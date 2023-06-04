https://ukraina.ru/20230604/1046847451.html

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке - 04.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке

Успех российской армии на авдеевском и марьинском направлении однозначно вынудит ВСУ выделить часть резервов, которые предполагалось использовать в наступлении в районе Угледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-04T16:41

2023-06-04T16:41

2023-06-04T16:41

новости

авдеевка

укрепления

наступление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1a/1046600272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03be68269b114caee9697d90adfdbb06.jpg

Если говорить о тактике ВС РФ Авдеевке, то наша задача минимум — выйти к дороге от Орловки. Сейчас это единственная дорога, снабжающая авдеевский укрепрайон ВСУ, рассказал эксперт.Если российские силы возьмут эту дорогу под плотный огневой контроль с выделением достаточного количества боеприпасов, чтобы полностью ее перекрыть, мы сможем работать с противником так же, как и во время освобождения Артемовска, добавил он.Когда между ВС РФ и войсками НАТО не останется никаких прослоек, выбор будет очень простой. Или ядерная война, или "сидите тихо". И процесс, который сейчас идет на Украине, — начало передела всей карты мира, а не только Европы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, укрепления, наступление, вс рф