https://ukraina.ru/20230604/1046853411.html
Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов
Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов - 04.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов
Освобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается ВС РФ уже давно. Это даст возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-04T17:15
2023-06-04T17:15
2023-06-04T17:15
новости
марьинка
боеприпасы
наступление
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045493783_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_659dcf6e0809adf291b21d9451ef703c.jpg
В Марьинке ВСУ сидят только на западных окраинах, дороги простреливается, но в город они все равно подтягивают резервы. Это связано с тем, что у ВС РФ недостаточно боеприпасов для полного огневого контроля этих дорог, рассказал эксперт.Даже в Артемовске мы видели, что дорога простреливается, было много битой техники, а в случае Марьинки воздействие артиллерии и авиации не столь велико, сколько могло было быть, добавил он.Чтобы выдавить ВСУ из той же Марьинки, нам нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар. Иначе противник так и будет перебрасывать туда "пушечное мясо", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045493783_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_a5adcd6c18acaf1b3c371f2e984e76d9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, марьинка, боеприпасы, наступление, вс рф
Новости, Марьинка, боеприпасы, наступление, ВС РФ
Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов
Освобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается ВС РФ уже давно. Это даст возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В Марьинке ВСУ сидят только на западных окраинах, дороги простреливается, но в город они все равно подтягивают резервы. Это связано с тем, что у ВС РФ недостаточно боеприпасов для полного огневого контроля этих дорог, рассказал эксперт.
Даже в Артемовске мы видели, что дорога простреливается, было много битой техники, а в случае Марьинки воздействие артиллерии и авиации не столь велико, сколько могло было быть, добавил он.
"Что такое миномет? Это простые пороха и обычные боеприпасы с дальностью до 10 км. Большое количество мин позволяет перекрыть эти дороги. Но почему-то их тоже не хватает", - подчеркнул Онуфриенко.
Чтобы выдавить ВСУ из той же Марьинки, нам нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар. Иначе противник так и будет перебрасывать туда "пушечное мясо", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь