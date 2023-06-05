https://ukraina.ru/20230605/1046889754.html

Шебекино на линии огня: бои реальные и информационные

Шебекино на линии огня: бои реальные и информационные - 05.06.2023 Украина.ру

Шебекино на линии огня: бои реальные и информационные

В конце минувшего месяца украинская армия резко увеличила интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области, включая областной центр региона.

2023-06-05T08:30

2023-06-05T08:30

2023-06-05T08:30

эксклюзив

спецоперация

геннадий алехин

украина

россия

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Так, к примеру, всего за несколько дней количество снарядов, выпущенных из ствольной артиллерии, минометов, реактивной системы залпового огня увеличивалось (за сутки!) от 300 до 1000. Особенно сильно достается Шебекинскому городскому округу. Приходится констатировать печальную статистику. Общее число огневых налетов со стороны противника сравнилось с показателями Донецка.30 мая ВСУ сменили тактику. В 18:30 они обстреляли из ствольной артиллерии заведомо мирный объект — пункт временного размещения, расположенный в санатории. Там больше года жили беженцы из пограничного села Середа. В основном это старики и дети. Снаряды пробили стены, снесли забор, повредили крышу, выбили окна. В жилой и административный корпуса было зафиксированы три попадания. Два автомобиля были повреждены. В результате обстрела погиб один человек — охранник пункта. Еще двое мужчин были тяжело ранены, один в живот, другой в грудь. Их доставили в реанимацию.Но городу не удалось спокойно переночевать. В районе 3:15 утра город снова был обстрелян РСЗО "Град". Под обстрелом оказался жилой район. Восемь многоэтажек и четыре частных дома получили многочисленные повреждения, были разрушены хозяйственные постройки, сгорело несколько автомобилей. В результате обстрела пострадали четыре человека. Двое были доставлены в больницу Белгорода, еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации. Обстрелы других населенных пунктов соседних приграничных районов области, пусть не с такой интенсивностью, также не прекращались. В усиленном боевом режиме работали средства ПВО и РЭБ российской армии, уничтожая большое количество беспилотников в небе над Белгородскими городами и селами.В первый день лета ситуация в прифронтовой зоне ухудшилась и менялась чуть ли не каждый час. Вначале ночью трижды массированно обстреливались окраины Шебекино и близлежащих сел. Под утро уже велась стрельба по центральной части города. ВСУ по-прежнему используют миномёты и кочующую ствольную артиллерию, и уже "Грады" ведут огонь. Не только осколочно- фугасными боеприпасами, но и кассетными. К сожалению, в результате таких огневых налетов возросло число погибших и раненых среди мирных жителей. Не говоря уже о значительных разрушениях жилых и административных зданий.После массированного обстрела противник в составе нескольких групп, входящих в состав мотопехотной роты при поддержки боевой техники пытался осуществить прорыв на территорию Белгородской области. Бой завязался на двух участках: пункт международного автомобильного пропуска "Шебекино" и чуть южнее, в районе населенного пункта Новая Таволжанка, в нескольких километрах от государственной границы. Попытки прорыва были пресечены подразделениями министерства обороны и пограничниками.Как известно, диверсионно-разведывательные вылазки украинские военные, впрочем, как и тактика ведения боевых действий подразделения и части ВСУ проводят по стандартам НАТО, чему их обучают уже почти десять лет. Но результата нет, и изменения в боевых уставах не смогли вправить мозги украинским военным, как не старались западные инструкторы их научить, как грамотно нужно воевать. То ли наставники сами в тактике боя не особо сильны даже в теоретической практике, то ли ученики столь бестолковы. В тоже время важно учитывать существенный момент- украинцы тоже очень неплохо мотивированы во время боевых действий. Потенциал противника принижать нельзя, тем более такой армии как на Украине. Да, есть там элемент чуждой нам нацистской идеологии, но бойцы с „жовто-блокитными “шевронами сражаются очень даже отчаянно.И, как рассказывали мне офицеры, принимающие участие в спецоперации, в некоторых ситуациях, когда украинских солдат брали в окружение и предлагали прекратить сопротивление, в ответ из окопов противника доносилось:"Русские не сдаются! " Понимаете парадокс ситуации? Понятно, что не нацики с запада Украины так кричали, а те парни, которые и украинский язык-то плохо знают. И как бы их ни учили по стандартам НАТО, они генетически помнят, что сдаваться нельзя".