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В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”

В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке” - 01.06.2023 Украина.ру

В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”

Организация Объединённых Наций представила сторонам "продуктовой сделки" подходы на стратегическом и операционном уровнях на фоне ограничения Россией регистрации судов в порт Южный, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 1 июня

2023-06-01T21:16

2023-06-01T21:16

2023-06-01T21:16

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Россия сообщила в Совместный координационный центр (СКЦ) о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт российского аммиака, сказал он.В мае из украинских портов вышло 33 судна, что составляет половину судов, вышедших в апреле. Ранее Дюжаррик сообщил, что переподключение банков России к операциям для экспорта продовольствия и удобрений поможет фактическому осуществлению международных обязательств по продуктовой сделке, но не всё находится в руках ООНЧерноморская зерновая инициатива, подписанная представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года, включает поставки зерна с Украины, продовольствия и удобрений из трех портов, включая Одессу, через Черное море.За судоходство отвечает Объединенный координационный центр в Стамбуле. Ранее Владимир Путин отметил, что Запад экспортирует украинское зерно европейские государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года РФ продлила сделку на 60 дней до 18 мая, Киев настаивает на том, чтобы продлить сделку на 120 дней.Первый договор должен обеспечить коридор для вывоза украинского зерна из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.Во втором договоре говорится о снятии барьеров со стороны Запада по экспорту продовольствия и удобрений российского производства.Кроме того, рассматривается повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельскозтехники и восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса.Как отмечают в Москве, эта часть договора до сих пор не реализована.В интервью изданию Украина.ру медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков рассказал, что вывозимое из украинских портов зерно по большей части принадлежит западным компаниям, которые давно приобрели сельхозугодья на территории Украины.Эту версию подтверждает то, что большая часть зерна идет не в голодающие, а в западноевропейские страны, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230526/1046625425.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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