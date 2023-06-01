Пушилин: пора отбросить заблуждение, что все началось в 2014 году

Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Пушилин заявил, что его глубокому убеждению, украинский конфликт начался тогда, когда умер Сталин и к власти пришел Никита Хрущев. Именно тогда были реабилитированы пособники фашистов, которые смогли перебраться на Запад и десятилетия финансово и идеологически укрепляли свои позиции.Свои идеи жителям Украины они навязывали постепенно, чтобы резко не вспугнуть, и делали это, что называется, по всем фронтам.Так, в 1990-е в стране медленно начал внедряться документооборот на украинском языке, потом он стал проникать на телевидение, радио и в кинотеатры.Параллельно велась реабилитационная кампания в отношении нацистов Бандеры и Шухевича. Началась она, напомнил Пушилин, с вброса дискуссии, которая должна была вызвать у людей сомнения, не очернили ли этих людей."Мы (жители Донбасса - Ред.) кривились в отношении этих людей (кто допускал сомнения в отношении Бандеры и Шухевича - Ред.), нам все было понятно. Мне, например, бабушка все рассказывала, вторая – подтверждала", - сказал глава региона.В итоге, резюмировал он, к 2004 году пришли к точке, когда даже, казалось бы, здравомыслящие люди на полном серьезе начали рассуждать, "а точно ли все было так?", и в 2007 году Бандера и Шухевича уже героизировали на государственном уровне."Финальная точка этой работы – 2014 год", - резюмировал Пушилин.

Чтобы правильно сформулировать свои последующие шаги, Российской Федерации нужно провести правильный анализ и понять, что украинский конфликт начался не в 2014 году, а гораздо раньше. Такое мнение озвучил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Чтобы правильно сформулировать свои последующие шаги, Российской Федерации нужно провести правильный анализ и понять, что украинский конфликт начался не в 2014 году, а гораздо раньше. Такое мнение озвучил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

Пушилин заявил, что его глубокому убеждению, украинский конфликт начался тогда, когда умер Сталин и к власти пришел Никита Хрущев. Именно тогда были реабилитированы пособники фашистов, которые смогли перебраться на Запад и десятилетия финансово и идеологически укрепляли свои позиции.

Свои идеи жителям Украины они навязывали постепенно, чтобы резко не вспугнуть, и делали это, что называется, по всем фронтам.

Так, в 1990-е в стране медленно начал внедряться документооборот на украинском языке, потом он стал проникать на телевидение, радио и в кинотеатры.

Параллельно велась реабилитационная кампания в отношении нацистов Бандеры и Шухевича. Началась она, напомнил Пушилин, с вброса дискуссии, которая должна была вызвать у людей сомнения, не очернили ли этих людей.

"Мы (жители Донбасса - Ред.) кривились в отношении этих людей (кто допускал сомнения в отношении Бандеры и Шухевича - Ред.), нам все было понятно. Мне, например, бабушка все рассказывала, вторая – подтверждала", - сказал глава региона.

В итоге, резюмировал он, к 2004 году пришли к точке, когда даже, казалось бы, здравомыслящие люди на полном серьезе начали рассуждать, "а точно ли все было так?", и в 2007 году Бандера и Шухевича уже героизировали на государственном уровне.

"Финальная точка этой работы – 2014 год", - резюмировал Пушилин.