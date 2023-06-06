https://ukraina.ru/20230606/1046902136.html

"Никто их жалеть не будет". Военный эксперт о том, когда Украина будет отправлять подростков в ряды ВСУ

"Никто их жалеть не будет". Военный эксперт о том, когда Украина будет отправлять подростков в ряды ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру

"Никто их жалеть не будет". Военный эксперт о том, когда Украина будет отправлять подростков в ряды ВСУ

Кроме того, на подконтрольной Киеву территории проживает 10 млн мужчин призывного возраста. Там проводится насильственная мобилизация, но есть ресурс, который режим Владимира Зеленского еще не использует. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-06T04:45

2023-06-06T04:45

2023-06-06T04:45

новости

наступление

мобилизация

украина

потери всу

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Украина в конце декабря ставила задачу до начала весеннего наступления поставить в строй 100 тысяч человек. При этом они собрали максимум 70 тысяч. Часть из них уже "перемолотили" при взятии Артемовска, рассказал эксперт.Даже во время наступления на фланги под Артёмовском по американским оценкам ВСУ за сутки теряли 1500 человек. По данным Министерства Обороны ВС РФ за месяц уничтожают по 16 тысяч боевиков ВСУ, но это все равно очень мало. Такими темпами мобилизационного ресурса Украины хватит на десятки лет, добавил он.А если война затянется на годы, то на Украине будут появляться все больше людей, которые нас ненавидят. Это объективный процесс, потому что люди будут все чаще терять родных и близких, которых кидает "на убой" киевский режим, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, мобилизация, украина, потери всу