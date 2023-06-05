https://ukraina.ru/20230605/1046922090.html

СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ

СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру

СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ

Украинские военкомы торгуют документами, которые освобождают граждан Украины от призыва в ряды ВСУ, сообщил телеграм-канал "Слово наёмника" 5 июня

2023-06-05T17:53

2023-06-05T17:53

2023-06-05T17:53

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мобилизация

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Предлагающие услугу заверяют, что для оформления необходимых документов и получения на руки военного билета нужно предоставить скан паспорта, прописки и медкнижки, отметил автор канала "Слово наёмника".Вместо освобождения от призыва, военкомы могут прислать повестку, и таким образом выявить тех людей, кого не получилось поймать на улицах украинских городов и силой затащить в ряды ВСУ, пишут авторы публикации. В течении мая на Украине суды вынесли около 100 приговоров за уклонение от мобилизации. В большинстве случаев суды признают уклонистов виновными в нарушении Уголовного кодекса, назначают наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 или 2 года.

https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html

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новости, украина, всу, призыв, мобилизация