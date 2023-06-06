https://ukraina.ru/20230606/1046971514.html

В ЦРУ обсуждался план Украины по подрыву Северных потоков в 2022 году – СМИ

В ЦРУ обсуждался план Украины по подрыву Северных потоков в 2022 году – СМИ - 06.06.2023 Украина.ру

В ЦРУ обсуждался план Украины по подрыву Северных потоков в 2022 году – СМИ

Европейская разведка поделилась с ЦРУ планом Киева по диверсии на "Северных потоках" еще в июне 2022 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утечку документов 6 июня

2023-06-06T19:11

2023-06-06T19:11

2023-06-06T19:11

новости

украина

сеймур херш

северный поток

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Предположительно бывший американский военный Джек Тейшейра выложил на платформу Discord подробности плана собранные одной из европейских разведывательных служб. Газета получила копию от одного из интернет - друзей Тейшейры.Газета сообщила, что отчет разведки был основан на информации, полученной от источника на Украине.По словам ряда неназванных чиновников в Вашингтоне, информацию источника не удалось немедленно подтвердить, но ЦРУ, в свою очередь, в том же месяце поделилось этим докладом с Германией и другими европейскими странами.8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.Сеймур Херш также отмечал, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.руВзрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российско-европейских газопроводах, которые поставляли газ в Европу.Дания, Германия и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ущерб от ЧП на газопроводах и сроки ремонта оценить невозможно.

https://ukraina.ru/20230517/1046286043.html

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новости, украина, сеймур херш, северный поток