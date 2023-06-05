СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
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СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ
СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ
Украинские военкомы торгуют документами, которые освобождают граждан Украины от призыва в ряды ВСУ, сообщил телеграм-канал "Слово наёмника" 5 июня
2023-06-05T17:53
2023-06-05T17:53
новости
украина
всу
призыв
мобилизация
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Предлагающие услугу заверяют, что для оформления необходимых документов и получения на руки военного билета нужно предоставить скан паспорта, прописки и медкнижки, отметил автор канала "Слово наёмника".Вместо освобождения от призыва, военкомы могут прислать повестку, и таким образом выявить тех людей, кого не получилось поймать на улицах украинских городов и силой затащить в ряды ВСУ, пишут авторы публикации. В течении мая на Украине суды вынесли около 100 приговоров за уклонение от мобилизации. В большинстве случаев суды признают уклонистов виновными в нарушении Уголовного кодекса, назначают наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 или 2 года.
https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html
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новости, украина, всу, призыв, мобилизация
Новости, Украина, ВСУ, призыв, мобилизация

СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ

17:53 05.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Украинские военкомы торгуют документами, которые освобождают граждан Украины от призыва в ряды ВСУ, сообщил телеграм-канал "Слово наёмника" 5 июня
"Избежать уголовного наказания нежелающие воевать украинцы могут, только получив официальное освобождение от призыва на военную службу в ВСУ. Соответствующее медицинское заключение и другие необходимые документы, в том числе военный билет с отметкой "непригоден", сейчас можно купить в даркнете за 5000$", – говорится в сообщении.
Предлагающие услугу заверяют, что для оформления необходимых документов и получения на руки военного билета нужно предоставить скан паспорта, прописки и медкнижки, отметил автор канала "Слово наёмника".
Вместо освобождения от призыва, военкомы могут прислать повестку, и таким образом выявить тех людей, кого не получилось поймать на улицах украинских городов и силой затащить в ряды ВСУ, пишут авторы публикации.
В течении мая на Украине суды вынесли около 100 приговоров за уклонение от мобилизации. В большинстве случаев суды признают уклонистов виновными в нарушении Уголовного кодекса, назначают наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 или 2 года.
украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Вчера, 09:55
Новости мобилизации, мощность наступления. Главное на Украине на утро 4 июняВоенкомы на Украине применяют всё новые способы мобилизации. Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинское наступление будет очень мощным
 
НовостиУкраинаВСУпризывмобилизация
 
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