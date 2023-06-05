https://ukraina.ru/20230605/1046892257.html

Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направлении

Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направлении - 05.06.2023 Украина.ру

Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направлении

Ранним утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Об этом 5 июня в своем Телеграм-канале сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-06-05T09:57

2023-06-05T09:57

2023-06-05T09:57

новости

всу

атака

вс рф

запорожская область

владимир рогов

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"Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку ещё большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно", – сообщил Рогов.Ранее он писал, что противник атаковал российские войска и числом больших потерь в личном составе и военной технике смог вклиниться в оборону ВС РФ на глубину до 400 метров, но не смог удержаться там и был отброшен силами российских военных и ударами Воздушно-космических сил России.Рогов отметил, что в штурме участвовали не только регулярные войска ВСУ, а и польские наёмники.Сообщение подтвердили и в Минобороны РФ. Там отметили, что противник не имел успеха в ходе данной атаки, а также потерял более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Вооружённые силы России настолько сильно укрепились на своих позициях, что любое контрнаступление ВСУ приведёт к большим потерям украинских войск, что станет для киевского режима "началом скорого и ужасного конца".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска будут стремиться использовать любые имеющиеся у них возможности, даже с понимаем того, что на Запорожском направлении их гждут ВС РФ.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230530/1046679677.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, атака, вс рф, запорожская область, владимир рогов