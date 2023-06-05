Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направлении - 05.06.2023 Украина.ру
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Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направлении
Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направлении - 05.06.2023 Украина.ру
Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направлении
Ранним утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Об этом 5 июня в своем Телеграм-канале сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-06-05T09:57
2023-06-05T09:57
новости
всу
атака
вс рф
запорожская область
владимир рогов
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"Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку ещё большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно", – сообщил Рогов.Ранее он писал, что противник атаковал российские войска и числом больших потерь в личном составе и военной технике смог вклиниться в оборону ВС РФ на глубину до 400 метров, но не смог удержаться там и был отброшен силами российских военных и ударами Воздушно-космических сил России.Рогов отметил, что в штурме участвовали не только регулярные войска ВСУ, а и польские наёмники.Сообщение подтвердили и в Минобороны РФ. Там отметили, что противник не имел успеха в ходе данной атаки, а также потерял более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Вооружённые силы России настолько сильно укрепились на своих позициях, что любое контрнаступление ВСУ приведёт к большим потерям украинских войск, что станет для киевского режима "началом скорого и ужасного конца".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска будут стремиться использовать любые имеющиеся у них возможности, даже с понимаем того, что на Запорожском направлении их гждут ВС РФ.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230530/1046679677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, атака, вс рф, запорожская область, владимир рогов
Новости, ВСУ, атака, ВС РФ, Запорожская область, Владимир Рогов

Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направлении

09:57 05.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Акация"
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Ранним утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Об этом 5 июня в своем Телеграм-канале сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
"Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку ещё большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно", – сообщил Рогов.
Ранее он писал, что противник атаковал российские войска и числом больших потерь в личном составе и военной технике смог вклиниться в оборону ВС РФ на глубину до 400 метров, но не смог удержаться там и был отброшен силами российских военных и ударами Воздушно-космических сил России.
Рогов отметил, что в штурме участвовали не только регулярные войска ВСУ, а и польские наёмники.
Сообщение подтвердили и в Минобороны РФ. Там отметили, что противник не имел успеха в ходе данной атаки, а также потерял более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Вооружённые силы России настолько сильно укрепились на своих позициях, что любое контрнаступление ВСУ приведёт к большим потерям украинских войск, что станет для киевского режима "началом скорого и ужасного конца".
30 мая, 06:11
"Русские не спят". Эксперты в Киеве гадают, чего ждать - контрнаступления ВСУ или "заморозки"Обещанное Киевом скорое и решительное контрнаступление может и не состояться в том виде, в каком его ожидает украинское общество. Вполне вероятно, что могут быть реализованы совсем другие варианты. Эти возможные варианты развития событий обсуждают сейчас украинские эксперты.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска будут стремиться использовать любые имеющиеся у них возможности, даже с понимаем того, что на Запорожском направлении их гждут ВС РФ.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
 
НовостиВСУатакаВС РФЗапорожская областьВладимир Рогов
 
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