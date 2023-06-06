https://ukraina.ru/20230606/1046967085.html

Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня

Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру

Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня

Украина.ру, 06.06.2023

2023-06-06T17:47

2023-06-06T17:47

2023-06-06T17:47

эксклюзив

украина

венгрия

ес

грузия

ватикан

владимир зеленский

владимир путин

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Мир хочет мира, но молчит об этомМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, выступая на "Форуме мира" в Будапеште, что точку зрения Венгрии по ситуации на Украине на самом деле разделяют многие европейские страны."Нет такого заседания Совета глав МИД ЕС, перед которым ко мне не подошли бы хотя бы несколько коллег и не сказали бы: "Петер, вы же будете держаться, ты же будешь стойким, ты же не позволишь?" Я говорю: "Конечно, нет, друг мой, а может, ты тоже?" Ответ следует: "Петер, ты же знаешь, нестабильная политическая система, большая коалиция, медиа, НПО". Звучат эти волшебные слова", - сказал он.Венгрия, в отличие от остальных членов Евросоюза, открыто выступает против военной помощи Украине и, тем более, снабжения её оружием, за что подвергается критике."Когда я выступаю на Совете глав МИД ЕС, то сразу же получаю смски с эмодзи, что, мол, супер. А потом слушаю коллегу и не верю своим ушам, потому что он от А до Я, с левого верхнего до правого нижнего угла читает то, что написал кто-то из мейнстрима", - продолжил Сийярто.Дипломат призвал не верить западным СМИ, которые пытаются навязать общественности мнение США и Европы."В мире подавляющее большинство хочет мира, хочет, чтобы эта война закончилась", - подчеркнул глава МИД Венгрии.Грузия и Украина обошлись без рукопожатий, но это ничего не значитЖурналисты поинтересовались у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, почему он не поздоровался с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе."Не было ничего особенного. Там находились лидеры 45 стран, и, может 5-6, возможно, максимум 10, увиделись с Зеленским. Не было никакой очереди для пожатия руки Зеленскому",- заявил он.На вопрос, что он лично сказал бы Зеленскому, Гарибашвили ответил: "Просто бы поздоровался и пожелал бы Украине завершения войны, территориальной целостности и мира".Отношения между странами остаются напряжёнными по многим причинам, в частности Украина недовольна, что Грузия не помогает ей в противостоянии с РФ, не вводит антироссийские санкции, а теперь ещё и возобновила прямое авиасообщение.Миротворческая миссия Ватикана набирает масштабыСпецпредставитель Папы Римского по урегулированию украинского конфликта Маттео Мария Дзуппи 6 июня завершает 2-дневный визит в Киев, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.Ознакомившись с позицией украинской стороны, кардинал, по имеющейся информации, собирается посетить Москву и пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, но никаких временных сроков не сообщается.А далее, как заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, "не исключая никого, кто может способствовать установлению мира".В связи с этим итальянская газета La Repubblica приходит к выводу, что после посещения Украины и России Маттео Мария Дзуппи может отправиться на переговоры с представителями США и Китая.Издание также отметило, что у спецпосланника Папы Римского - большой опыт в урегулировании кризисных ситуаций, в том числе в Мозамбике, Демократической республике Конго, Бурунди и Гватемале.

https://ukraina.ru/20230213/1043534997.html

https://ukraina.ru/20230514/1046191560.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, венгрия, ес, грузия, ватикан, владимир зеленский, владимир путин