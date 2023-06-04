"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ - 04.06.2023 Украина.ру
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"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ
"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ - 04.06.2023 Украина.ру
"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ
Если в Российском командовании не принимаются решения по задействованию Черноморского флота и авиации, отдуваться приходится сухопутным войскам.
2023-06-04T16:40
2023-06-04T16:41
новости
вкс
авиация
черноморский флот
наступление
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Чтобы выдавить ВСУ из той же Марьинки, российским войскам нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар. Иначе противник так и будет перебрасывать туда пушечное мясо. Даже если мы возьмем Марьинку, ВСУ будут перебрасывать резервы в Курахово и так далее, рассказал эксперт.Потери в авиации у нас будут. И не надо относиться к ВКС как к священной корове. Если мы не будем задействовать этот ресурс, мы будем нести большие потери на земле. Поэтому ВС РФ должны использовать своё многократное преимущество в воздухе, добавил он.Также Росси недостаточно использует Черноморский флот. Он есть, но его как бы и нет. Да, он ведет ракетные обстрелы и охраняет газопроводы, но в боевых действиях на побережье, которое контролирует ВСУ, он не участвует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, вкс, авиация, черноморский флот, наступление
Новости, ВКС, авиация, Черноморский флот, наступление

"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ

16:40 04.06.2023 (обновлено: 16:41 04.06.2023)
 
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- РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Если в Российском командовании не принимаются решения по задействованию Черноморского флота и авиации, отдуваться приходится сухопутным войскам.
Чтобы выдавить ВСУ из той же Марьинки, российским войскам нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар. Иначе противник так и будет перебрасывать туда пушечное мясо. Даже если мы возьмем Марьинку, ВСУ будут перебрасывать резервы в Курахово и так далее, рассказал эксперт.
"Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не начнет стратегическую наступательную операцию. Нужно вынудить противника отходить без боя просто потому, что иначе он окажется в окружении. Наверняка у нас есть множество планов таких операций. Ответ на вопрос, почему они не реализуются, мы не получим никогда. Это большая военная тайна", - подчеркнул Онуфриенко.
Потери в авиации у нас будут. И не надо относиться к ВКС как к священной корове. Если мы не будем задействовать этот ресурс, мы будем нести большие потери на земле. Поэтому ВС РФ должны использовать своё многократное преимущество в воздухе, добавил он.
Также Росси недостаточно использует Черноморский флот. Он есть, но его как бы и нет. Да, он ведет ракетные обстрелы и охраняет газопроводы, но в боевых действиях на побережье, которое контролирует ВСУ, он не участвует, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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