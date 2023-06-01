Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту - 01.06.2023 Украина.ру
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Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту
Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту - 01.06.2023 Украина.ру
Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту
Беглая певица Земфира* заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет. Также артистка намерена доказать, что не является иноагентом. Соответствующий пост она разместила в своем телеграм-канале вечером 31 мая
2023-06-01T11:13
2023-06-01T11:13
новости
земфира
певица
гражданство
россия
франция
спецоперация
украина
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Признание Земфиры вызвало недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России. Примерно год назад в сети стала появляться информация, что Земфира и ее подруга актриса Рената Литвинова сбежали из России и теперь живут во Франции.В феврале текущего года Земфира была включена в реестр иноагентов за то, что "открыто выступала в поддержку Украины", давала концерты в недружественных странах "с призывами против специальной военной операции" и, по данным Минюста, получала "поддержку от иностранных источников".В пятницу, 12 мая, Земфира подала в суд с требованием исключить ее из перечня иноагентов.*-Иноагент.
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новости, земфира, певица, гражданство, россия, франция, спецоперация, украина
Новости, Земфира, певица, гражданство, Россия, Франция, Спецоперация, Украина

Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту

11:13 01.06.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
Церемония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Беглая певица Земфира* заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет. Также артистка намерена доказать, что не является иноагентом. Соответствующий пост она разместила в своем телеграм-канале вечером 31 мая

"Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год", - написала Земфира.

Признание Земфиры вызвало недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России.
Примерно год назад в сети стала появляться информация, что Земфира и ее подруга актриса Рената Литвинова сбежали из России и теперь живут во Франции.
В феврале текущего года Земфира была включена в реестр иноагентов за то, что "открыто выступала в поддержку Украины", давала концерты в недружественных странах "с призывами против специальной военной операции" и, по данным Минюста, получала "поддержку от иностранных источников".
В пятницу, 12 мая, Земфира подала в суд с требованием исключить ее из перечня иноагентов.
*-Иноагент.
07:15
Какая Украина нам нужна, а какая — нет. Мнение читателей издания Украина.руВ преддверии форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", который проходит в четверг, 1 июня, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", мультимедийное издание Украина.ру провело социологическое онлайн-исследование, в рамках которого были заданы нашим читателям вопросы, какая Украина нужна и какая не нужна?
 
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