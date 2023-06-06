https://ukraina.ru/20230606/1046910519.html
Военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ каждый день теряла Украина в Артёмовске
Военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ каждый день теряла Украина в Артёмовске - 06.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ каждый день теряла Украина в Артёмовске
США понимают, что контролировать Украину они не смогут, им все равно придется уйти. Но перед своим уходом они хотят оставить там выжженную землю без населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-06T05:15
2023-06-06T05:15
2023-06-06T05:15
новости
потери всу
мобилизация
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На подконтрольной Киеву территории проживает 10 млн мужчин призывного возраста. Да, там проводится насильственная мобилизация, но есть ресурс, который режим Владимира Зеленского еще не использует, рассказал эксперт.Украина в конце декабря поставила задачу до начала весеннего наступления поставить в строй 100 тысяч человек. ВСУ собрали максимум 70 тысяч мобилизованных, часть из них была уничтожена в Артемовске, добавил он.Россия должна начать стратегическую наступательную операцию против ВСУ. Нужно вынудить противника отходить без боя просто потому, что иначе он окажется в окружении. Наверняка у нас есть множество планов таких операций. Но это большая военная тайна, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/14/1046406637_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_6cfb9d47f87792bcc45c5c7117af9635.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, потери всу, мобилизация
Новости, потери ВСУ, мобилизация
Военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ каждый день теряла Украина в Артёмовске
США понимают, что контролировать Украину они не смогут, им все равно придется уйти. Но перед своим уходом они хотят оставить там выжженную землю без населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На подконтрольной Киеву территории проживает 10 млн мужчин призывного возраста. Да, там проводится насильственная мобилизация, но есть ресурс, который режим Владимира Зеленского еще не использует, рассказал эксперт.
Украина в конце декабря поставила задачу до начала весеннего наступления поставить в строй 100 тысяч человек. ВСУ собрали максимум 70 тысяч мобилизованных, часть из них была уничтожена в Артемовске, добавил он.
"Даже во время наступления на фланги [в Артёмовске] они [ВСУ] за сутки потеряли 1500 человек (американские оценки). Но даже если мы (по сводкам Минобороны) уничтожаем по 16 тысяч боевиков ВСУ за месяц, то это все равно очень мало. Такими темпами мобилизационного ресурса Украины хватит на десятки лет", - подчеркнул Онуфриенко.
Россия должна начать стратегическую наступательную операцию против ВСУ. Нужно вынудить противника отходить без боя просто потому, что иначе он окажется в окружении. Наверняка у нас есть множество планов таких операций. Но это большая военная тайна, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь