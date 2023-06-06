Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру
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Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня
Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру
Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня
Украина.ру, 06.06.2023
2023-06-06T17:58
2023-06-06T17:59
эксклюзив
владимир трухан
сво
алексей анпилогов
всу
наступление
каховская гэс
энергодар
никополь
андрей суздальцев
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"Вынуждены покидать оборонительные позиции"Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12 метров.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.По факту разрушения плотины Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Разрушение дамбы помешает ВСУ проводить десантные операции с целью форсирования Днепра, но, возможно, киевский режим опасается нашего удара с этой стороны, отмечает политолог Андрей Суздальцев.По его словам, подтопило островки, где находились украинские ДРГ. Они покинули свои позиции. Но и мы тоже понемножечку отходим, оттаскиваем технику."Да, мы вынуждены покидать свои оборонительные линии. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится. Появятся естественные разрывы, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. А этот момент будет опасен.С другой стороны, Украина фактически вычеркнула людей Херсонщины и Запорожья, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта. Они этим и занимаются", – заявил Суздальцев.Политолог прогнозирует, что от Украины стоит ждать еще многих неприятных сюрпризов."Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы", – предупредил Суздальцев.Два окна возможностей для ВСУРазрушение плотины Каховской ГЭС открывает два окна возможностей для украинской стороны, говорит военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Первая возможность открывается мгновенно: из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения наши позиции. Есть кадры взрыва мин, затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии.Поэтому Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что мы фактически не контролируем нижнее течение Днепра, и постараться высадиться на Левобережье, пояснил Анпилогов.Вторая возможность появится у противника в перспективе."Дело в том, что сейчас происходит резкий сброс воды из Каховского водохранилища. Оно мелеет. А поскольку оно само по себе мелкое, оно потеряет в своей площади и в ширине.Если сейчас в районе Никополя/Энергодара ширина его составляет около 10 километров, то после прорыва дамбы русло Днепра сожмется до исторического русла, которое в самом широком месте было около километра.Эту преграду легче форсировать, чем десятикилометровую водную гладь, которая полностью просматривается и простреливается.Таким образом, когда это огромное болото, образовавшееся на месте Каховского водохранилища, высохнет (это может случится летом за две-три недели), у Украины появится огромная возможность амфибийных операций к северу от Каховской ГЭС", – рассказал военный эксперт.Что касается давно обещанного наступления ВСУ, у Украины нет классических предпосылок для перехода в наступление, отмечает Анпилогов. У ВСУ нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку.Более того, последние действия на фронте указывают на то, что они даже не вскрыли нашу систему связи. А спутниковой разведки оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению."В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где они быстро достигли оперативного успеха и это сразу вдохновило их войска, сейчас наступающие украинские подразделения уперлись в серьезную оборону.Они начали подрываться на минных полях, попали под сосредоточенный огонь артиллерии, а после этого мы уже увидели брошенные французские танки", – сообщил эксперт.Он добавил, что сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление.Сильные стороны ВС РФПолковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан рассказал о сильных сторонах российских войск.Главное, по его словам, — что мы воюем на своих ресурсах. Мы нарастили ВПК: "мы воюем, отвинтив понты". Если нужно что-то купить, не кричим: "А почему мы сами не можем", а идем и покупаем. Дорабатываем — применяем. Надо задействовать ситуативных союзников — задействуем. Если надо их задействовать за деньги, даем деньги."Верховный главнокомандующий сказал военным: "У вас есть военная наука и военная логика, вы и воюйте". У него конкретно прозвучало: "Я, конечно, ВГК, но я академии генштаба не заканчивал, поэтому я доверяю военным".Это тоже сильная сторона России — отсутствие политического давления.Москва проводит СВО формами, не имеющими аналогов в истории. Мы применяем много нового, поэтому инициатива до сих пор принадлежит нам.У нас подготовка войск тоже сильнее. Это Украина бросает мобилизованных, чтобы трупами остановить продвижение наших сил. А это деморализует личный состав", – отметил Трухан.
https://ukraina.ru/20230606/1046949931.html
https://ukraina.ru/20230529/1046684574.html
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эксклюзив, владимир трухан, сво, алексей анпилогов, всу, наступление, каховская гэс, энергодар, никополь, андрей суздальцев
Эксклюзив, Владимир Трухан, СВО, Алексей Анпилогов, ВСУ, наступление, Каховская ГЭС, Энергодар, Никополь, Андрей Суздальцев

Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня

17:58 06.06.2023 (обновлено: 17:59 06.06.2023)
 
