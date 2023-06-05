Пилотов ВСУ отправили в Британию для обучения на F-16 – премьер-министр Украины - 05.06.2023 Украина.ру
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Пилотов ВСУ отправили в Британию для обучения на F-16 – премьер-министр Украины
Пилотов ВСУ отправили в Британию для обучения на F-16 – премьер-министр Украины - 05.06.2023 Украина.ру
Пилотов ВСУ отправили в Британию для обучения на F-16 – премьер-министр Украины
Первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Соединенном Королевстве, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале 5 июня
2023-06-05T22:04
2023-06-05T22:04
новости
украина
f-16
россия
нато
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Премьер-министр Украины обсудил с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли создание "коалиции истребителей" ,по словам Шмыгаля, первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Соединенном Королевстве.Ранее председатель Объединённого комитета начальников США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, при этом не станут для Украины чудо-оружием.По словам генерал, у российских солдат есть тысяча истребителей четвёртого поколения, поэтому, чтобы противостоять России в воздухе, понадобится значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколений.Генерал США отметил, что 10 F-16 стоят миллиард долларов, а техническое обслуживание обойдется еще в миллиард долларов, „так что вы говорите о 2 миллиардах долларов за 10 самолетов".Ранее стало известно о планах США предоставить Украине истребители F-16, но необязательно напрямую от Вашингтона.Президент США Джо Байден уверил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не станут использовать обещанные самолеты для ударов по географической территории России“.Впоследствии, 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму, так как они считают полуостров „территорией Украины“.Также 25 мая министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят совместную коалицию по обучению украинских пилотов современным истребителям.Он сказал, что Норвегия, Бельгия, Польша и Португалия также обязались принять участие в обучении.Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковВоенные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.Подробнее можно прочитать в статье "Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом" на сайте Украина.ру
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452
60
Новости
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Украина.ру
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новости, украина, f-16, россия, нато
Новости, Украина, F-16, Россия, НАТО

Пилотов ВСУ отправили в Британию для обучения на F-16 – премьер-министр Украины

22:04 05.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Соединенном Королевстве, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале 5 июня
"Сегодня мы начинаем говорить о поддержке Украины в будущем. Мы обсудили поддержку оружием, восстановление (стрнаны) и (ее) интеграцию в НАТО. Поблагодарил за непоколебимую поддержку, за лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", - написал Шмыгаль
Премьер-министр Украины обсудил с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли создание "коалиции истребителей" ,по словам Шмыгаля, первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Соединенном Королевстве.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, при этом не станут для Украины чудо-оружием.
По словам генерал, у российских солдат есть тысяча истребителей четвёртого поколения, поэтому, чтобы противостоять России в воздухе, понадобится значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколений.
Генерал США отметил, что 10 F-16 стоят миллиард долларов, а техническое обслуживание обойдется еще в миллиард долларов, „так что вы говорите о 2 миллиардах долларов за 10 самолетов".
Ранее стало известно о планах США предоставить Украине истребители F-16, но необязательно напрямую от Вашингтона.
Президент США Джо Байден уверил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не станут использовать обещанные самолеты для ударов по географической территории России“.
Впоследствии, 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму, так как они считают полуостров „территорией Украины“.
Также 25 мая министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят совместную коалицию по обучению украинских пилотов современным истребителям.
Он сказал, что Норвегия, Бельгия, Польша и Португалия также обязались принять участие в обучении.
Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.
Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.
Подробнее можно прочитать в статье "Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом" на сайте Украина.ру
 
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22:04Пилотов ВСУ отправили в Британию для обучения на F-16 – премьер-министр Украины
21:18Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ
20:38На месте взрывов на "Северных потоках" нашли нечто необычное
20:13Россия уже "проиграла" на Украине - замглавы Пентагона Колин Каль
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