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"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ

"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ - 04.06.2023 Украина.ру

"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ

Если в Российском командовании не принимаются решения по задействованию Черноморского флота и авиации, отдуваться приходится сухопутным войскам.

2023-06-04T16:40

2023-06-04T16:40

2023-06-04T16:41

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Чтобы выдавить ВСУ из той же Марьинки, российским войскам нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар. Иначе противник так и будет перебрасывать туда пушечное мясо. Даже если мы возьмем Марьинку, ВСУ будут перебрасывать резервы в Курахово и так далее, рассказал эксперт.Потери в авиации у нас будут. И не надо относиться к ВКС как к священной корове. Если мы не будем задействовать этот ресурс, мы будем нести большие потери на земле. Поэтому ВС РФ должны использовать своё многократное преимущество в воздухе, добавил он.Также Росси недостаточно использует Черноморский флот. Он есть, но его как бы и нет. Да, он ведет ракетные обстрелы и охраняет газопроводы, но в боевых действиях на побережье, которое контролирует ВСУ, он не участвует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вкс, авиация, черноморский флот, наступление