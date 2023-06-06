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"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища
"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища - 06.06.2023 Украина.ру
"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища
Доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков заявил, что оголение дна Каховского водохранилища может вскрыть опасные вещества. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 6 июня
2023-06-06T17:35
2023-06-06T17:35
2023-06-06T17:48
новости
каховская гэс
экология
подрыв
черное море
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По словам учёного, на дне Каховского водохранилища многие годы скапливались тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и другие опасные вещества. Вредные накопления поступали в водохранилище вместе со стоками.Среди прочих последствий подрыва Каховской ГЭС учёный назвал обмеление Северо-Крымского канала и возможные сложности с охлаждением реакторов Запорожской АЭС из-за падения уровня воды.Ранее одесский океанолог и доктор географических наук Юрий Тучковенко рассказал о том, что подрыв Каховской ГЭС окажет негативное влияние на состояние окружающей среды в северо-западной части Черного моря. Сброс воды с Каховского водохранилища отрицательно повлияет на морские организмы в этой части Черного моря. Он спровоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые при больших концентрациях способны выделять токсичные вещества, губительные для других гидробионтов, добавил Тучковенко.В то же время старший научный сотрудник кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрно-экономического университета Евгений Коржов считает, что подъем воды после разрушения дамбы в Новой Каховке продержится неделю.Ситуация на Каховской гидроэлектростанции на данный момент не несёт угрозы для Запорожской атомной электростанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
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новости, каховская гэс, экология, подрыв, черное море
Новости, Каховская ГЭС, экология, подрыв, Черное море
"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища
17:35 06.06.2023 (обновлено: 17:48 06.06.2023)
Доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков заявил, что оголение дна Каховского водохранилища может вскрыть опасные вещества. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 6 июня
По словам учёного, на дне Каховского водохранилища многие годы скапливались тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и другие опасные вещества. Вредные накопления поступали в водохранилище вместе со стоками.
"Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", — добавил Медведков.
Среди прочих последствий подрыва Каховской ГЭС учёный назвал обмеление Северо-Крымского канала и возможные сложности с охлаждением реакторов Запорожской АЭС из-за падения уровня воды.
Ранее одесский океанолог и доктор географических наук Юрий Тучковенко рассказал
о том, что подрыв Каховской ГЭС окажет негативное влияние на состояние окружающей среды в северо-западной части Черного моря.
Сброс воды с Каховского водохранилища отрицательно повлияет на морские организмы в этой части Черного моря. Он спровоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые при больших концентрациях способны выделять токсичные вещества, губительные для других гидробионтов, добавил Тучковенко.
В то же время старший научный сотрудник кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрно-экономического университета Евгений Коржов считает, что подъем воды после разрушения дамбы в Новой Каховке продержится неделю.
Ситуация на Каховской гидроэлектростанции на данный момент не несёт угрозы для Запорожской атомной электростанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.