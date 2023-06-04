https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html

Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине

Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине - 04.06.2023 Украина.ру

Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине

Появилось видео, свидетельствующее об участии польских военных в рейде диверсантов в Белгородскую область. Тем временем террористы из "РДК"* осуществили новый рейд в этот регион

2023-06-04T18:10

2023-06-04T18:10

2023-06-04T18:10

эксклюзив

хроники

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Видео, свидетельствующее об участии польских военных в состоявшемся 22 мая вторжении украинских диверсантов в Белгородскую область появилось на странице так называемого "Польского добровольческого корпуса". Оно широко разошлось и по телеграм-каналам российских военкоров."По версии замминистра обороны Украины Ганны Маляр, это "восставшие патриоты", которые во время нападения на Грайворонский район решали "внутренние российские" противоречия. Только говорят они почему-то по-польски", - прокомментировал его военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.На видео говорящие на польском военные пытались завести российский БТР, захваченный на МАПП на границе.Позже, после того, как видео вызвало широкий общественный резонанс, в том числе и в России, на Украине попытались заявить, что поляки не заходили на территорию РФ. При этом признали, что так называемый "Польский добровольческий корпус" воевал бок-о-бок с запрещённым в РФ "Русским добровольческим корпусом"* на Ореховском, Артёмовском и Запорожском направлениях. Во время вторжения в Белгородскую область, как заявили украинские военные, поляки обеспечивали конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но "только в государственных границах Украины".В России этому не поверили."Фирма-прокладка РДК* принялась отмазывать поляков, заявив, что пшеки не участвовали в нападении на Белгородскую область. Они "занимались обеспечением конвоя пленных, военной и медицинской логистикой, но только в пределах Украины". То есть, на территории России их не было. А табличку эту выруси им на Украину притащили? У главарей "корпуса-ширмы" ревность взыграла? А вообще, конечно, толпа польских ихтамнетов на территории Белгородской области, - это повод расширить красные линии. И оставить за собой право на самый суровый ответ", - прокомментировал Коц другое видео с польскими военными.На видео поляки держали в руках снятую с "Почты России" вывеску."Забрали с новой почты посылку. Курва, далеко прислали", - говорил один из поляков.Ранее побывавшая в плену у украинских военных жительница Белгородской области сообщила, что захватчики говорили в том числе и на польском языке.Ранее, 15 февраля, издание Visegrad 24 сообщило о создании подразделения поляков на службе в ВСУ."Cоздание нового легиона Польских добровольцев на Украине будет анонсировано сегодня",- указывалось в сообщении Visegrad 24.Позже появилась информация о том, что в составе ВСУ действует "Польский добровольческий корпус".При этом, как утверждают некоторые источники, в подразделении на самом деле служат кадровые польские военные."Влад, привет! Думаю тебе будет интересно. У нас тут на нашем пограничном переходе состоялась передача шести тел погибших поляков. Их перевозки забрали тела из какого-то армейского морга и оформлялись у нас на пересечение "ленточки". Так вот, все поляки по документам оказались действующими военнослужащими Польши и сопровождали их тоже военные. Из разговора их (как ты понимаешь, польский тут у нас второй государственный) я понял что пятеро это экипаж польского "Краба", а один откуда-то из их "спецуры". Они уточнялись, кого в какую часть доставлять и сверяли документы. "Спец" был офицер, в звании хорунжего. Что-то типа нашего прапора. А в экипаже главным был старший сержант. Морды у сопровождающих были каменные, с нашими общались через губу, как с быдлом и было видно, что, никакой братской любви они к нам не испытывают. Мне мой приятель с таможни сказал, что в последнее время такие "передачи" стали регулярными. Но тут уже с его слов. Я пишу о том, чему был сам свидетелем. Теперь понимаешь, с кем вы реально воюете? "Спецура" "пшековская", экипажи на польских САУ "пшековские"...", - цитировал 7 декабря российский военный эксперт Владислав Шурыгин письмо, написанное ему украинским другом.Кроме того, ряд польских СМИ сообщал о резко возросшем количестве новых захоронений на польских военных кладбищах.Польша — страна-член НАТО. Участие её кадровых военных в операциях на территории России — casus belli.Тем временем украинские военные снова вторглись в Белгородскую область.Тактика террористовЗа несколько минут до пяти часов вечера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал видео с ответом главарю подразделения ВСУ "РДК"* Денису Капустину."Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор [обменять] на пленных. На самом деле, зашли. С ДРГ идёт бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители в том числе Белгородской области. Хороним уже каждый день. Искалеченные дети, убитые старики — вот что остаётся после их рук. Единственное, что [не] останавливает меня от переговоров с ними — это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как это мне ни тяжело было говорить. Но если они живые, с 17 до 18 МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность. Всё", - заявил Гладков.Ранее в соцсетях появилось видео с Капустиным, его соратником, командиром легиона "Свобода России"*, известным под позывным "Цезарь", а также двумя мужчинами, которых командир "РДК"* назвал российскими военными и потребовал представиться. Те назвали свои звания и имена. При этом один из пленных лежал на операционном столе и был укрыт термоодеялом.На Украине деятельность "РДК"* и легиона "Свобода России"* называют деятельностью "российских партизан".Однако ещё 22 ноября 2022 года в интервью журналисту Олегу Кашину (лицо, выполняющее функции иноагента. — Ред.) Капустин продемонстрировал свой украинский военный билет и заявил, что пообщался с представителями власти, в том числе и с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем, и спецслужб Украины, в том числе и с одним из заместителей главы СБУ."Можно сказать, что мы ("Русский добровольческий корпус"*. — Ред.) находимся в структуре Вооружённых сил Украины", — заявил Капустин, подчеркнув, что легализация формирования, в которое собрали граждан России, стала возможной благодаря его контактам с представителями властей и спецслужб.18+ Скриншот видео, изготовленного лицом, выполняющим функции иноагента.В другом интервью — журналисту Роману Бебеху — Капустин заявил, что для создания "РДК"* ему пришлось пообщаться с представителями властей."Мы уже до Зеленского дошли. Уже Зеленский знает обо мне, о нашей инициативе", - говорил в августе 2022 года Бебеху Капустин.Тем временем на Украине некоторые эксперты, например, гражданин Израиля Игаль Левин, уже заявили, что захват Белгородской области целесообразен с точки зрения её обмена на другие территории."Может ли такое (захват части Белгородской области — Ред.) быть? Всё, что угодно может быть. Я могу сказать, как бы повёл себя Израиль. Израиль бы двинулся просто на Белгород и занял бы Белгород, Валуйки, на Курск бы двинулся и так далее. Все силы бросил бы на это. Ну а потом бы поставил ультиматум Москве: "Мы возвращаем вам эти территории, а вы возвращаете нам наши территории". Так бы сделал Израиль: когда он выдвинулся на территорию Египта, захватил Суэц, захватил территории и в сторону Каира двигался. Тогда сели за стол переговоров и прекращение огня было. И одно из условий: "Мы отдаём вам Суэц и не идём на Каир, а вы выводите войска с израильской территории". Всё очень просто", - указал Левин 3 июня.Сам он — волонтёр, активно помогающий ВСУ, а также частый гость украинских телеканалов.* - запрещённые в РФ организации

https://ukraina.ru/20230604/1046880391.html

https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html

https://ukraina.ru/20230603/1046872121.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники