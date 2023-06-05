Более 40 тысяч евро: ЕСПЧ обязал Украину заплатить штраф за отказ зарегистрировать однополый брак - 05.06.2023 Украина.ру
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Более 40 тысяч евро: ЕСПЧ обязал Украину заплатить штраф за отказ зарегистрировать однополый брак
Более 40 тысяч евро: ЕСПЧ обязал Украину заплатить штраф за отказ зарегистрировать однополый брак - 05.06.2023 Украина.ру
Более 40 тысяч евро: ЕСПЧ обязал Украину заплатить штраф за отказ зарегистрировать однополый брак
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал страну выплатить штраф однополой паре, которой было отказано в регистрации брака. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного накануне на сайте ЕСПЧ
2023-06-05T11:35
2023-06-05T11:43
новости
еспч
украина
однополые браки
штраф
брак
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Мужчины, проживающие в Киеве, пытались узаконить свои отношения в 2014 году в семи разных ЗАГСах, но им было отказано, со ссылкой на Конституцию и семейный кодекс Украины, где четко говорится, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.Известно, что ЕСПЧ постановил выплатить каждому из "пострадавших" мужчин по 5 тысяч евро за моральный ущерб, 32 евро за материальный ущерб и обоим 4 тысячи евро за понесенные расходы и издержки.В 2014 году однополая украинская пара - Андрей Маймулахин и Андрей Марков - подали в ЕСПЧ несколько жалоб, требуя официального признания государством своих отношений.ЕСПЧ вынес решение только сейчас, признав Украину виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь.Несколько дней назад Владимир Зеленский ответил на петицию в поддержку законопроекта №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", предполагающего легализацию однополых браков.Он заявил, что над этим вопросом уже работает Министерство юстиции страны, а также председатель Верховной Рады и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Законопроект о гражданских партнерствах был зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2023 года. Комитеты молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации поддержали инициативу, а вот в Министерстве обороны законопроект подвергли критике. Там отметили, что не обладают информацией о "тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами".После этого – 28 марта 2023 года – на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая разрешить однополым парам регистрировать свои отношения. В частности, в тексте обращения указывалось, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных.
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новости, еспч, украина, однополые браки, штраф, брак
Новости, ЕСПЧ, Украина, однополые браки, штраф, брак

Более 40 тысяч евро: ЕСПЧ обязал Украину заплатить штраф за отказ зарегистрировать однополый брак

11:35 05.06.2023 (обновлено: 11:43 05.06.2023)
 
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ЛГБТ-парад в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал страну выплатить штраф однополой паре, которой было отказано в регистрации брака. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного накануне на сайте ЕСПЧ
Мужчины, проживающие в Киеве, пытались узаконить свои отношения в 2014 году в семи разных ЗАГСах, но им было отказано, со ссылкой на Конституцию и семейный кодекс Украины, где четко говорится, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.

"Суд пришел к выводу, что разница в подходе в данном вопросе, которая заключалась в необоснованном отказе заявителям равносильна дискриминации в отношении заявителей на основании их сексуальной ориентации", - говорится в сообщении.

Известно, что ЕСПЧ постановил выплатить каждому из "пострадавших" мужчин по 5 тысяч евро за моральный ущерб, 32 евро за материальный ущерб и обоим 4 тысячи евро за понесенные расходы и издержки.
В 2014 году однополая украинская пара - Андрей Маймулахин и Андрей Марков - подали в ЕСПЧ несколько жалоб, требуя официального признания государством своих отношений.
ЕСПЧ вынес решение только сейчас, признав Украину виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь.
Несколько дней назад Владимир Зеленский ответил на петицию в поддержку законопроекта №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", предполагающего легализацию однополых браков.
Он заявил, что над этим вопросом уже работает Министерство юстиции страны, а также председатель Верховной Рады и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Законопроект о гражданских партнерствах был зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2023 года. Комитеты молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации поддержали инициативу, а вот в Министерстве обороны законопроект подвергли критике. Там отметили, что не обладают информацией о "тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами".
После этого – 28 марта 2023 года – на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая разрешить однополым парам регистрировать свои отношения. В частности, в тексте обращения указывалось, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных.
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