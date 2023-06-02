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Европейский суд приговорил Украину к признанию однополых браков

Европейский суд приговорил Украину к признанию однополых браков - 02.06.2023 Украина.ру

Европейский суд приговорил Украину к признанию однополых браков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары. Об этом на днях в соцсетях написала депутат Верховной Рады Инна Совсун

2023-06-02T11:07

2023-06-02T11:07

2023-06-02T11:07

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В 2014 году однополая украинская пара - Андрей Маймулахин и Андрей Марков - подали в ЕСПЧ несколько жалоб, требуя официального признания государством своих отношений.ЕСПЧ вынес решение только сейчас, признав Украину виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь. Несколько дней назад Владимир Зеленский ответил на петицию в поддержку законопроекта №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", предполагающего легализацию однополых браков.Он заявил, что над этим вопросом уже работает Министерство юстиции страны, а также председатель Верховной Рады и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Законопроект о гражданских партнерствах был зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2023 года. Комитеты молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации поддержали инициативу, а вот в Министерстве обороны законопроект подвергли критике. Там отметили, что не обладают информацией о "тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами".После этого – 28 марта 2023 года – на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая разрешить однополым парам регистрировать свои отношения. В частности, в тексте обращения указывалось, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных.

https://ukraina.ru/20230602/1046829046.html

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