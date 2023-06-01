Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале 1 июня
Ранее сообщалось, что в Белгороде прогремел взрыв в районе заправочной станции "Роснефть" на улице Щорса, пострадали два человека. Одного из пострадавших скорая доставила в больницу с подозрением на сотрясение мозга, у второго оказались легкие ушибы, он отказался от госпитализации.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в граничащих с Украиной областях России остается достаточно тревожной. Он отметил, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданских объектов продолжаются.