https://ukraina.ru/20230604/1046884303.html

СМИ: Япония будет сотрудничать с Австралией в сфере оборонных технологий

СМИ: Япония будет сотрудничать с Австралией в сфере оборонных технологий - 04.06.2023 Украина.ру

СМИ: Япония будет сотрудничать с Австралией в сфере оборонных технологий

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада и его австралийский коллега Ричард Марлз подписали соглашение о тесном взаимодействии в сфере обороны, заявило РИА Новости 4 июня со ссылкой на сообщение японского ведомства в соцсетях

2023-06-04T16:48

2023-06-04T16:48

2023-06-04T16:48

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сотрудничество

россия

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Ранее СМИ сообщали, что Япония поддержала вражескую риторику Запада по отношению к России.Российские эксперты также отметили, что страна восходящего Солнца стала колонией США.Соглашение подразумевает сотрудничество стран в исследовании, разработки и тестировании в оборонной сфере, добавили РИА Новости.Также Япония и Австралия планируют реализовать прошлогодние договорённости по поводу совместных учений и манёвров, а также обсудили вопросы региональной безопасности, говорится в материале.

https://ukraina.ru/20230522/1046462692.html

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2023

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новости, япония, австралия, оборона, сотрудничество, россия