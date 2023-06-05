https://ukraina.ru/20230605/1046917883.html

Германия не даёт крылатые ракеты, в Киев прибыл новый миротворец: что говорили об Украине в мире 5 июня

Германия не даёт крылатые ракеты, в Киев прибыл новый миротворец: что говорили об Украине в мире 5 июня - 05.06.2023 Украина.ру

Германия не даёт крылатые ракеты, в Киев прибыл новый миротворец: что говорили об Украине в мире 5 июня

Украина.ру, 05.06.2023

2023-06-05T17:02

2023-06-05T17:02

2023-06-05T18:59

эксклюзив

всу

спецоперация

сша

борис писториус

ракеты

ватикан

владимир путин

россия

украина

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США не спешат говорить об успешности контрнаступления ВСУВ интервью телеканалу CNN председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли спросили, будут ли действия ВСУ успешными.«Сейчас слишком рано говорить о том, что произойдёт», — ответил генерал.Украинская сторона на протяжении нескольких месяцев анонсируют масштабное контрнаступление, но по мере приближения обозначенной даты каждый раз откладывает операцию, ссылаясь на разные причины. При этом на отдельных направлениях ВСУ предпринимают попытки прорыва, которые российские силы успешно пресекают.«Украинцы хорошо подготовлены. США и наши союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку, предоставили разведывательную информацию, чтобы поддержать их», — добавил Милли.Военный корреспондент РИА «Новости» Александр Харченко, который последние три месяца находился в Артёмовске, выступая на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?», организованном изданием Украина.ру, отмечал, что ВСУ представляют собой хорошо оснащённую армию с высокомотивированными бойцами, которые на смерть стоят буквально за каждое здание и имеют практические неограниченные поставки натовского вооружения. Тем не менее журналист уверен, что у Украины нет шансов победить Россию: украинцам пора понять, что они всего лишь инструмент в руках Запада.Никаких дальнобойных ракет от Германии, а вот истребители — возможноМинистр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкому изданию Deutsche Welle* объявил, что правительство Германии может пересмотреть позицию по вопросу поставок современных истребителей Украине, окончательное решение, как ожидается, будет принято в течение двух недель.«Если бы мне 2 года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжёлые вооружения на € 3—5 млрд, я бы не поверил», — отметил глава ведомства.Если бы кто-то год назад сказал, что Германия, которая настаивала на том, что не будет поставлять тяжёлую технику странам, на территории которых ведутся боевые действия, будет передавать Украине танки Leopard, многие бы тоже не поверили. Тем не менее американские чиновники всё же убедили Берлин это сделать.Комментируя возможность передачи Киеву в обозримой перспективе дальнобойных крылатых ракет Taurus, Писториус ответил: «На данный момент нет. И мы на самом деле не думаем делать этого».Германия, как и США, всегда подчеркивали, что не хотели бы, чтобы их оружие применялось для атак по территории России, напомнил он.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в РФ.Новый посланник мира уже в КиевеНедавно европейское турне в поисках путей урегулирования украинского конфликта завершил специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй, теперь же свою миссию начал новый потенциальный миротворец."5-6 июня 2023 года кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции, совершит визит в Киев в качестве посланника Святого Отца Франциска. Речь идёт об инициативе, главная цель которой - подробно выслушать мнение украинских властей о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые способствуют ослаблению напряжённости", - объявила служба печати Святого престола.Никаких подробностей программы встреч спецпосланника Папы Римского не сообщается."Всё окутано строжайшей тайной, в том числе по очевидным соображениям безопасности", - отмечает итальянская газета Il Messaggero.Позже источники нескольких российских источников сообщили, что после Украины Маттео Дзуппи собирается посетить Россию. Возможно, из Киева кардинал вернётся в Ватикан и уже после консультации с Папой Римским, сформировав позицию и предложение для российской стороны, направится в Москву.В числе собеседников спецпосланника называют главу МИД РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина, однако пока в планах главы государства нет встречи с кардиналом, сказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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https://ukraina.ru/20230523/1046484977.html

https://ukraina.ru/20230527/1046635258.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, всу, спецоперация, сша, борис писториус, ракеты, ватикан, владимир путин, россия, украина