Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине - 04.06.2023 Украина.ру
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Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине
Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине - 04.06.2023 Украина.ру
Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине
Появилось видео, свидетельствующее об участии польских военных в рейде диверсантов в Белгородскую область. Тем временем террористы из "РДК"* осуществили новый рейд в этот регион
2023-06-04T18:10
2023-06-04T18:10
эксклюзив
хроники
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Видео, свидетельствующее об участии польских военных в состоявшемся 22 мая вторжении украинских диверсантов в Белгородскую область появилось на странице так называемого "Польского добровольческого корпуса". Оно широко разошлось и по телеграм-каналам российских военкоров."По версии замминистра обороны Украины Ганны Маляр, это "восставшие патриоты", которые во время нападения на Грайворонский район решали "внутренние российские" противоречия. Только говорят они почему-то по-польски", - прокомментировал его военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.На видео говорящие на польском военные пытались завести российский БТР, захваченный на МАПП на границе.Позже, после того, как видео вызвало широкий общественный резонанс, в том числе и в России, на Украине попытались заявить, что поляки не заходили на территорию РФ. При этом признали, что так называемый "Польский добровольческий корпус" воевал бок-о-бок с запрещённым в РФ "Русским добровольческим корпусом"* на Ореховском, Артёмовском и Запорожском направлениях. Во время вторжения в Белгородскую область, как заявили украинские военные, поляки обеспечивали конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но "только в государственных границах Украины".В России этому не поверили."Фирма-прокладка РДК* принялась отмазывать поляков, заявив, что пшеки не участвовали в нападении на Белгородскую область. Они "занимались обеспечением конвоя пленных, военной и медицинской логистикой, но только в пределах Украины". То есть, на территории России их не было. А табличку эту выруси им на Украину притащили? У главарей "корпуса-ширмы" ревность взыграла? А вообще, конечно, толпа польских ихтамнетов на территории Белгородской области, - это повод расширить красные линии. И оставить за собой право на самый суровый ответ", - прокомментировал Коц другое видео с польскими военными.На видео поляки держали в руках снятую с "Почты России" вывеску."Забрали с новой почты посылку. Курва, далеко прислали", - говорил один из поляков.Ранее побывавшая в плену у украинских военных жительница Белгородской области сообщила, что захватчики говорили в том числе и на польском языке.Ранее, 15 февраля, издание Visegrad 24 сообщило о создании подразделения поляков на службе в ВСУ."Cоздание нового легиона Польских добровольцев на Украине будет анонсировано сегодня",- указывалось в сообщении Visegrad 24.Позже появилась информация о том, что в составе ВСУ действует "Польский добровольческий корпус".При этом, как утверждают некоторые источники, в подразделении на самом деле служат кадровые польские военные."Влад, привет! Думаю тебе будет интересно. У нас тут на нашем пограничном переходе состоялась передача шести тел погибших поляков. Их перевозки забрали тела из какого-то армейского морга и оформлялись у нас на пересечение "ленточки". Так вот, все поляки по документам оказались действующими военнослужащими Польши и сопровождали их тоже военные. Из разговора их (как ты понимаешь, польский тут у нас второй государственный) я понял что пятеро это экипаж польского "Краба", а один откуда-то из их "спецуры". Они уточнялись, кого в какую часть доставлять и сверяли документы. "Спец" был офицер, в звании хорунжего. Что-то типа нашего прапора. А в экипаже главным был старший сержант. Морды у сопровождающих были каменные, с нашими общались через губу, как с быдлом и было видно, что, никакой братской любви они к нам не испытывают. Мне мой приятель с таможни сказал, что в последнее время такие "передачи" стали регулярными. Но тут уже с его слов. Я пишу о том, чему был сам свидетелем. Теперь понимаешь, с кем вы реально воюете? "Спецура" "пшековская", экипажи на польских САУ "пшековские"...", - цитировал 7 декабря российский военный эксперт Владислав Шурыгин письмо, написанное ему украинским другом.Кроме того, ряд польских СМИ сообщал о резко возросшем количестве новых захоронений на польских военных кладбищах.Польша — страна-член НАТО. Участие её кадровых военных в операциях на территории России — casus belli.