https://ukraina.ru/20230605/1046921446.html

На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза

На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза - 05.06.2023 Украина.ру

На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза

Есть вероятность того, что через несколько лет на Украине будет в два раза больше пенсионеров, чем работающих людей, заявили 5 июня в Украинском институте будущего, ссылаясь на данные исследования

2023-06-05T17:25

2023-06-05T17:25

2023-06-05T17:28

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Население Украины по состоянию на сегодняшний день составляет 29 миллионов людей, из них 8 млн. пенсионеров, говорится в докладе.Всего 20,7 млн. граждан Украины уехали из страны после начала спецоперации России, 8,6 из которых не вернулись обратно, говорится в докладе.Ранее СМИ отмечали, что на Украину вернулись по разным оценкам от 5,5 до примерно 10 миллионов людей.

https://ukraina.ru/20230527/1046609448.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, население, пенсионеры, статистика