https://ukraina.ru/20230605/1046920043.html

Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ

Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру

Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ

Заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков попал под обстрел в селе Безлюдовка Шебекинского района. Об этом он рассказал в интервью журналистам РИА Новости 5 июня

2023-06-05T17:10

2023-06-05T17:10

2023-06-05T17:15

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белгород

обстрелы

врач

шебекинский район

украина

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По словам Изверкова, он узнал, что в районе дачных массивов в Безлюдовке оставались местные жители. Вместе со своей женой Ириной он поехал туда на своей машине для оказания помощи. В районе дачных массивов Безлюдовки оставались люди, у которых три дня не было света. Буквально через 15 минут после приезда к пострадавшим, около Сергея Изверкова произошёл сильный взрыв.После этого взрыва врач с трудом сел в машину, но все же смог до Шебекинской трассы. После этого он потерял сознание и плохо помнил происходящее. Супруга Изверкова Ирина рассказала, что добраться до больницы им помогли правоохранители.Правоохранители довезли раненого врача до больницы. Сейчас Сергей Извеков проходит лечение в белгородской Городской больнице №2. Он надеется, что через неделю сможет вернуться к любимой работе и продолжит помогать пострадавшим белгородцам.Всего в больнице №2 лечатся 32 пострадавших белгородца, один из которых находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам главврача Дениса Проценко, эти люди получили минно-взрывные ранения во время ударов украинских боевиков на минувшей неделе.Все травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова Проценко.Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин.Подробнее можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230605/1046889754.html

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новости, белгород, обстрелы, врач, шебекинский район, украина