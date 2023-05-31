https://ukraina.ru/20230531/1046753718.html

Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню

Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню - 31.05.2023 Украина.ру

Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню

Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина отстранен от должности в связи с его заявлением о Волынской резне. Об этом 30 мая сообщила местная радиостанция RMF FM

2023-05-31T13:16

2023-05-31T13:16

2023-05-31T13:16

новости

польша

мид

спикер

отстранение

волынская резня

владимир зеленский

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20 мая Ясина заявил, что Зеленский должен "взять на себя больше ответственности" за Волынскую трагедию 1943 года."Первый скандал между Украиной и Польшей за эти годы. Польским чиновник допустил ошибку. Когда идет активная интеграция двух стран, поднимать острые противоречия не стоит!" - оценил произошедшее один из украинских телеграм-каналов."Если следующий скажет, что это поляки должны извинится перед украинцами за Волынскую резню, то карьера у этого манкурта (по Айтматову - взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни – Ред.) пойдет вверх?", - написал один из пользователей сети."И что? Поляки знают, за что унижаются, за что молчат! Боятся спугнуть... мечту, которая так близко... А мечта это "восточные кресы"! А так-то поляки ничего не забыли, и списки реституций готовы! Всё припомнят...! Всему свое время...!" - прокомментировал ситуацию другой.

https://ukraina.ru/20230531/1046746637.html

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новости, польша, мид, спикер, отстранение, волынская резня, владимир зеленский