"Никто их жалеть не будет". Военный эксперт о том, когда Украина будет отправлять подростков в ряды ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
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"Никто их жалеть не будет". Военный эксперт о том, когда Украина будет отправлять подростков в ряды ВСУ
"Никто их жалеть не будет". Военный эксперт о том, когда Украина будет отправлять подростков в ряды ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
"Никто их жалеть не будет". Военный эксперт о том, когда Украина будет отправлять подростков в ряды ВСУ
Кроме того, на подконтрольной Киеву территории проживает 10 млн мужчин призывного возраста. Там проводится насильственная мобилизация, но есть ресурс, который режим Владимира Зеленского еще не использует. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-06T04:45
2023-06-06T04:45
новости
наступление
мобилизация
украина
потери всу
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Украина в конце декабря ставила задачу до начала весеннего наступления поставить в строй 100 тысяч человек. При этом они собрали максимум 70 тысяч. Часть из них уже "перемолотили" при взятии Артемовска, рассказал эксперт.Даже во время наступления на фланги под Артёмовском по американским оценкам ВСУ за сутки теряли 1500 человек. По данным Министерства Обороны ВС РФ за месяц уничтожают по 16 тысяч боевиков ВСУ, но это все равно очень мало. Такими темпами мобилизационного ресурса Украины хватит на десятки лет, добавил он.А если война затянется на годы, то на Украине будут появляться все больше людей, которые нас ненавидят. Это объективный процесс, потому что люди будут все чаще терять родных и близких, которых кидает "на убой" киевский режим, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, наступление, мобилизация, украина, потери всу
Новости, наступление, мобилизация, Украина, потери ВСУ

"Никто их жалеть не будет". Военный эксперт о том, когда Украина будет отправлять подростков в ряды ВСУ

04:45 06.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Кроме того, на подконтрольной Киеву территории проживает 10 млн мужчин призывного возраста. Там проводится насильственная мобилизация, но есть ресурс, который режим Владимира Зеленского еще не использует. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Украина в конце декабря ставила задачу до начала весеннего наступления поставить в строй 100 тысяч человек. При этом они собрали максимум 70 тысяч. Часть из них уже "перемолотили" при взятии Артемовска, рассказал эксперт.
Даже во время наступления на фланги под Артёмовском по американским оценкам ВСУ за сутки теряли 1500 человек. По данным Министерства Обороны ВС РФ за месяц уничтожают по 16 тысяч боевиков ВСУ, но это все равно очень мало. Такими темпами мобилизационного ресурса Украины хватит на десятки лет, добавил он.
"Да и "фольскштурм" [отряды народного ополчения Германии времён ВОВ] никто не отменял. Закончатся взрослые мужики — будут брать 14-летних пацанов. Никто их жалеть не будет. США понимают, что контролировать Украину они не смогут. Им все равно придется уйти. Но перед своим уходом они хотят оставить там выжженную землю без населения", - подчеркнул Онуфринко.
А если война затянется на годы, то на Украине будут появляться все больше людей, которые нас ненавидят. Это объективный процесс, потому что люди будут все чаще терять родных и близких, которых кидает "на убой" киевский режим, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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