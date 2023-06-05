На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза - 05.06.2023 Украина.ру
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На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза
На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза - 05.06.2023 Украина.ру
На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза
Есть вероятность того, что через несколько лет на Украине будет в два раза больше пенсионеров, чем работающих людей, заявили 5 июня в Украинском институте будущего, ссылаясь на данные исследования
2023-06-05T17:25
2023-06-05T17:28
новости
украина
население
пенсионеры
статистика
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Население Украины по состоянию на сегодняшний день составляет 29 миллионов людей, из них 8 млн. пенсионеров, говорится в докладе.Всего 20,7 млн. граждан Украины уехали из страны после начала спецоперации России, 8,6 из которых не вернулись обратно, говорится в докладе.Ранее СМИ отмечали, что на Украину вернулись по разным оценкам от 5,5 до примерно 10 миллионов людей.
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новости, украина, население, пенсионеры, статистика
Новости, Украина, население, пенсионеры, статистика

На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза

17:25 05.06.2023 (обновлено: 17:28 05.06.2023)
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Есть вероятность того, что через несколько лет на Украине будет в два раза больше пенсионеров, чем работающих людей, заявили 5 июня в Украинском институте будущего, ссылаясь на данные исследования
Население Украины по состоянию на сегодняшний день составляет 29 миллионов людей, из них 8 млн. пенсионеров, говорится в докладе.
"На данный момент работают лишь 9,1-9,5 миллионов украинцев, а за вычетом бюджетников – 6-7 млн. Они и есть "упряжка", которая везёт на себе остальные 22-23 млн. Если не предпринимать мер для изменения этой ситуации, то через несколько лет пенсионеров на Украине будет в два раза больше, чем работающих людей", – сказали в Украинском институте будущего.
Всего 20,7 млн. граждан Украины уехали из страны после начала спецоперации России, 8,6 из которых не вернулись обратно, говорится в докладе.
Ранее СМИ отмечали, что на Украину вернулись по разным оценкам от 5,5 до примерно 10 миллионов людей.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 10:28
Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пикеНаселение Украины в связи с боевыми действиями – и не только - сокращается экстремальными темпами, и это уже ощутимо сказывается на экономике. В стране возник кадровый голод, стала ощущаться нехватка рабочих.
 
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