Тем временем украинские военные снова вторглись в Белгородскую область.Тактика террористовЗа несколько минут до пяти часов вечера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал видео с ответом главарю подразделения ВСУ "РДК"* Денису Капустину."Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор [обменять] на пленных. На самом деле, зашли. С ДРГ идёт бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители в том числе Белгородской области. Хороним уже каждый день. Искалеченные дети, убитые старики — вот что остаётся после их рук. Единственное, что [не] останавливает меня от переговоров с ними — это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как это мне ни тяжело было говорить. Но если они живые, с 17 до 18 МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность. Всё", - заявил Гладков.Ранее в соцсетях появилось видео с Капустиным, его соратником, командиром легиона "Свобода России"*, известным под позывным "Цезарь", а также двумя мужчинами, которых командир "РДК"* назвал российскими военными и потребовал представиться. Те назвали свои звания и имена. При этом один из пленных лежал на операционном столе и был укрыт термоодеялом.На Украине деятельность "РДК"* и легиона "Свобода России"* называют деятельностью "российских партизан".Однако ещё 22 ноября 2022 года в интервью журналисту Олегу Кашину (лицо, выполняющее функции иноагента. — Ред.) Капустин продемонстрировал свой украинский военный билет и заявил, что пообщался с представителями власти, в том числе и с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем, и спецслужб Украины, в том числе и с одним из заместителей главы СБУ."Можно сказать, что мы ("Русский добровольческий корпус"*. — Ред.) находимся в структуре Вооружённых сил Украины", — заявил Капустин, подчеркнув, что легализация формирования, в которое собрали граждан России, стала возможной благодаря его контактам с представителями властей и спецслужб.18+ Скриншот видео, изготовленного лицом, выполняющим функции иноагента.В другом интервью — журналисту Роману Бебеху — Капустин заявил, что для создания "РДК"* ему пришлось пообщаться с представителями властей."Мы уже до Зеленского дошли. Уже Зеленский знает обо мне, о нашей инициативе", - говорил в августе 2022 года Бебеху Капустин.Тем временем на Украине некоторые эксперты, например, гражданин Израиля Игаль Левин, уже заявили, что захват Белгородской области целесообразен с точки зрения её обмена на другие территории."Может ли такое (захват части Белгородской области — Ред.) быть? Всё, что угодно может быть. Я могу сказать, как бы повёл себя Израиль. Израиль бы двинулся просто на Белгород и занял бы Белгород, Валуйки, на Курск бы двинулся и так далее. Все силы бросил бы на это. Ну а потом бы поставил ультиматум Москве: "Мы возвращаем вам эти территории, а вы возвращаете нам наши территории". Так бы сделал Израиль: когда он выдвинулся на территорию Египта, захватил Суэц, захватил территории и в сторону Каира двигался. Тогда сели за стол переговоров и прекращение огня было. И одно из условий: "Мы отдаём вам Суэц и не идём на Каир, а вы выводите войска с израильской территории". Всё очень просто", - указал Левин 3 июня.Сам он — волонтёр, активно помогающий ВСУ, а также частый гость украинских телеканалов.* - запрещённые в РФ организации
https://ukraina.ru/20230604/1046880391.html
https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html
https://ukraina.ru/20230603/1046872121.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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Украина.ру
1
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине

18:10 04.06.2023
 
© Twitter / Visegrad 24польские военные во время вторжения в Белгородскую область
польские военные во время вторжения в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Twitter / Visegrad 24
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Появилось видео, свидетельствующее об участии польских военных в рейде диверсантов в Белгородскую область. Тем временем террористы из "РДК"* осуществили новый рейд в этот регион
Видео, свидетельствующее об участии польских военных в состоявшемся 22 мая вторжении украинских диверсантов в Белгородскую область появилось на странице так называемого "Польского добровольческого корпуса". Оно широко разошлось и по телеграм-каналам российских военкоров.
"По версии замминистра обороны Украины Ганны Маляр, это "восставшие патриоты", которые во время нападения на Грайворонский район решали "внутренние российские" противоречия. Только говорят они почему-то по-польски", - прокомментировал его военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.
