https://ukraina.ru/20230606/1046910519.html

Военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ каждый день теряла Украина в Артёмовске

Военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ каждый день теряла Украина в Артёмовске - 06.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ каждый день теряла Украина в Артёмовске

США понимают, что контролировать Украину они не смогут, им все равно придется уйти. Но перед своим уходом они хотят оставить там выжженную землю без населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-06T05:15

2023-06-06T05:15

2023-06-06T05:15

новости

потери всу

мобилизация

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На подконтрольной Киеву территории проживает 10 млн мужчин призывного возраста. Да, там проводится насильственная мобилизация, но есть ресурс, который режим Владимира Зеленского еще не использует, рассказал эксперт.Украина в конце декабря поставила задачу до начала весеннего наступления поставить в строй 100 тысяч человек. ВСУ собрали максимум 70 тысяч мобилизованных, часть из них была уничтожена в Артемовске, добавил он.Россия должна начать стратегическую наступательную операцию против ВСУ. Нужно вынудить противника отходить без боя просто потому, что иначе он окажется в окружении. Наверняка у нас есть множество планов таких операций. Но это большая военная тайна, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, мобилизация