https://ukraina.ru/20230605/1046890947.html

Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель - 05.06.2023 Украина.ру

Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Об этом своем Телеграм-канале 5 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2023-06-05T08:38

2023-06-05T08:38

2023-06-05T08:38

новости

всу

обстрелы

белгородская область

вячеслав гладков

губернатор

пострадавшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046843069_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_5582690e9f4246cd49f0c63ce2c2dd6a.jpg

ВСУ заметно усилили атаки на прилегающие регионы РФ после того как 20 мая российские силы освободили Артемовск.Так, только за последние сутки были зафиксированы обстрелы населенных пунктов в Белгородской области, а также два беспилотника упали на федеральную трассу в Калужской области. Сообщается, что территория в местах происшествия оцеплена, проводятся оперативно-технические мероприятия.

https://ukraina.ru/20230605/1046889638.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, обстрелы, белгородская область, вячеслав гладков, губернатор, пострадавшие