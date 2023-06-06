https://ukraina.ru/20230606/1046972420.html

Зеленский надеется на предоставление гарантий безопасности Украине на саммите НАТО

Зеленский надеется на предоставление гарантий безопасности Украине на саммите НАТО - 06.06.2023 Украина.ру

Зеленский надеется на предоставление гарантий безопасности Украине на саммите НАТО

Президент Украины на пресс-конференции заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, передает телеканал "Суспiльне" ("Общественное") 6 июня

2023-06-06T20:22

2023-06-06T20:22

2023-06-06T20:22

новости

владимир зеленский

нато

вашингтон

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Ранее стало известно, что Вашингтон и западные союзники обсуждают модель безопасности для Украины, которая не подразумевает мгновенного присоединения страны к НАТО, но направлена на поставки Киеву вооружений.Модель безопасности, которую западные лидеры, включая президента США Джо Байдена, сравнивают с той, которая есть сейчас у Израиля.Как сообщил в интервью WSJ польский президент Анджей Дуда, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям.Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру отмечал, что НАТО воюет против России по всем направлениям, не только на Украине.Он напомнил, что сейчас в Финляндии проходят учения, чтобы отвлечь российских военных. По его мнению, в районе Арктики активность НАТО тоже будет возрастать, так как для Запада это тоже вопрос выживания."Когда мы нанесем поражение их прокси-силам, их электорат начнет задавать вопросы, для чего вообще нужно НАТО. Поэтому США выделают Киеву очередную порцию военной помощи на 1,2 млрд долларов", - заключил эксперт.

https://ukraina.ru/20230605/1046888873.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, нато, вашингтон