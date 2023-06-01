https://ukraina.ru/20230601/1046825178.html

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков - 01.06.2023 Украина.ру

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков

В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале 1 июня

2023-06-01T19:22

2023-06-01T19:22

2023-06-01T19:22

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Ранее сообщалось, что в Белгороде прогремел взрыв в районе заправочной станции "Роснефть" на улице Щорса, пострадали два человека. Одного из пострадавших скорая доставила в больницу с подозрением на сотрясение мозга, у второго оказались легкие ушибы, он отказался от госпитализации.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в граничащих с Украиной областях России остается достаточно тревожной. Он отметил, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданских объектов продолжаются.

https://ukraina.ru/20230601/1046823690.html

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новости, белгород, всу, пво