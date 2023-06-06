https://ukraina.ru/20230606/1046966497.html

"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища

"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища - 06.06.2023 Украина.ру

"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища

Доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков заявил, что оголение дна Каховского водохранилища может вскрыть опасные вещества. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 6 июня

2023-06-06T17:35

2023-06-06T17:35

2023-06-06T17:48

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По словам учёного, на дне Каховского водохранилища многие годы скапливались тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и другие опасные вещества. Вредные накопления поступали в водохранилище вместе со стоками.Среди прочих последствий подрыва Каховской ГЭС учёный назвал обмеление Северо-Крымского канала и возможные сложности с охлаждением реакторов Запорожской АЭС из-за падения уровня воды.Ранее одесский океанолог и доктор географических наук Юрий Тучковенко рассказал о том, что подрыв Каховской ГЭС окажет негативное влияние на состояние окружающей среды в северо-западной части Черного моря. Сброс воды с Каховского водохранилища отрицательно повлияет на морские организмы в этой части Черного моря. Он спровоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые при больших концентрациях способны выделять токсичные вещества, губительные для других гидробионтов, добавил Тучковенко.В то же время старший научный сотрудник кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Херсонского государственного аграрно-экономического университета Евгений Коржов считает, что подъем воды после разрушения дамбы в Новой Каховке продержится неделю.Ситуация на Каховской гидроэлектростанции на данный момент не несёт угрозы для Запорожской атомной электростанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

https://ukraina.ru/20230606/1046962618.html

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новости, каховская гэс, экология, подрыв, черное море