© администрация Новокаховского городского округа
© администрация Новокаховского городского округа
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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"Вынуждены покидать оборонительные позиции"
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".
Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12 метров.
Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.
По факту разрушения плотины Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Разрушение дамбы помешает ВСУ проводить десантные операции с целью форсирования Днепра, но, возможно, киевский режим опасается нашего удара с этой стороны, отмечает политолог Андрей Суздальцев.
По его словам, подтопило островки, где находились украинские ДРГ. Они покинули свои позиции. Но и мы тоже понемножечку отходим, оттаскиваем технику.
"Да, мы вынуждены покидать свои оборонительные линии. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится. Появятся естественные разрывы, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. А этот момент будет опасен.
С другой стороны, Украина фактически вычеркнула людей Херсонщины и Запорожья, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта. Они этим и занимаются", – заявил Суздальцев.
Андрей Суздальцев интервью
12:04
Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр
Политолог прогнозирует, что от Украины стоит ждать еще многих неприятных сюрпризов.
"Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы", – предупредил Суздальцев.
Два окна возможностей для ВСУ
Разрушение плотины Каховской ГЭС открывает два окна возможностей для украинской стороны, говорит военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Первая возможность открывается мгновенно: из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения наши позиции. Есть кадры взрыва мин, затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии.
Поэтому Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что мы фактически не контролируем нижнее течение Днепра, и постараться высадиться на Левобережье, пояснил Анпилогов.
Вторая возможность появится у противника в перспективе.
"Дело в том, что сейчас происходит резкий сброс воды из Каховского водохранилища. Оно мелеет. А поскольку оно само по себе мелкое, оно потеряет в своей площади и в ширине.
Если сейчас в районе Никополя/Энергодара ширина его составляет около 10 километров, то после прорыва дамбы русло Днепра сожмется до исторического русла, которое в самом широком месте было около километра.
Эту преграду легче форсировать, чем десятикилометровую водную гладь, которая полностью просматривается и простреливается.
Таким образом, когда это огромное болото, образовавшееся на месте Каховского водохранилища, высохнет (это может случится летом за две-три недели), у Украины появится огромная возможность амфибийных операций к северу от Каховской ГЭС", – рассказал военный эксперт.
Алексей Анпилогов интервью
29 мая, 17:33
Алексей Анпилогов: Пока ВСУ готовят три новых "Артемовска", Россия напугала Польшу и НАТОЛобовой штурм Харькова со стороны Белгорода мы уже увидели в марте 2022 года. Это было крайне неудачное начинание. Желающие могут найти военные репортажи о черных днях российского cпецназа, когда он кавалерийским наскоком пытался взять двухмиллионный город
Что касается давно обещанного наступления ВСУ, у Украины нет классических предпосылок для перехода в наступление, отмечает Анпилогов. У ВСУ нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку.
Более того, последние действия на фронте указывают на то, что они даже не вскрыли нашу систему связи. А спутниковой разведки оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению.
"В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где они быстро достигли оперативного успеха и это сразу вдохновило их войска, сейчас наступающие украинские подразделения уперлись в серьезную оборону.
Они начали подрываться на минных полях, попали под сосредоточенный огонь артиллерии, а после этого мы уже увидели брошенные французские танки", – сообщил эксперт.
Он добавил, что сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление.
Сильные стороны ВС РФ
Полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан рассказал о сильных сторонах российских войск.
Главное, по его словам, — что мы воюем на своих ресурсах. Мы нарастили ВПК: "мы воюем, отвинтив понты". Если нужно что-то купить, не кричим: "А почему мы сами не можем", а идем и покупаем. Дорабатываем — применяем. Надо задействовать ситуативных союзников — задействуем. Если надо их задействовать за деньги, даем деньги.
"Верховный главнокомандующий сказал военным: "У вас есть военная наука и военная логика, вы и воюйте". У него конкретно прозвучало: "Я, конечно, ВГК, но я академии генштаба не заканчивал, поэтому я доверяю военным".
Это тоже сильная сторона России — отсутствие политического давления.
Москва проводит СВО формами, не имеющими аналогов в истории. Мы применяем много нового, поэтому инициатива до сих пор принадлежит нам.
У нас подготовка войск тоже сильнее. Это Украина бросает мобилизованных, чтобы трупами остановить продвижение наших сил. А это деморализует личный состав", – отметил Трухан.
Владимир Трухан интервью - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
03:29
Полковник Владимир Трухан: Пока ВСУ психологически брали Крым, Россия ударила Запад по трем направлениям
 
ЭксклюзивВладимир ТруханСВОАлексей АнпилоговВСУнаступлениеКаховская ГЭСЭнергодарНикопольАндрей Суздальцев
 
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18:04Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на Днепре
17:59Новороссийский чиновник Пушкин
17:58Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня
17:47Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня
17:44Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
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