https://ukraina.ru/20230601/1046802826.html
Пушилин: пора отбросить заблуждение, что все началось в 2014 году
Пушилин: пора отбросить заблуждение, что все началось в 2014 году - 01.06.2023 Украина.ру
Пушилин: пора отбросить заблуждение, что все началось в 2014 году
Чтобы правильно сформулировать свои последующие шаги, Российской Федерации нужно провести правильный анализ и понять, что украинский конфликт начался не в 2014 году, а гораздо раньше. Такое мнение озвучил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2023-06-01T13:42
2023-06-01T13:42
2023-06-01T13:42
новости
форум
украина.ру
денис пушилин
украинизация
2014
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:206:2508:1617_1920x0_80_0_0_a7a8e03e734044d4214f3e6246cff063.jpg
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Пушилин заявил, что его глубокому убеждению, украинский конфликт начался тогда, когда умер Сталин и к власти пришел Никита Хрущев. Именно тогда были реабилитированы пособники фашистов, которые смогли перебраться на Запад и десятилетия финансово и идеологически укрепляли свои позиции.Свои идеи жителям Украины они навязывали постепенно, чтобы резко не вспугнуть, и делали это, что называется, по всем фронтам.Так, в 1990-е в стране медленно начал внедряться документооборот на украинском языке, потом он стал проникать на телевидение, радио и в кинотеатры.Параллельно велась реабилитационная кампания в отношении нацистов Бандеры и Шухевича. Началась она, напомнил Пушилин, с вброса дискуссии, которая должна была вызвать у людей сомнения, не очернили ли этих людей."Мы (жители Донбасса - Ред.) кривились в отношении этих людей (кто допускал сомнения в отношении Бандеры и Шухевича - Ред.), нам все было понятно. Мне, например, бабушка все рассказывала, вторая – подтверждала", - сказал глава региона.В итоге, резюмировал он, к 2004 году пришли к точке, когда даже, казалось бы, здравомыслящие люди на полном серьезе начали рассуждать, "а точно ли все было так?", и в 2007 году Бандера и Шухевича уже героизировали на государственном уровне."Финальная точка этой работы – 2014 год", - резюмировал Пушилин.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:0:2436:1827_1920x0_80_0_0_60470992470154b33a54e71b144dfa4e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, форум, украина.ру, денис пушилин, украинизация, 2014
Новости, форум, Украина.ру, Денис Пушилин, украинизация, 2014
Пушилин: пора отбросить заблуждение, что все началось в 2014 году
Чтобы правильно сформулировать свои последующие шаги, Российской Федерации нужно провести правильный анализ и понять, что украинский конфликт начался не в 2014 году, а гораздо раньше. Такое мнение озвучил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Пушилин заявил, что его глубокому убеждению, украинский конфликт начался тогда, когда умер Сталин и к власти пришел Никита Хрущев. Именно тогда были реабилитированы пособники фашистов, которые смогли перебраться на Запад и десятилетия финансово и идеологически укрепляли свои позиции.
Свои идеи жителям Украины они навязывали постепенно, чтобы резко не вспугнуть, и делали это, что называется, по всем фронтам.
Так, в 1990-е в стране медленно начал внедряться документооборот на украинском языке, потом он стал проникать на телевидение, радио и в кинотеатры.
Параллельно велась реабилитационная кампания в отношении нацистов Бандеры и Шухевича. Началась она, напомнил Пушилин, с вброса дискуссии, которая должна была вызвать у людей сомнения, не очернили ли этих людей.
"Мы (жители Донбасса - Ред.) кривились в отношении этих людей (кто допускал сомнения в отношении Бандеры и Шухевича - Ред.), нам все было понятно. Мне, например, бабушка все рассказывала, вторая – подтверждала", - сказал глава региона.
В итоге, резюмировал он, к 2004 году пришли к точке, когда даже, казалось бы, здравомыслящие люди на полном серьезе начали рассуждать, "а точно ли все было так?", и в 2007 году Бандера и Шухевича уже героизировали на государственном уровне.
"Финальная точка этой работы – 2014 год", - резюмировал Пушилин.