https://ukraina.ru/20230604/1046853411.html

Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов

Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов - 04.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов

Освобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается ВС РФ уже давно. Это даст возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-04T17:15

2023-06-04T17:15

2023-06-04T17:15

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наступление

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В Марьинке ВСУ сидят только на западных окраинах, дороги простреливается, но в город они все равно подтягивают резервы. Это связано с тем, что у ВС РФ недостаточно боеприпасов для полного огневого контроля этих дорог, рассказал эксперт.Даже в Артемовске мы видели, что дорога простреливается, было много битой техники, а в случае Марьинки воздействие артиллерии и авиации не столь велико, сколько могло было быть, добавил он.Чтобы выдавить ВСУ из той же Марьинки, нам нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар. Иначе противник так и будет перебрасывать туда "пушечное мясо", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, марьинка, боеприпасы, наступление, вс рф