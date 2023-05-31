https://ukraina.ru/20230531/1046753718.html
Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню
Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню - 31.05.2023 Украина.ру
Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню
Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина отстранен от должности в связи с его заявлением о Волынской резне. Об этом 30 мая сообщила местная радиостанция RMF FM
2023-05-31T13:16
2023-05-31T13:16
2023-05-31T13:16
новости
польша
мид
спикер
отстранение
волынская резня
владимир зеленский
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20 мая Ясина заявил, что Зеленский должен "взять на себя больше ответственности" за Волынскую трагедию 1943 года."Первый скандал между Украиной и Польшей за эти годы. Польским чиновник допустил ошибку. Когда идет активная интеграция двух стран, поднимать острые противоречия не стоит!" - оценил произошедшее один из украинских телеграм-каналов."Если следующий скажет, что это поляки должны извинится перед украинцами за Волынскую резню, то карьера у этого манкурта (по Айтматову - взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни – Ред.) пойдет вверх?", - написал один из пользователей сети."И что? Поляки знают, за что унижаются, за что молчат! Боятся спугнуть... мечту, которая так близко... А мечта это "восточные кресы"! А так-то поляки ничего не забыли, и списки реституций готовы! Всё припомнят...! Всему свое время...!" - прокомментировал ситуацию другой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, польша, мид, спикер, отстранение, волынская резня, владимир зеленский
Новости, Польша, МИД, спикер, отстранение, Волынская резня, Владимир Зеленский
Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню
Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина отстранен от должности в связи с его заявлением о Волынской резне. Об этом 30 мая сообщила местная радиостанция RMF FM
"Официальный представитель МИД Лукаш Ясин отстранен от исполнения обязанностей, он находится в бессрочном отпуске, из которого, вероятно, не вернется на свой пост", — говорится в сообщении.
20 мая Ясина заявил, что Зеленский должен "взять на себя больше ответственности" за Волынскую трагедию 1943 года.
"Первый скандал между Украиной и Польшей за эти годы. Польским чиновник допустил ошибку. Когда идет активная интеграция двух стран, поднимать острые противоречия не стоит!" - оценил произошедшее один из украинских телеграм-каналов.
"Если следующий скажет, что это поляки должны извинится перед украинцами за Волынскую резню, то карьера у этого манкурта (по Айтматову - взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни – Ред.) пойдет вверх?", - написал один из пользователей сети.
"И что? Поляки знают, за что унижаются, за что молчат! Боятся спугнуть... мечту, которая так близко... А мечта это "восточные кресы"! А так-то поляки ничего не забыли, и списки реституций готовы! Всё припомнят...! Всему свое время...!" - прокомментировал ситуацию другой.