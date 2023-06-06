https://ukraina.ru/20230606/1046970712.html

Россия созовет срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Каховской ГЭС

Россия созовет срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру

Россия созовет срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Каховской ГЭС

Россия планирует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя 6 июня

2023-06-06T18:28

2023-06-06T18:28

2023-06-06T18:39

новости

оон

небензя

гэс

рсзо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101885/17/1018851727_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_97df09d16b9003b42317d036f2731628.jpg

В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Удар украинскими войсками по объекту критической инфраструктуры , предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".Он также прокомментировал слова о причастности России к удару по гидроэлектростанции."Могут ли они быть в психическом здравии? Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?" — задался он вопросом.По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия по временной эвакуации людей.По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью затоплены три поселка. Проводится эвакуация населения.

https://ukraina.ru/20230606/1046963287.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оон, небензя, гэс, рсзо