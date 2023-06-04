Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке - 04.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке - 04.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке
Успех российской армии на авдеевском и марьинском направлении однозначно вынудит ВСУ выделить часть резервов, которые предполагалось использовать в наступлении в районе Угледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-04T16:41
2023-06-04T16:41
новости
авдеевка
укрепления
наступление
вс рф
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Если говорить о тактике ВС РФ Авдеевке, то наша задача минимум — выйти к дороге от Орловки. Сейчас это единственная дорога, снабжающая авдеевский укрепрайон ВСУ, рассказал эксперт.Если российские силы возьмут эту дорогу под плотный огневой контроль с выделением достаточного количества боеприпасов, чтобы полностью ее перекрыть, мы сможем работать с противником так же, как и во время освобождения Артемовска, добавил он.Когда между ВС РФ и войсками НАТО не останется никаких прослоек, выбор будет очень простой. Или ядерная война, или "сидите тихо". И процесс, который сейчас идет на Украине, — начало передела всей карты мира, а не только Европы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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452
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новости, авдеевка, укрепления, наступление, вс рф
Новости, Авдеевка, укрепления, наступление, ВС РФ

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке

16:41 04.06.2023
 
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Успех российской армии на авдеевском и марьинском направлении однозначно вынудит ВСУ выделить часть резервов, которые предполагалось использовать в наступлении в районе Угледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Если говорить о тактике ВС РФ Авдеевке, то наша задача минимум — выйти к дороге от Орловки. Сейчас это единственная дорога, снабжающая авдеевский укрепрайон ВСУ, рассказал эксперт.
Если российские силы возьмут эту дорогу под плотный огневой контроль с выделением достаточного количества боеприпасов, чтобы полностью ее перекрыть, мы сможем работать с противником так же, как и во время освобождения Артемовска, добавил он.
"Украина будет вынуждена для сохранения этого укрепрайона [в Авдеевке] постоянно идти в атаку, чтобы отодвинуть наши войска на прежние позиции, а мы будем перемалывать постоянно наступающие силы противника. Спровоцировать их на это будет достаточно просто", - подчеркнул Онуфриенко.
Когда между ВС РФ и войсками НАТО не останется никаких прослоек, выбор будет очень простой. Или ядерная война, или "сидите тихо". И процесс, который сейчас идет на Украине, — начало передела всей карты мира, а не только Европы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиАвдеевкаукреплениянаступлениеВС РФ
 
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