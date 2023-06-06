https://ukraina.ru/20230606/1046972420.html
Зеленский надеется на предоставление гарантий безопасности Украине на саммите НАТО
Зеленский надеется на предоставление гарантий безопасности Украине на саммите НАТО - 06.06.2023 Украина.ру
Зеленский надеется на предоставление гарантий безопасности Украине на саммите НАТО
Президент Украины на пресс-конференции заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, передает телеканал "Суспiльне" ("Общественное") 6 июня
2023-06-06T20:22
2023-06-06T20:22
2023-06-06T20:22
новости
владимир зеленский
нато
вашингтон
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Ранее стало известно, что Вашингтон и западные союзники обсуждают модель безопасности для Украины, которая не подразумевает мгновенного присоединения страны к НАТО, но направлена на поставки Киеву вооружений.Модель безопасности, которую западные лидеры, включая президента США Джо Байдена, сравнивают с той, которая есть сейчас у Израиля.Как сообщил в интервью WSJ польский президент Анджей Дуда, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям.Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру отмечал, что НАТО воюет против России по всем направлениям, не только на Украине.Он напомнил, что сейчас в Финляндии проходят учения, чтобы отвлечь российских военных. По его мнению, в районе Арктики активность НАТО тоже будет возрастать, так как для Запада это тоже вопрос выживания."Когда мы нанесем поражение их прокси-силам, их электорат начнет задавать вопросы, для чего вообще нужно НАТО. Поэтому США выделают Киеву очередную порцию военной помощи на 1,2 млрд долларов", - заключил эксперт.
https://ukraina.ru/20230605/1046888873.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, нато, вашингтон
Зеленский надеется на предоставление гарантий безопасности Украине на саммите НАТО
Президент Украины на пресс-конференции заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, передает телеканал "Суспiльне" ("Общественное") 6 июня
Ранее стало известно, что Вашингтон и западные союзники обсуждают модель безопасности для Украины, которая не подразумевает мгновенного присоединения страны к НАТО, но направлена на поставки Киеву вооружений.
"Нам надо это на бумаге, чтобы кто-то из лидеров не начал нарратив касаемо того, что общественность устает, экономика устает, мы не можем давать соответствующие объемы (военной, экономической помощи – ред.). Поэтому нужны гарантии на бумаге", - сказал Зеленский
Модель безопасности, которую западные лидеры, включая президента США Джо Байдена, сравнивают с той, которая есть сейчас у Израиля.
Как сообщил в интервью WSJ польский президент Анджей Дуда, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру отмечал, что НАТО воюет против России по всем направлениям, не только на Украине.
Он напомнил, что сейчас в Финляндии проходят учения, чтобы отвлечь российских военных. По его мнению, в районе Арктики активность НАТО тоже будет возрастать, так как для Запада это тоже вопрос выживания.
"Когда мы нанесем поражение их прокси-силам, их электорат начнет задавать вопросы, для чего вообще нужно НАТО. Поэтому США выделают Киеву очередную порцию военной помощи на 1,2 млрд долларов", - заключил эксперт.