https://ukraina.ru/20230604/1046880391.html

Попытка форсирования Днепра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июня

Попытка форсирования Днепра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июня - 04.06.2023 Украина.ру

Попытка форсирования Днепра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июня

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-06-04T13:13

2023-06-04T13:13

2023-06-04T13:13

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 47 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм, на горловском 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 364 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы cеми населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка, Кирилловка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в ранее освобожденной Кирилловке. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 16 жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. Так, к полудню 4 июня по Петровскому, Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 37 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 10 снарядов калибром 155 мм, по Александровке — 10 ракет из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 30 снарядов калибром 152 мм и 15 ракет из РСЗО.Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ночь в регионе выдалась неспокойной."Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений. Информации о пострадавших нет. Вчера погибло два человека. Я уже сообщал об этом. В Безлюдовке и в Новой Таволжанке. Просьба, все те населённые пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить самое главное - свою жизнь и жизнь близких", - сообщил Гладков.Ранее, вечером 3 июня, он сообщал об обстреле Мурома.Также губернатор рассказал об эвакуированных людях из зоны боевых действий.⠀"На сегодня в пунктах временного размещения у нас находится более 4 тысяч человек. Вся необходимая помощь оказывается. Я очень благодарен неравнодушным жителям, которые приносят в Центр молодёжных инициатив города Белгорода предметы первой необходимости. Делятся с теми, кому сейчас очень нелегко. Все вместе с общей бедой справимся. Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь "Бригантина "Белогорье". Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи", - отметил Гладков.Около полудня он сообщил о работе ПВО над Белгородом."Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал он в 12:36 в своём телеграм-канале.В ночь на 4 июня председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о последствиях обстрела ВСУ Мелитопольского района."Осколками сбитых ракет повреждены жилые строения дачного кооператива пгт Мирный Мелитопольского района. По предварительным данным трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь", - отметил Рогов.Позже представитель оперативных служб Запорожской области рассказал журналистам об обстрелах региона украинскими военными."В ночь с 3 на 4 июня боевики киевского режима вели постоянный обстрел населённых пунктов Пологовского района, расположенных вдоль ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.). Больше всего подвергались обстрелам населенные пункты Вербовое и Пологи. Жертв нет",- отметил представитель ведомства.Также в ночь на 4 июня Украина попыталась нанести удар беспилотником по Джанкою."Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают. Официальная информация — утром", - написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём телеграм-канале.Позже стало известно о других ударах."Пять украинских беспилотников сбили этой ночью над Крымом, ещё четыре — заглушили и посадили силами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА в Джанкое, выбиты стекла в трёх частных домах, там же повреждены два автомобиля. В одном из дворов оказался не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения. В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет", - сообщил телеграм-канал SHOT.Обстановка в приграничных регионах с Украиной остаётся крайне напряжённой.Попытка форсировать ДнепрСоединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией."За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресекались попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский", — заявил собеседник агентства.Огневым поражением российские бойцы уничтожили 37 военных ВСУ, две лодки и два пикапа. Еще 23 украинских военнослужащих получили ранения.В предыдущие месяцы Минобороны РФ и власти Херсонской и Запорожской областей неоднократно сообщали о пресечении высадок украинских диверсантов на левобережье Днепра.Запад снабжает Украину средствами для преодоления водных преград. Так, устройства для преодоления рек Запад начал поставлять Украине в октябре 2022 года. Первой была Германия, которая решила направить Украину 16 мостоукладчиков типа Biber. В конце февраля 2023 года Германия включила ещё 9 мостоукладчиков и раскладные мосты в пакет помощи Украины. В начале марта мостоукладчики Украине направили и США. Речь шла о M60 AVLB (Armored Vehicle-Launched Bridge).Кроме того, Украине поставляли и моторные лодки для форсирования водных преград. Ранее Минобороны РФ не раз сообщало о срыве украинского десанта на левый берег Днепра.

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https://ukraina.ru/20230603/1046867487.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив