Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню - 31.05.2023 Украина.ру
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Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню
Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню - 31.05.2023 Украина.ру
Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню
Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина отстранен от должности в связи с его заявлением о Волынской резне. Об этом 30 мая сообщила местная радиостанция RMF FM
2023-05-31T13:16
2023-05-31T13:16
новости
польша
мид
спикер
отстранение
волынская резня
владимир зеленский
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20 мая Ясина заявил, что Зеленский должен "взять на себя больше ответственности" за Волынскую трагедию 1943 года."Первый скандал между Украиной и Польшей за эти годы. Польским чиновник допустил ошибку. Когда идет активная интеграция двух стран, поднимать острые противоречия не стоит!" - оценил произошедшее один из украинских телеграм-каналов."Если следующий скажет, что это поляки должны извинится перед украинцами за Волынскую резню, то карьера у этого манкурта (по Айтматову - взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни – Ред.) пойдет вверх?", - написал один из пользователей сети."И что? Поляки знают, за что унижаются, за что молчат! Боятся спугнуть... мечту, которая так близко... А мечта это "восточные кресы"! А так-то поляки ничего не забыли, и списки реституций готовы! Всё припомнят...! Всему свое время...!" - прокомментировал ситуацию другой.
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новости, польша, мид, спикер, отстранение, волынская резня, владимир зеленский
Новости, Польша, МИД, спикер, отстранение, Волынская резня, Владимир Зеленский

Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню

13:16 31.05.2023
 
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Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина отстранен от должности в связи с его заявлением о Волынской резне. Об этом 30 мая сообщила местная радиостанция RMF FM
"Официальный представитель МИД Лукаш Ясин отстранен от исполнения обязанностей, он находится в бессрочном отпуске, из которого, вероятно, не вернется на свой пост", — говорится в сообщении.
20 мая Ясина заявил, что Зеленский должен "взять на себя больше ответственности" за Волынскую трагедию 1943 года.
"Первый скандал между Украиной и Польшей за эти годы. Польским чиновник допустил ошибку. Когда идет активная интеграция двух стран, поднимать острые противоречия не стоит!" - оценил произошедшее один из украинских телеграм-каналов.
"Если следующий скажет, что это поляки должны извинится перед украинцами за Волынскую резню, то карьера у этого манкурта (по Айтматову - взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни – Ред.) пойдет вверх?", - написал один из пользователей сети.
"И что? Поляки знают, за что унижаются, за что молчат! Боятся спугнуть... мечту, которая так близко... А мечта это "восточные кресы"! А так-то поляки ничего не забыли, и списки реституций готовы! Всё припомнят...! Всему свое время...!" - прокомментировал ситуацию другой.
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