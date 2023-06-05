Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
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Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ
Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ
Заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков попал под обстрел в селе Безлюдовка Шебекинского района. Об этом он рассказал в интервью журналистам РИА Новости 5 июня
2023-06-05T17:10
2023-06-05T17:15
новости
белгород
обстрелы
врач
шебекинский район
украина
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По словам Изверкова, он узнал, что в районе дачных массивов в Безлюдовке оставались местные жители. Вместе со своей женой Ириной он поехал туда на своей машине для оказания помощи. В районе дачных массивов Безлюдовки оставались люди, у которых три дня не было света. Буквально через 15 минут после приезда к пострадавшим, около Сергея Изверкова произошёл сильный взрыв.После этого взрыва врач с трудом сел в машину, но все же смог до Шебекинской трассы. После этого он потерял сознание и плохо помнил происходящее. Супруга Изверкова Ирина рассказала, что добраться до больницы им помогли правоохранители.Правоохранители довезли раненого врача до больницы. Сейчас Сергей Извеков проходит лечение в белгородской Городской больнице №2. Он надеется, что через неделю сможет вернуться к любимой работе и продолжит помогать пострадавшим белгородцам.Всего в больнице №2 лечатся 32 пострадавших белгородца, один из которых находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам главврача Дениса Проценко, эти люди получили минно-взрывные ранения во время ударов украинских боевиков на минувшей неделе.Все травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова Проценко.Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.Подробнее можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230605/1046889754.html
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новости, белгород, обстрелы, врач, шебекинский район, украина
Новости, Белгород, обстрелы, врач, Шебекинский район, Украина

Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ

17:10 05.06.2023 (обновлено: 17:15 05.06.2023)
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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Заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков попал под обстрел в селе Безлюдовка Шебекинского района. Об этом он рассказал в интервью журналистам РИА Новости 5 июня
По словам Изверкова, он узнал, что в районе дачных массивов в Безлюдовке оставались местные жители. Вместе со своей женой Ириной он поехал туда на своей машине для оказания помощи.
В районе дачных массивов Безлюдовки оставались люди, у которых три дня не было света. Буквально через 15 минут после приезда к пострадавшим, около Сергея Изверкова произошёл сильный взрыв.
"Травма локтевого сустава и грудная клетка. Прилёт был, взорвалось рядышком", - рассказал Извеков.
После этого взрыва врач с трудом сел в машину, но все же смог до Шебекинской трассы. После этого он потерял сознание и плохо помнил происходящее. Супруга Изверкова Ирина рассказала, что добраться до больницы им помогли правоохранители.
"Большое спасибо ребятам, которые помогли нам. Поляков Илья Станиславович, старший оперуполномоченный уголовного розыска по Шебекинскому округу, и Лукашов Иван Геннадьевич. Если бы не эти ребята, я не знаю, что было бы с мужем", - рассказала жена Ирина Извекова.
Правоохранители довезли раненого врача до больницы. Сейчас Сергей Извеков проходит лечение в белгородской Городской больнице №2. Он надеется, что через неделю сможет вернуться к любимой работе и продолжит помогать пострадавшим белгородцам.
Всего в больнице №2 лечатся 32 пострадавших белгородца, один из которых находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам главврача Дениса Проценко, эти люди получили минно-взрывные ранения во время ударов украинских боевиков на минувшей неделе.
Все травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова Проценко.
Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.
Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.
Подробнее можно прочитать на сайте Украина.ру
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