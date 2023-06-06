https://ukraina.ru/20230606/1046958275.html

Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков

Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков - 06.06.2023 Украина.ру

Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская Гидроэлектростанция имени Петра Непорожнего — министра энергетики и электрификации СССР в период с 1962 по 1985 годы. Города и поселки Херсонской области уходят под воду. По центру Новой Каховки, у здания Дома культуры плывут лебеди, мимо проплывает чей-то частный дом

2023-06-06T15:28

2023-06-06T15:28

2023-06-06T15:49

культура

эксклюзив

ссср

каховская гэс

херсонская область

фильм

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«От земли города поднимаются круто»Непорожний работал главным инженером на строительстве гидроэлектростанции, в здании ее административно-бытового корпуса стоял его бюст — теперь, очевидно, ушедший под воду вместе со всеми постройками станции.Каховская ГЭС — нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Выше по Днепру расположены Днепрогэс, Кременчугская, Днепродзержинская, Киевская и Каневская станции.На строительстве Каховского гидроузла работали 12 000 человек (советских людей — украинцы, русские и другие), 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов, 7 земснарядов. Строительство продолжалось 9 лет, с 1950 по 1959 годы, и, бесспорно, это — одна из великих строек Советского Союза.Не только сама ГЭС, но и ее город-спутник — Новая Каховка — был построен в те годы. Архитекторы — Дмитрий Маторин и Вера Монтлевич проектировали город, органически связанный с гидроузлом, но всецело благоустроенный для работников станции и их семей: город капитальных советских зданий, а не временных рабочих бараков.В 1951 году Почта СССР выпустила марку, посвященную Каховской ГЭС, Южно-Украинскому и Северо-Крымскому каналам: по Днепру идет баржа, а на заднем плане — Крым, Черное море, Азов, украинский юг...«Поэма о море»Во вторник, 6 июня, власти Херсонской области обратились к жителям:«Внимание: жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду. Прежде чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду».Но эвакуация поселков в этом районе проводится не впервые. В 1958 году на советских экранах появился фильм Юлии Солнцевой по киносценарию корифея кинематографа Украинской ССР — Александра Довженко. Солнцева, вдова Довженко, очень хотела, чтобы этот материал увидел свет.«Я искренне приняла в своё сердце всё то, что было близко и дорого украинскому художнику, и с огромной радостью стала работать над его всегда взволнованными, всегда наполненными ощущением ветра и моря, ощущением огромности и нужности жизни вещами», — писала она.«Поэма о море» — так называлось произведение Довженко — рассказывает о строительстве Каховской ГЭС и о соседних селах, которые расселяли ради строительства города и станции. Колхозы, расположенные в окрестностях, практически опустели: вся молодежь принимала участие в большой стройке:«Днепр обмелел. На широких днепровских плавнях сотни работников рубят, корчуют тягачами столетние вербы, осокори, тополя — готовится дно будущего моря. Степь изнемогает без воды. Нет дождя уже месяцев пятнадцать. Семьсот тысяч одних только столетних деревьев уже срублено на низких днепровских островах...»Как и всегда у Довженко, главные герои — люди. Простые, рабочие советские люди — разных профессий, характеров, мечтаний. И Днепр, безусловно. Бескрайняя река, вольная, непокоренная, но и она трудится на благо страны, восстающей из руин после страшной войны.Фильм Солнцевой наполнен светом, солнцем, любовью, украинскими песнями, роскошными днепровскими пейзажами. Снятый главной киностудией страны — «Мосфильмом», фильм был новаторским. Сцены большой стройки, подтопление деревень — все было снято ранее неизвестными в советском кино технологиями.Фильм, как и киносценарий, заканчивается романтическим любованием: герои, пережившие множество тяжелых дней, видят плоды труда огромного количества людей.«Родилось море, бескрайнее, с необъятным морским горизонтом Геологическое чудо!.. Впечатление вечности, как от земли и неба. Но оно появилось новое, и его вдохновенная, гордая новизна волнует, требует и зовет, как революция...»Уничтожение памятников истории и культуры, причем своих исторических корней, стало для режима Зеленского делом привычным и где-то даже заурядным. Вот и на этот раз буднично и «без печали», организовав обстрел ГЭС режим Зеленского уничтожил не только объект инфраструктуры, но и результаты труда десятков тысяч людей, своих предшественников. А еще это удар по культурному наследству.

https://ukraina.ru/20230606/1046948315.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, ссср, каховская гэс, херсонская область, фильм