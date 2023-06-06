Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков
15:28 06.06.2023 (обновлено: 15:49 06.06.2023)
В ночь на 6 июня была разрушена Каховская Гидроэлектростанция имени Петра Непорожнего — министра энергетики и электрификации СССР в период с 1962 по 1985 годы. Города и поселки Херсонской области уходят под воду. По центру Новой Каховки, у здания Дома культуры плывут лебеди, мимо проплывает чей-то частный дом
«От земли города поднимаются круто»
Непорожний работал главным инженером на строительстве гидроэлектростанции, в здании ее административно-бытового корпуса стоял его бюст — теперь, очевидно, ушедший под воду вместе со всеми постройками станции.
Каховская ГЭС — нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Выше по Днепру расположены Днепрогэс, Кременчугская, Днепродзержинская, Киевская и Каневская станции.
На строительстве Каховского гидроузла работали 12 000 человек (советских людей — украинцы, русские и другие), 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов, 7 земснарядов. Строительство продолжалось 9 лет, с 1950 по 1959 годы, и, бесспорно, это — одна из великих строек Советского Союза.
Не только сама ГЭС, но и ее город-спутник — Новая Каховка — был построен в те годы. Архитекторы — Дмитрий Маторин и Вера Монтлевич проектировали город, органически связанный с гидроузлом, но всецело благоустроенный для работников станции и их семей: город капитальных советских зданий, а не временных рабочих бараков.
В 1951 году Почта СССР выпустила марку, посвященную Каховской ГЭС, Южно-Украинскому и Северо-Крымскому каналам: по Днепру идет баржа, а на заднем плане — Крым, Черное море, Азов, украинский юг...
«Поэма о море»
Во вторник, 6 июня, власти Херсонской области обратились к жителям:
«Внимание: жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду. Прежде чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду».
Но эвакуация поселков в этом районе проводится не впервые. В 1958 году на советских экранах появился фильм Юлии Солнцевой по киносценарию корифея кинематографа Украинской ССР — Александра Довженко. Солнцева, вдова Довженко, очень хотела, чтобы этот материал увидел свет.
«Я искренне приняла в своё сердце всё то, что было близко и дорого украинскому художнику, и с огромной радостью стала работать над его всегда взволнованными, всегда наполненными ощущением ветра и моря, ощущением огромности и нужности жизни вещами», — писала она.
© РИА Новости . С. Соловьев / Перейти в фотобанк Памятник героям гражданской войны "Тачанка" в городе Новая Каховка.
Памятник героям гражданской войны "Тачанка" в городе Новая Каховка.. Архивное фото
«Поэма о море» — так называлось произведение Довженко — рассказывает о строительстве Каховской ГЭС и о соседних селах, которые расселяли ради строительства города и станции. Колхозы, расположенные в окрестностях, практически опустели: вся молодежь принимала участие в большой стройке:
«Днепр обмелел. На широких днепровских плавнях сотни работников рубят, корчуют тягачами столетние вербы, осокори, тополя — готовится дно будущего моря. Степь изнемогает без воды. Нет дождя уже месяцев пятнадцать. Семьсот тысяч одних только столетних деревьев уже срублено на низких днепровских островах...»
Как и всегда у Довженко, главные герои — люди. Простые, рабочие советские люди — разных профессий, характеров, мечтаний. И Днепр, безусловно. Бескрайняя река, вольная, непокоренная, но и она трудится на благо страны, восстающей из руин после страшной войны.
Фильм Солнцевой наполнен светом, солнцем, любовью, украинскими песнями, роскошными днепровскими пейзажами. Снятый главной киностудией страны — «Мосфильмом», фильм был новаторским. Сцены большой стройки, подтопление деревень — все было снято ранее неизвестными в советском кино технологиями.
Фильм, как и киносценарий, заканчивается романтическим любованием: герои, пережившие множество тяжелых дней, видят плоды труда огромного количества людей.
«Родилось море, бескрайнее, с необъятным морским горизонтом Геологическое чудо!.. Впечатление вечности, как от земли и неба. Но оно появилось новое, и его вдохновенная, гордая новизна волнует, требует и зовет, как революция...»
Уничтожение памятников истории и культуры, причем своих исторических корней, стало для режима Зеленского делом привычным и где-то даже заурядным. Вот и на этот раз буднично и «без печали», организовав обстрел ГЭС режим Зеленского уничтожил не только объект инфраструктуры, но и результаты труда десятков тысяч людей, своих предшественников. А еще это удар по культурному наследству.
11:42"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с КрымомВ ночь на вторник, 6 июня, украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС на территории Херсонской области, контролируемой Россией. В результате разрушений начался спуск воды, в ряде населенных пунктов фиксируется подтопление