Из "американизмов" здесь разве что использование мобильных групп на пикапах. К слову, сами военные США тактику использования мобильных легкобронированных скоростных вездеходов переняли в Африке, в различных вооруженных конфликтах, где использовалась тактика наскоков на автомобилях. Тогда её назвали "войной Тойот", по используемым со всех сторон автомобилям японского производства. Ещё они до сих пор имеют название "джихад-мобилей" и широко применялись в той же Сирии. Когда США поставили Украине свои внедорожные „Хаммеры “без вооружения, украинцы, сняв всё лишнее с этой техники, поставили на них башенки с пулемётами. Получились такие бронетачанки, которые неоднократно пытались пробиться к нашей линии обороны.Но это лишь отдаленно напоминает тактику действий НАТО. Во всех уставах и наставлениях стран альянса прописана в первую очередь мощная авиационная и артиллерийская обработка позиций противника, которая его если не уничтожит полностью, то подавит моральный дух. И только после этого идут танки и бронетехника с пехотой, опять же при огневой поддержке.Военного смысла в обстрелах нет, это тот же метод террора, какой Киев применяет против Донбасса, начиная с 2014 года. В тоже время они по-прежнему будут демонстративно пытаться выполнить несколько целей. Первое - паника и психологическое воздействие на наше население при помощи всевозможных Интернет-ресурсов в соцсетях. Второй момент. Противник прощупывает наиболее уязвимые участки, запускают беспилотники, чтобы в дальнейшем наносить удары вглубь территории, в первую очередь по важным военным объектам. Это аэродромы военные, которые находятся в Черноземье. Именно с этих аэродромов наносились очень хорошие массированные удары ВКС по объектам в Киеве, Днепропетровске, в Харькове. Им нужно нарушить логистику. И третья цель. Об этом, кстати, заявил небезызвестный украинский генерал Сырский. Мол они попытаются один из главных ударов нанести на Белгород. Лукавит Сырский, а попросту- врёт. Нет, у них таких сил и средств, чтоб организовать прорыв на Белгород. Главная их задача - вытянуть наши боеспособные подразделения с Южного участка и с Донбасского направления. В целом, ситуация, конечно, сложная, напряжённая и позволю себе предположить, что атаки на Белгородское пограничье, не что иное, как одна из фаз предстоящего наступления украинской армии. Идёт активная подготовка и в медийной сфере.Упорно разгоняется тема российского некоего "добровольческого корпуса". Что это не ВСУ пытаются атаковать и прорваться на территорию Белгородской области, а именно россияне, которые входят в состав этого незримого добровольческого корпуса. В первую очередь, "лапшу на уши" вешают украинским обывателям и западным. На Западе все же трепетно относятся к теме диверсантов и террористов. несмотря на поддержку СМИ киевского режима. А тут стали всплывать факты, что при нападении на села Грайворонского района Белгородчины участвовали наемники из Польши и Великобритании, а при нападении на Шебекинский район сами поляки засветились, выложив в соцсети видеоролики. К тому же и боевая техника использовалась натовского производства.Эту тему подхватил, и небезызвестный мэр города Харькова Терехов, который в своё время отжимал бизнес у местных коммерсантов на рынке. И вот сейчас с умным видом рассуждает о том, что харьковчане дружно поддерживают "экспедиционный российский корпус", который прорывается на территорию Белгородской области. К сожалению, грешат некоторые наши блогеры. По Валуйскому району разгонялась не совсем проверенная информация. В районе Уразово якобы боевики пытались прорваться через линию границы. На самом деле некоторые наши военкоры, которые находятся вблизи этих событий или на отдалённом расстоянии, бегут впереди паровоза. Ребята, которые там находятся, наши военные держат опорники на высотках — ничего подобного нет. Да, шарятся диверсионные группы, там резко пересечённая местность. На том участке проходили арт-дуэли, но нападения, прорыва не было.Зато днем,4 июня противник вновь попытался прорваться в районе Новой Таволжанки, как двумя днями раньше. Снова диверсанты решили использовать сложный рельеф местности: русло реки Северский Донец, крутые балки, сильнопересеченную лесистую местность. Получили отпор. Одновременно, продолжаются массированные обстрелы почти обезлюдившего Шебекино, близлежащих сел и хуторов. Уничтожаются объекты инфраструктуры, горят жилые дома, школы. А главное - растет число погибших и раненых мирных людей. Ситуация остается сложной и напряженной.Соглашусь полностью с мнением военных специалистов, экспертов - атаки на территорию России, которые были осуществлены силами не просто террористических групп, входящих в регулярную украинскую армию, а конкретного государства под названием Украина. Поэтому вводятся подразделения ВСУ в наше приграничное подбрюшье с целю оттянуть наши основные силы с линии фронта.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230602/1046856518.html

https://ukraina.ru/20230531/1046749991.html

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин, украина, россия