На видео говорящие на польском военные пытались завести российский БТР, захваченный на МАПП на границе.
Позже, после того, как видео вызвало широкий общественный резонанс, в том числе и в России, на Украине попытались заявить, что поляки не заходили на территорию РФ. При этом признали, что так называемый "Польский добровольческий корпус" воевал бок-о-бок с запрещённым в РФ "Русским добровольческим корпусом"* на Ореховском, Артёмовском и Запорожском направлениях. Во время вторжения в Белгородскую область, как заявили украинские военные, поляки обеспечивали конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но "только в государственных границах Украины".
учения по форсированию реки в Десантно-штурмовых войсках ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
13:13
Попытка форсирования Днепра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июняРоссийские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В России этому не поверили.
"Фирма-прокладка РДК* принялась отмазывать поляков, заявив, что пшеки не участвовали в нападении на Белгородскую область. Они "занимались обеспечением конвоя пленных, военной и медицинской логистикой, но только в пределах Украины". То есть, на территории России их не было. А табличку эту выруси им на Украину притащили? У главарей "корпуса-ширмы" ревность взыграла? А вообще, конечно, толпа польских ихтамнетов на территории Белгородской области, - это повод расширить красные линии. И оставить за собой право на самый суровый ответ", - прокомментировал Коц другое видео с польскими военными.
На видео поляки держали в руках снятую с "Почты России" вывеску.
"Забрали с новой почты посылку. Курва, далеко прислали", - говорил один из поляков.
Ранее побывавшая в плену у украинских военных жительница Белгородской области сообщила, что захватчики говорили в том числе и на польском языке.
Ранее, 15 февраля, издание Visegrad 24 сообщило о создании подразделения поляков на службе в ВСУ.
"Cоздание нового легиона Польских добровольцев на Украине будет анонсировано сегодня",- указывалось в сообщении Visegrad 24.
Позже появилась информация о том, что в составе ВСУ действует "Польский добровольческий корпус".
При этом, как утверждают некоторые источники, в подразделении на самом деле служат кадровые польские военные.
"Влад, привет! Думаю тебе будет интересно. У нас тут на нашем пограничном переходе состоялась передача шести тел погибших поляков. Их перевозки забрали тела из какого-то армейского морга и оформлялись у нас на пересечение "ленточки". Так вот, все поляки по документам оказались действующими военнослужащими Польши и сопровождали их тоже военные. Из разговора их (как ты понимаешь, польский тут у нас второй государственный) я понял что пятеро это экипаж польского "Краба", а один откуда-то из их "спецуры". Они уточнялись, кого в какую часть доставлять и сверяли документы. "Спец" был офицер, в звании хорунжего. Что-то типа нашего прапора. А в экипаже главным был старший сержант. Морды у сопровождающих были каменные, с нашими общались через губу, как с быдлом и было видно, что, никакой братской любви они к нам не испытывают. Мне мой приятель с таможни сказал, что в последнее время такие "передачи" стали регулярными. Но тут уже с его слов. Я пишу о том, чему был сам свидетелем. Теперь понимаешь, с кем вы реально воюете? "Спецура" "пшековская", экипажи на польских САУ "пшековские"...", - цитировал 7 декабря российский военный эксперт Владислав Шурыгин письмо, написанное ему украинским другом.
Кроме того, ряд польских СМИ сообщал о резко возросшем количестве новых захоронений на польских военных кладбищах.
Польша — страна-член НАТО. Участие её кадровых военных в операциях на территории России — casus belli.
Тем временем украинские военные снова вторглись в Белгородскую область.
украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
09:55
Новости мобилизации, мощность наступления. Главное на Украине на утро 4 июняВоенкомы на Украине применяют всё новые способы мобилизации. Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинское наступление будет очень мощным
Тактика террористов
За несколько минут до пяти часов вечера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал видео с ответом главарю подразделения ВСУ "РДК"* Денису Капустину.
"Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор [обменять] на пленных. На самом деле, зашли. С ДРГ идёт бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители в том числе Белгородской области. Хороним уже каждый день. Искалеченные дети, убитые старики — вот что остаётся после их рук. Единственное, что [не] останавливает меня от переговоров с ними — это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как это мне ни тяжело было говорить. Но если они живые, с 17 до 18 МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность. Всё", - заявил Гладков.
Ранее в соцсетях появилось видео с Капустиным, его соратником, командиром легиона "Свобода России"*, известным под позывным "Цезарь", а также двумя мужчинами, которых командир "РДК"* назвал российскими военными и потребовал представиться. Те назвали свои звания и имена. При этом один из пленных лежал на операционном столе и был укрыт термоодеялом.
На Украине деятельность "РДК"* и легиона "Свобода России"* называют деятельностью "российских партизан".
Интервью Владимира Зеленского журналистам латиноамериканских СМИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Вчера, 18:00
Угрозы и удары по Белгородщине, Зеленский захотел в Латинскую Америку. Итоги 3 июня на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности посетить Латинскую Америку. Жертвами обстрелов Белгородской области Вооружёнными силами Украины стали два человека
Однако ещё 22 ноября 2022 года в интервью журналисту Олегу Кашину (лицо, выполняющее функции иноагента. — Ред.) Капустин продемонстрировал свой украинский военный билет и заявил, что пообщался с представителями власти, в том числе и с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем, и спецслужб Украины, в том числе и с одним из заместителей главы СБУ.
"Можно сказать, что мы ("Русский добровольческий корпус"*. — Ред.) находимся в структуре Вооружённых сил Украины", — заявил Капустин, подчеркнув, что легализация формирования, в которое собрали граждан России, стала возможной благодаря его контактам с представителями властей и спецслужб.
18+ Скриншот видео, изготовленного лицом, выполняющим функции иноагента.
© Фото : скриншот видеоКашин и Капустин (Никитин, White Rex)
Кашин и Капустин (Никитин, White Rex) - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : скриншот видео
Кашин и Капустин (Никитин, White Rex)
В другом интервью — журналисту Роману Бебеху — Капустин заявил, что для создания "РДК"* ему пришлось пообщаться с представителями властей.
"Мы уже до Зеленского дошли. Уже Зеленский знает обо мне, о нашей инициативе", - говорил в августе 2022 года Бебеху Капустин.
Тем временем на Украине некоторые эксперты, например, гражданин Израиля Игаль Левин, уже заявили, что захват Белгородской области целесообразен с точки зрения её обмена на другие территории.
"Может ли такое (захват части Белгородской области — Ред.) быть? Всё, что угодно может быть. Я могу сказать, как бы повёл себя Израиль. Израиль бы двинулся просто на Белгород и занял бы Белгород, Валуйки, на Курск бы двинулся и так далее. Все силы бросил бы на это. Ну а потом бы поставил ультиматум Москве: "Мы возвращаем вам эти территории, а вы возвращаете нам наши территории". Так бы сделал Израиль: когда он выдвинулся на территорию Египта, захватил Суэц, захватил территории и в сторону Каира двигался. Тогда сели за стол переговоров и прекращение огня было. И одно из условий: "Мы отдаём вам Суэц и не идём на Каир, а вы выводите войска с израильской территории". Всё очень просто", - указал Левин 3 июня.
Сам он — волонтёр, активно помогающий ВСУ, а также частый гость украинских телеканалов.
* - запрещённые в РФ организации
 
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Заголовок открываемого материала
18:10Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине
18:00СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область
18:00День национального единства Венгрии и Закарпатье
17:45Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ
17:28Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области
17:19Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс
17:15Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов
16:48СМИ: Япония будет сотрудничать с Австралией в сфере оборонных технологий
16:41Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке
16:40"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ
16:31Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном
16:15Прихожане храма в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ - СПЖ
16:13Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО
15:43Эрдоган проводит встречу с генсеком НАТО в Стамбуле - СМИ
15:19Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич
15:12О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР
14:53Экс-разведчик США Риттер рассказал, что ждёт украинских солдат, прошедших учения НАТО
14:50Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов
14:20Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" и призвал помолиться о единстве Церкви
14:17В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте
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