Россия уже "проиграла" на Украине - замглавы Пентагона Колин Каль - 05.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230605/1046927914.html
Россия уже "проиграла" на Украине - замглавы Пентагона Колин Каль
Россия уже "проиграла" на Украине - замглавы Пентагона Колин Каль - 05.06.2023 Украина.ру
Россия уже "проиграла" на Украине - замглавы Пентагона Колин Каль
Вашингтон не берется давать прогноз, как именно будет развиваться конфликт на Украине, однако считает, что Россия якобы в нем "уже проиграла", заявил помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль выступая в рамках молодежного саммита НАТО 5 июня
2023-06-05T20:13
2023-06-05T20:13
новости
сша
пентагон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_16:0:1561:869_1920x0_80_0_0_92ffd99119ecc195c6b44e18661a0620.jpg
Ранее Каль сообщил, что многомиллиардная военная помощь Украине ухудшила положение в военно-промышленном комплексе США.Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), конфликт на Украине выявил уязвимость ВПК США. Эксперты указали на неспособность оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений.Некоторое время назад госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло заявил, что Вашингтон и союзники по НАТО планируют на предстоящем саммите в Вильнюсе объявить о выделении очередного пакета политической и материальной поддержки Украине.В России неоднократно говорили о том, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что как только оружие Запада оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.
https://ukraina.ru/20230605/1046926480.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_209:0:1368:869_1920x0_80_0_0_3712dc1c8412105486ddffa5410ab156.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, пентагон, украина
Новости, США, Пентагон, Украина

Россия уже "проиграла" на Украине - замглавы Пентагона Колин Каль

20:13 05.06.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
Вашингтон не берется давать прогноз, как именно будет развиваться конфликт на Украине, однако считает, что Россия якобы в нем "уже проиграла", заявил помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль выступая в рамках молодежного саммита НАТО 5 июня
"Тяжело сказать, в каком направлении будет развиваться война, но в целом, уже ясно, что Россия в ней проиграла. Ее целью было захватить Украину, а этого не случится. Другой ее задачей был ослабить НАТО, а произошло нечто совершенно противоположное", - заявил Каль.
Ранее Каль сообщил, что многомиллиардная военная помощь Украине ухудшила положение в военно-промышленном комплексе США.
Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), конфликт на Украине выявил уязвимость ВПК США. Эксперты указали на неспособность оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений.
Некоторое время назад госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло заявил, что Вашингтон и союзники по НАТО планируют на предстоящем саммите в Вильнюсе объявить о выделении очередного пакета политической и материальной поддержки Украине.
В России неоднократно говорили о том, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что как только оружие Запада оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.
Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.
Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
18:58
США расширили санкции против РФСоединенные Штаты Америки ввели санкции против семи россиян и одной компании. Об этом сообщает Минфин США 5 июня
 
НовостиСШАПентагонУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Пилотов ВСУ отправили в Британию для обучения на F-16 – премьер-министр Украины
21:18Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ
20:38На месте взрывов на "Северных потоках" нашли нечто необычное
20:13Россия уже "проиграла" на Украине - замглавы Пентагона Колин Каль
19:45Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область
19:30Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр
19:16Пашинян приехал к Эрдогану, ЕС успокоил Среднюю Азию, Румыния отрезвила Молдавию
18:58США расширили санкции против РФ
18:40Диверсионная сеть в РФ, "Леопарды" наступают. Итоги 5 июня на Украине
18:35Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность
18:34"Красный хук". Запад хочет захватить Арктику, но боится России
18:12ВСУ пошли в наступление. О чём говорили эксперты 5 июня
18:08Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ
18:02Николай Плавьюк: обитатель виртуальной реальности
17:53СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ
17:43На Украине может появиться село в честь Залужного
17:25На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза
17:23Говорить об успехе контрнаступления ВСУ "слишком рано" - Милли
17:10Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ
17:02Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику
Лента новостейМолния