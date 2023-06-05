Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель - 05.06.2023 Украина.ру
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Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель - 05.06.2023 Украина.ру
Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Об этом своем Телеграм-канале 5 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2023-06-05T08:38
2023-06-05T08:38
новости
всу
обстрелы
белгородская область
вячеслав гладков
губернатор
пострадавшие
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ВСУ заметно усилили атаки на прилегающие регионы РФ после того как 20 мая российские силы освободили Артемовск.Так, только за последние сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов в Белгородской области, а также два беспилотника упали на федеральную трассу в Калужской области. Сообщается, что территория в местах происшествия оцеплена, проводятся оперативно-технические мероприятия.
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новости, всу, обстрелы, белгородская область, вячеслав гладков, губернатор, пострадавшие
Новости, ВСУ, обстрелы, Белгородская область, Вячеслав Гладков, губернатор, пострадавшие

Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель

08:38 05.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области
Последствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Об этом своем Телеграм-канале 5 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"Самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги", - написал Гладков, уточнив, что восстановление атакованных энергетических объектов начнется в ближайшее время.
ВСУ заметно усилили атаки на прилегающие регионы РФ после того как 20 мая российские силы освободили Артемовск.
Так, только за последние сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов в Белгородской области, а также два беспилотника упали на федеральную трассу в Калужской области. Сообщается, что территория в местах происшествия оцеплена, проводятся оперативно-технические мероприятия.
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В Калужской области упали два беспилотника - губернаторДва беспилотника упали на федеральную трассу М3 "Украина" на 299-м и на 283-м километрах, детонации не произошло. Об этом 5 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша
 
НовостиВСУобстрелыБелгородская областьВячеслав Гладковгубернаторпострадавшие
 
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