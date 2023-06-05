Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области
Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Об этом своем Телеграм-канале 5 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"Самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги", - написал Гладков, уточнив, что восстановление атакованных энергетических объектов начнется в ближайшее время.
ВСУ заметно усилили атаки на прилегающие регионы РФ после того как 20 мая российские силы освободили Артемовск.
Так, только за последние сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов в Белгородской области, а также два беспилотника упали на федеральную трассу в Калужской области. Сообщается, что территория в местах происшествия оцеплена, проводятся оперативно-технические мероприятия.