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Швейцария отклонил поправки по реэкспорту вооружений на Украину

Швейцария отклонил поправки по реэкспорту вооружений на Украину - 02.06.2023 Украина.ру

Швейцария отклонил поправки по реэкспорту вооружений на Украину

Нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала против предложения внести поправки в закон о военной технике, который запрещает поставки вооружения швейцарского производства в третьи страны, в частности, на Украину, сообщила газета Tages-Anzeiger 2 июня

2023-06-02T11:47

2023-06-02T11:47

2023-06-02T11:47

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швейцария

вооружение

парламент

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Принятие поправок предусматривало разрешение на реэкспорт оружия на Украину. Заседание проходило 1 июня. Против инициативы проголосовали 98 членов нижней палаты, за – 75, двое воздержались.Однако на рассмотрении в парламенте находится еще несколько предложений на тему реэкспорта вооружений.Ранее Швейцария допустила возможность передачи Украине замороженных активов Центрального банка России. Власти страны считают теоретически возможным перечислить Киеву 8,3 миллиарда долларов российского Центробанка, хранящихся в стране.После начала российской военной спецоперации на Украину хлынул поток оружия со всего мира. Как утверждают эксперты, часть его оказывается в руках боевиков и террористов.Как сказал ранее журналист Сеймур Херш, еще на раннем этапе Польшу, Румынию и другие страны, граничащие с Украиной, наводнило оружие, поставляемое Западом украинцам для ведения боевых действий.Иначе говоря, различные командиры, зачастую не генералы, а полковники и другие получали партии оружия и лично перепродавали их на черном рынке, добавил журналист.Большие опасения по этому поводу месяцы спустя после начала СВО появились в отношении ПЗРК, способных сбивать самолеты на больших высотах, заключил он.

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новости, швейцария, вооружение, парламент