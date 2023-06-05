https://ukraina.ru/20230605/1046911650.html

Власти отказались: поляки "всем миром" собирают деньги на монумент в память о жертвах Волынской резни

Власти отказались: поляки "всем миром" собирают деньги на монумент в память о жертвах Волынской резни - 05.06.2023 Украина.ру

Власти отказались: поляки "всем миром" собирают деньги на монумент в память о жертвах Волынской резни

Польское правительство отказалось финансировать установку памятника "Волынская резня" скульптора Анджея Питинского в муниципалитете Яроцин, написал 4 июня в своих соцсетях польский поэт и блогер Тадеуш Исакович-Залесский

2023-06-05T14:42

2023-06-05T14:42

2023-06-05T14:59

новости

волынская резня

польша

монумент

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Авторы проекта, а также блогеры и писатели, по его словам, собирают деньги на установку памятника самостоятельно.В комментариях местные жители пишут, что необходимо установить видеокамеры, так как памятник обязательно попытаются разрушить, и обвиняют правящую партию PiS в игнорировании Волынской трагедии 1943 года."Действительно ли Украина ближе к ним [правящей партии], чем польские жертвы и их потомки? Да кто они, в самом деле, чтобы так поступать?!" - написал один из комментаторов, снабдив текст нецензурными эпитетами в адрес польских властей. Ранее официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина был отстранен от должности в связи с его заявлением о Волынской резне. Он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "взять на себя больше ответственности" за Волынскую резню, устроенную украинскими националистами во время Второй мировой войны.

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новости, волынская резня, польша, монумент