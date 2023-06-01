https://ukraina.ru/20230601/1046824396.html

В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв

В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв - 01.06.2023 Украина.ру

В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв

В Белгороде прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков 1 июня

2023-06-01T18:19

2023-06-01T18:19

2023-06-01T18:19

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"По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших", — написал Гладков.Одного из пострадавших скорая доставила в больницу с подозрением на сотрясение мозга, у второго оказались легкие ушибы, он отказался от госпитализации.Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил, что взрыв произошел в районе заправочной станции "Роснефть" на улице Щорса. По его словам, это было, когда аппарат находился невысоко над землей.

https://ukraina.ru/20230601/1046823690.html

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2023

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новости, взрыв, белгород, бпла