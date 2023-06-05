На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза
17:25 05.06.2023 (обновлено: 17:28 05.06.2023)
Есть вероятность того, что через несколько лет на Украине будет в два раза больше пенсионеров, чем работающих людей, заявили 5 июня в Украинском институте будущего, ссылаясь на данные исследования
Население Украины по состоянию на сегодняшний день составляет 29 миллионов людей, из них 8 млн. пенсионеров, говорится в докладе.
"На данный момент работают лишь 9,1-9,5 миллионов украинцев, а за вычетом бюджетников – 6-7 млн. Они и есть "упряжка", которая везёт на себе остальные 22-23 млн. Если не предпринимать мер для изменения этой ситуации, то через несколько лет пенсионеров на Украине будет в два раза больше, чем работающих людей", – сказали в Украинском институте будущего.
Всего 20,7 млн. граждан Украины уехали из страны после начала спецоперации России, 8,6 из которых не вернулись обратно, говорится в докладе.
Ранее СМИ отмечали, что на Украину вернулись по разным оценкам от 5,5 до примерно 10 миллионов людей.
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