжение, а жителей спешно эвакуируют.
С центрального вокзала города "Укрзализныця" вывозит жителей в Николаев, Хмельницкий и Одессу. После отхода российской армии из Херсона в городе оставалось около 40 тысяч жителей. Всего же, по данным украинских властей, на правом берегу в зоне подтопления проживали 16 тысяч человек.
Однако спасатели не могут добраться до некоторых населенных пунктов на правом берегу Херсонской области, чтобы эвакуировать людей, потому что после подрыва ГЭС там сильно размыло дороги.
С островов возле Херсона и части правобережья эвакуируются и ВСУ. Специалисты сообщают, что существует риск подтопления насосов Водоканала в Херсоне. Также они могут быть временно отключены в целях безопасности, поэтому жителей, которым затопление не грозит, тоже рекомендуют запастись питьевой водой.
При затоплении также на берега стало выбрасывать противопехотные мины.
13:08
Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с "грязной бомбой". Главное на Украине на 13:00 6 июняВ администрации Новокаховского городского округа сообщили о подтоплении города и введении местного режима чрезвычайной ситуации
Однако подтопленными оказались и населенные пункты подконтрольные РФ, а разрушение ГЭС в перспективе может негативно сказаться на водоснабжении Крыма через Северокрымский канал.
"Есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80 % наполнения.
Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорит, что правый берег пока пострадал не сильно.
"Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объёма воды. Однако смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура. Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области.
Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", говорит Сальдо.
Пока что проблемы с водой испытывают в Кривом Роге, на родине Зеленского. Город на 70% снабжается водой из Каховского водохранилища. Горожане массово кинулись скупать бутилированную воду. Местные власти также ограничили потребление воды для промышленных объектов.
Украинские власти обвиняют россиян в подрыве ГЭС, объясняя его попыткой сорвать контрнаступление ВСУ на левый берег. В Офисе Зеленского действительно заявили, что Украина может скорректировать свои планы по контрнаступлению из-за ЧП на Каховской ГЭС.
С другой стороны, украинские Telegram-каналы давно писали, что Офису Зеленского периодически необходимо устраивать какую-нибудь контролируемую техногенную катастрофу, чтобы оставаться постоянно в поле зрения западных СМИ, обвиняя при этом РФ.
На этой неделе сначала был взрыв на аммиакопроводе в Купянском районе, теперь – обрушение части Каховской ГЭС.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
13:04
Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭСРазрушение Каховской ГЭС существенно не повлияет на ситуацию в Херсонской области, массовой эвакуации местного населения не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале 6 июня
Декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, доктор географических наук Игорь Пилипенко говорит, что Каховская ГЭС имеет высоту подъема воды над нижним Днепром 16 метров. Это теоретически максимальный уровень.
На самом деле подъем будет значительно меньше, так как в процессе того, как вода будет разливаться, уровень ее будет постоянно снижаться. Худший прогноз, по мнению эксперта, подъем воды до 6 метров. Важно также, как долго будет стекать вода.
Если взорвана плотина на всю глубину полезного объема водохранилища, то можно говорить о том, что примерно за 30 часов будет спущено все Каховское водохранилище в полезном объеме. А это до уровня где-то 12 метров. Значит и уровень воды будет подниматься или держаться высоким где-то после 35 часов + 6 часов на движение до Херсона.
То есть где-то через 40-50 часов может начаться стабилизация уровня воды в Херсоне, а дальше падение уровня, считает Пилипенко.
В то же время старший научный сотрудник кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрно-экономического университета Евгений Коржов считает, что подъем воды после разрушения дамбы в Новой Каховке продержится неделю.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" полагает, что после падения уровня Зеленский и бросит своих боевиков в наступление на этом участке.
"Теперь ждём, когда Офис Президента наконец-то сделает то, ради чего создавалась сегодняшняя трагедия. ОП отправит в наступление армию на участке от Запорожской ГЭС до Каховской, где россияне так сильно не готовили оборонительные редуты. Но, это произойдет после обмеления Каховского водохранилища", пишет "Легитимный".
13:02
Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - властиНовая Каховка затоплена после разрушения Каховской ГЭС ударом ВСУ, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 1" 6 июня
 
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