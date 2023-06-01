В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв - 01.06.2023 Украина.ру
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В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв
В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв - 01.06.2023 Украина.ру
В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв
В Белгороде прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков 1 июня
2023-06-01T18:19
2023-06-01T18:19
новости
взрыв
белгород
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"По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших", — написал Гладков.Одного из пострадавших скорая доставила в больницу с подозрением на сотрясение мозга, у второго оказались легкие ушибы, он отказался от госпитализации.Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил, что взрыв произошел в районе заправочной станции "Роснефть" на улице Щорса. По его словам, это было, когда аппарат находился невысоко над землей.
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новости, взрыв, белгород, бпла
Новости, взрыв, Белгород, БПЛА

В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв

18:19 01.06.2023
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкГлава МЧС РФ В.Пучков передал новую технику крымским спасателям
Глава МЧС РФ В.Пучков передал новую технику крымским спасателям - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
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В Белгороде прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков 1 июня
"По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших", — написал Гладков.
Одного из пострадавших скорая доставила в больницу с подозрением на сотрясение мозга, у второго оказались легкие ушибы, он отказался от госпитализации.
Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил, что взрыв произошел в районе заправочной станции "Роснефть" на улице Щорса. По его словам, это было, когда аппарат находился невысоко над землей.
пожарный в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
18:01
Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на УкраинеПо Белгородской области и её столицы ВСУ наносят ожесточённые удары. Правоохранители ищут виновных в недоступности бомбоубежищ в Киеве
 
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18:47Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
18:19В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв
18:01Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине
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