https://ukraina.ru/20230606/1046969488.html

Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня

Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру

Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня

Украина.ру, 06.06.2023

2023-06-06T17:58

2023-06-06T17:58

2023-06-06T17:59

эксклюзив

владимир трухан

сво

алексей анпилогов

всу

наступление

каховская гэс

энергодар

никополь

андрей суздальцев

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"Вынуждены покидать оборонительные позиции"Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".Идет нерегулируемый сброс воды. В Новой Каховке она поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12 метров.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже электростанции, где проживают около 22 тысяч человек.По факту разрушения плотины Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Разрушение дамбы помешает ВСУ проводить десантные операции с целью форсирования Днепра, но, возможно, киевский режим опасается нашего удара с этой стороны, отмечает политолог Андрей Суздальцев.По его словам, подтопило островки, где находились украинские ДРГ. Они покинули свои позиции. Но и мы тоже понемножечку отходим, оттаскиваем технику."Да, мы вынуждены покидать свои оборонительные линии. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится. Появятся естественные разрывы, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. А этот момент будет опасен.С другой стороны, Украина фактически вычеркнула людей Херсонщины и Запорожья, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта. Они этим и занимаются", – заявил Суздальцев.Политолог прогнозирует, что от Украины стоит ждать еще многих неприятных сюрпризов."Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы", – предупредил Суздальцев.Два окна возможностей для ВСУРазрушение плотины Каховской ГЭС открывает два окна возможностей для украинской стороны, говорит военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Первая возможность открывается мгновенно: из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения наши позиции. Есть кадры взрыва мин, затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии.Поэтому Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что мы фактически не контролируем нижнее течение Днепра, и постараться высадиться на Левобережье, пояснил Анпилогов.Вторая возможность появится у противника в перспективе."Дело в том, что сейчас происходит резкий сброс воды из Каховского водохранилища. Оно мелеет. А поскольку оно само по себе мелкое, оно потеряет в своей площади и в ширине.Если сейчас в районе Никополя/Энергодара ширина его составляет около 10 километров, то после прорыва дамбы русло Днепра сожмется до исторического русла, которое в самом широком месте было около километра.Эту преграду легче форсировать, чем десятикилометровую водную гладь, которая полностью просматривается и простреливается.Таким образом, когда это огромное болото, образовавшееся на месте Каховского водохранилища, высохнет (это может случится летом за две-три недели), у Украины появится огромная возможность амфибийных операций к северу от Каховской ГЭС", – рассказал военный эксперт.Что касается давно обещанного наступления ВСУ, у Украины нет классических предпосылок для перехода в наступление, отмечает Анпилогов. У ВСУ нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку.Более того, последние действия на фронте указывают на то, что они даже не вскрыли нашу систему связи. А спутниковой разведки оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению."В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где они быстро достигли оперативного успеха и это сразу вдохновило их войска, сейчас наступающие украинские подразделения уперлись в серьезную оборону.Они начали подрываться на минных полях, попали под сосредоточенный огонь артиллерии, а после этого мы уже увидели брошенные французские танки", – сообщил эксперт.Он добавил, что сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление.Сильные стороны ВС РФПолковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан рассказал о сильных сторонах российских войск.Главное, по его словам, — что мы воюем на своих ресурсах. Мы нарастили ВПК: "мы воюем, отвинтив понты". Если нужно что-то купить, не кричим: "А почему мы сами не можем", а идем и покупаем. Дорабатываем — применяем. Надо задействовать ситуативных союзников — задействуем. Если надо их задействовать за деньги, даем деньги."Верховный главнокомандующий сказал военным: "У вас есть военная наука и военная логика, вы и воюйте". У него конкретно прозвучало: "Я, конечно, ВГК, но я академии генштаба не заканчивал, поэтому я доверяю военным".Это тоже сильная сторона России — отсутствие политического давления.Москва проводит СВО формами, не имеющими аналогов в истории. Мы применяем много нового, поэтому инициатива до сих пор принадлежит нам.У нас подготовка войск тоже сильнее. Это Украина бросает мобилизованных, чтобы трупами остановить продвижение наших сил. А это деморализует личный состав", – отметил Трухан.

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https://ukraina.ru/20230606/1046929271.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир трухан, сво, алексей анпилогов, всу, наступление, каховская гэс, энергодар, никополь, андрей суздальцев