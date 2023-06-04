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СМИ: Япония будет сотрудничать с Австралией в сфере оборонных технологий
СМИ: Япония будет сотрудничать с Австралией в сфере оборонных технологий - 04.06.2023 Украина.ру
СМИ: Япония будет сотрудничать с Австралией в сфере оборонных технологий
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада и его австралийский коллега Ричард Марлз подписали соглашение о тесном взаимодействии в сфере обороны, заявило РИА Новости 4 июня со ссылкой на сообщение японского ведомства в соцсетях
2023-06-04T16:48
2023-06-04T16:48
2023-06-04T16:48
новости
япония
австралия
оборона
сотрудничество
россия
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Ранее СМИ сообщали, что Япония поддержала вражескую риторику Запада по отношению к России.Российские эксперты также отметили, что страна восходящего Солнца стала колонией США.Соглашение подразумевает сотрудничество стран в исследовании, разработки и тестировании в оборонной сфере, добавили РИА Новости.Также Япония и Австралия планируют реализовать прошлогодние договорённости по поводу совместных учений и манёвров, а также обсудили вопросы региональной безопасности, говорится в материале.
https://ukraina.ru/20230522/1046462692.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, япония, австралия, оборона, сотрудничество, россия
Новости, Япония, Австралия, оборона, сотрудничество, Россия
СМИ: Япония будет сотрудничать с Австралией в сфере оборонных технологий
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада и его австралийский коллега Ричард Марлз подписали соглашение о тесном взаимодействии в сфере обороны, заявило РИА Новости 4 июня со ссылкой на сообщение японского ведомства в соцсетях
Ранее СМИ сообщали, что Япония поддержала вражескую риторику Запада по отношению к России.
Российские эксперты также отметили, что страна восходящего Солнца стала колонией США.
"Министры подчеркнули важность поддержания технологического уровня и условились осуществлять еще более тесное взаимодействие в сфере оборонных технологий и науки", – говорится в статье.
Соглашение подразумевает сотрудничество стран в исследовании, разработки и тестировании в оборонной сфере, добавили РИА Новости.
Также Япония и Австралия планируют реализовать прошлогодние договорённости по поводу совместных учений и манёвров, а также обсудили вопросы региональной безопасности, говорится в материале.