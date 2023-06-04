Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов - 04.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов
Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов - 04.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов
Освобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается ВС РФ уже давно. Это даст возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-04T17:15
2023-06-04T17:15
новости
марьинка
боеприпасы
наступление
вс рф
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В Марьинке ВСУ сидят только на западных окраинах, дороги простреливается, но в город они все равно подтягивают резервы. Это связано с тем, что у ВС РФ недостаточно боеприпасов для полного огневого контроля этих дорог, рассказал эксперт.Даже в Артемовске мы видели, что дорога простреливается, было много битой техники, а в случае Марьинки воздействие артиллерии и авиации не столь велико, сколько могло было быть, добавил он.Чтобы выдавить ВСУ из той же Марьинки, нам нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар. Иначе противник так и будет перебрасывать туда "пушечное мясо", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, марьинка, боеприпасы, наступление, вс рф
Новости, Марьинка, боеприпасы, наступление, ВС РФ

Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов

17:15 04.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМ
М - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Михаил Голенков
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Освобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается ВС РФ уже давно. Это даст возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В Марьинке ВСУ сидят только на западных окраинах, дороги простреливается, но в город они все равно подтягивают резервы. Это связано с тем, что у ВС РФ недостаточно боеприпасов для полного огневого контроля этих дорог, рассказал эксперт.
Даже в Артемовске мы видели, что дорога простреливается, было много битой техники, а в случае Марьинки воздействие артиллерии и авиации не столь велико, сколько могло было быть, добавил он.
"Что такое миномет? Это простые пороха и обычные боеприпасы с дальностью до 10 км. Большое количество мин позволяет перекрыть эти дороги. Но почему-то их тоже не хватает", - подчеркнул Онуфриенко.
Чтобы выдавить ВСУ из той же Марьинки, нам нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар. Иначе противник так и будет перебрасывать туда "пушечное мясо", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиМарьинкабоеприпасынаступлениеВС РФ
 
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