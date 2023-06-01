https://ukraina.ru/20230601/1046791372.html

Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту

Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту - 01.06.2023 Украина.ру

Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту

Беглая певица Земфира* заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет. Также артистка намерена доказать, что не является иноагентом. Соответствующий пост она разместила в своем телеграм-канале вечером 31 мая

2023-06-01T11:13

2023-06-01T11:13

2023-06-01T11:13

новости

земфира

певица

гражданство

россия

франция

спецоперация

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101596/24/1015962403_0:219:2201:1457_1920x0_80_0_0_a3d690e90cf3bb8d8b334dda340ad588.jpg

Признание Земфиры вызвало недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России. Примерно год назад в сети стала появляться информация, что Земфира и ее подруга актриса Рената Литвинова сбежали из России и теперь живут во Франции.В феврале текущего года Земфира была включена в реестр иноагентов за то, что "открыто выступала в поддержку Украины", давала концерты в недружественных странах "с призывами против специальной военной операции" и, по данным Минюста, получала "поддержку от иностранных источников".В пятницу, 12 мая, Земфира подала в суд с требованием исключить ее из перечня иноагентов.*-Иноагент.

https://ukraina.ru/20230601/1046782630.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, земфира, певица, гражданство, россия, франция, спецоперация, украина