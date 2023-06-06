Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру
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Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня
Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру
Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня
Украина.ру, 06.06.2023
2023-06-06T17:47
2023-06-06T17:47
эксклюзив
украина
венгрия
ес
грузия
ватикан
владимир зеленский
владимир путин
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Мир хочет мира, но молчит об этомМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, выступая на "Форуме мира" в Будапеште, что точку зрения Венгрии по ситуации на Украине на самом деле разделяют многие европейские страны."Нет такого заседания Совета глав МИД ЕС, перед которым ко мне не подошли бы хотя бы несколько коллег и не сказали бы: "Петер, вы же будете держаться, ты же будешь стойким, ты же не позволишь?" Я говорю: "Конечно, нет, друг мой, а может, ты тоже?" Ответ следует: "Петер, ты же знаешь, нестабильная политическая система, большая коалиция, медиа, НПО". Звучат эти волшебные слова", - сказал он.Венгрия, в отличие от остальных членов Евросоюза, открыто выступает против военной помощи Украине и, тем более, снабжения её оружием, за что подвергается критике."Когда я выступаю на Совете глав МИД ЕС, то сразу же получаю смски с эмодзи, что, мол, супер. А потом слушаю коллегу и не верю своим ушам, потому что он от А до Я, с левого верхнего до правого нижнего угла читает то, что написал кто-то из мейнстрима", - продолжил Сийярто.Дипломат призвал не верить западным СМИ, которые пытаются навязать общественности мнение США и Европы."В мире подавляющее большинство хочет мира, хочет, чтобы эта война закончилась", - подчеркнул глава МИД Венгрии.Грузия и Украина обошлись без рукопожатий, но это ничего не значитЖурналисты поинтересовались у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, почему он не поздоровался с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе."Не было ничего особенного. Там находились лидеры 45 стран, и, может 5-6, возможно, максимум 10, увиделись с Зеленским. Не было никакой очереди для пожатия руки Зеленскому",- заявил он.На вопрос, что он лично сказал бы Зеленскому, Гарибашвили ответил: "Просто бы поздоровался и пожелал бы Украине завершения войны, территориальной целостности и мира".Отношения между странами остаются напряжёнными по многим причинам, в частности Украина недовольна, что Грузия не помогает ей в противостоянии с РФ, не вводит антироссийские санкции, а теперь ещё и возобновила прямое авиасообщение.Миротворческая миссия Ватикана набирает масштабыСпецпредставитель Папы Римского по урегулированию украинского конфликта Маттео Мария Дзуппи 6 июня завершает 2-дневный визит в Киев, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.Ознакомившись с позицией украинской стороны, кардинал, по имеющейся информации, собирается посетить Москву и пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, но никаких временных сроков не сообщается.А далее, как заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, "не исключая никого, кто может способствовать установлению мира".В связи с этим итальянская газета La Repubblica приходит к выводу, что после посещения Украины и России Маттео Мария Дзуппи может отправиться на переговоры с представителями США и Китая.Издание также отметило, что у спецпосланника Папы Римского - большой опыт в урегулировании кризисных ситуаций, в том числе в Мозамбике, Демократической республике Конго, Бурунди и Гватемале.
https://ukraina.ru/20230213/1043534997.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, венгрия, ес, грузия, ватикан, владимир зеленский, владимир путин
Эксклюзив, Украина, Венгрия, ЕС, Грузия, Ватикан, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня

17:47 06.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Мир хочет мира, но молчит об этом
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, выступая на "Форуме мира" в Будапеште, что точку зрения Венгрии по ситуации на Украине на самом деле разделяют многие европейские страны.
"Нет такого заседания Совета глав МИД ЕС, перед которым ко мне не подошли бы хотя бы несколько коллег и не сказали бы: "Петер, вы же будете держаться, ты же будешь стойким, ты же не позволишь?" Я говорю: "Конечно, нет, друг мой, а может, ты тоже?"
Ответ следует: "Петер, ты же знаешь, нестабильная политическая система, большая коалиция, медиа, НПО". Звучат эти волшебные слова", - сказал он.
Венгрия, в отличие от остальных членов Евросоюза, открыто выступает против военной помощи Украине и, тем более, снабжения её оружием, за что подвергается критике.
"Когда я выступаю на Совете глав МИД ЕС, то сразу же получаю смски с эмодзи, что, мол, супер. А потом слушаю коллегу и не верю своим ушам, потому что он от А до Я, с левого верхнего до правого нижнего угла читает то, что написал кто-то из мейнстрима", - продолжил Сийярто.
Дипломат призвал не верить западным СМИ, которые пытаются навязать общественности мнение США и Европы.
"В мире подавляющее большинство хочет мира, хочет, чтобы эта война закончилась", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 17:31
Глава МИД Венгрии назвал точку невозврата, после которой мир на Украине станет невозможенГлава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попросил своего белорусского коллегу Сергея Алейника сделать всё для достижения мира на Украине, и рассказал, когда надежда на мир окончательно исчезнет
Грузия и Украина обошлись без рукопожатий, но это ничего не значит
Журналисты поинтересовались у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, почему он не поздоровался с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.
"Не было ничего особенного. Там находились лидеры 45 стран, и, может 5-6, возможно, максимум 10, увиделись с Зеленским. Не было никакой очереди для пожатия руки Зеленскому",- заявил он.
На вопрос, что он лично сказал бы Зеленскому, Гарибашвили ответил: "Просто бы поздоровался и пожелал бы Украине завершения войны, территориальной целостности и мира".
Отношения между странами остаются напряжёнными по многим причинам, в частности Украина недовольна, что Грузия не помогает ей в противостоянии с РФ, не вводит антироссийские санкции, а теперь ещё и возобновила прямое авиасообщение.
Миротворческая миссия Ватикана набирает масштабы
Спецпредставитель Папы Римского по урегулированию украинского конфликта Маттео Мария Дзуппи 6 июня завершает 2-дневный визит в Киев, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.
Ознакомившись с позицией украинской стороны, кардинал, по имеющейся информации, собирается посетить Москву и пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, но никаких временных сроков не сообщается.
А далее, как заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, "не исключая никого, кто может способствовать установлению мира".
Зеленский телефон
14 мая, 11:24
"Нам не нужны посредники": Зеленский отказался от мирных инициатив ВатиканаПосле визита в Ватикан, президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянским СМИ, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола для урегулирования конфликта, передает 14 мая Repubblica
В связи с этим итальянская газета La Repubblica приходит к выводу, что после посещения Украины и России Маттео Мария Дзуппи может отправиться на переговоры с представителями США и Китая.
Издание также отметило, что у спецпосланника Папы Римского - большой опыт в урегулировании кризисных ситуаций, в том числе в Мозамбике, Демократической республике Конго, Бурунди и Гватемале.
 
ЭксклюзивУкраинаВенгрияЕСГрузияВатиканВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
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