https://ukraina.ru/20230601/1046783056.html

Чем закончится обострение в Косово? Новыми уступками Вучича

Чем закончится обострение в Косово? Новыми уступками Вучича - 01.06.2023 Украина.ру

Чем закончится обострение в Косово? Новыми уступками Вучича

В южном сербском крае Косово и Метохия в эти дни происходит очередная эскалация застарелого межэтнического конфликта между албанцами, которых поддерживают ведущие западные страны и организации, и сербами, которых не поддерживает никто. Дело происходит на севере края, где традиционно доминирует сербское население

2023-06-01T07:03

2023-06-01T07:03

2023-06-01T10:18

эксклюзив

косово

сербия

нато

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Напомним вкратце, как развивались события. В своё время сепаратистские власти решили запретить местным сербам въезжать на территорию Косово на автомобилях с номерами, выданными в центральной Сербии. К примеру, нарекания со стороны албанских сепаратистов вызывали сербские номера со знаком региона КМ (Косовска Митровица), относящегося к территории, которые они считают своей. Из-за этого албанцы начали требовать от сербских автовладельцев перерегистрировать их машины, снабдив их номерами со знаком РК («Республика Косово»).Попытка перекрыть границу между Сербией и её южным краем вызвала массовые протесты сербского населения, и в итоге официальный Белград и сепаратистские власти пришли к временной договорённости, согласно которой сербские символы на автомобильных номерах при пересечении границы должны были заклеиваться специальными стикерами. При этом албанцы неоднократно предупреждали власти Сербии, что эта мера является временной, и начало массовой перерегистрации автомобилей станет делом самого ближайшего будущего.Этот момент наступил в ноябре прошлого года. Сепаратисты проигнорировали все призывы официального Белграда и отказались переносить срок начала выдачи новых номеров. В ответ на это местные сербские чиновники, в основном представляющие контролируемую Белградом партию «Сербский список», начали массово покидать органы власти сепаратистского Косово. Их примеру также последовали косовские полицейские сербской национальности.Сепаратистские власти, в свою очередь, заявили, что в этих условиях им остаётся лишь провести новые выборы, которые сербы, составляющие большинство населения Косово, решили бойкотировать. В итоге Приштина признала итоги голосования, в котором участвовало буквально несколько процентов избирателей. Главами четырёх муниципалитетов, в которых традиционно проживают сербы и которые всегда управлялись чиновниками сербской национальности (Северна Митровица, Лепосавич, Звечан и Зубин Поток), были назначены албанцы. Сербы попытались помешать им занять рабочие места. На помощь новым «мэрам» пришли вооружённые албанские формирования, которых поддержали бойцы миротворческой миссии НАТО (KFOR). Боевики открыли огонь по мирному сербскому населению, несколько человек были госпитализированы в тяжёлом состоянии.Многие российские СМИ сосредоточились на критике действий албанцев и Запада, который сегодня требует от Приштины «деэскалации» при том условии, что ранее он сам признал итоги «выборов», прошедших при явке в несколько процентов. Однако для того, чтобы понять причины происходящего, необходимо вернуться в недавнее прошлое — если точнее, то ровно на десять лет назад.Да, разумеется, всё, что происходит в эти дни, не стало бы возможным, если бы НАТО не развязало агрессию против Югославии и если бы потом ведущие западные страны не признали независимость Косово. Но нас интересуют события более позднего времени. В 2013 году между сербской властью, центральной фигурой которой уже тогда был нынешний президент Александр Вучич, и косовскими сепаратистами было подписано Брюссельское соглашение, по итогам которого Сербия лишилась в Косово собственной полиции, суда, телекоммуникаций, да и в целом всех атрибутов государственности. С этого момента все выборы в крае проводились по сепаратистским законам, а все силовые инстанции подчинялись Приштине.Сам по себе брюссельский переговорный процесс от и до являлся грандиозным провалом сербской дипломатии. Если изначально все переговоры по вопросу статуса Косово велись под эгидой ООН, то теперь они начали проводиться при посредничестве ЕС. В их рамках было заключено множество соглашений, по которым Приштина получала свой телефонный код, почтовый индекс и прочие атрибуты независимого государства. И сегодня, настаивая на перерегистрации автомобильных номеров, сепаратисты ссылаются на очередной документ, подписанный представителями официального Белграда и, таким образом, имеющий полноценную юридическую силу.Сербские власти во главе с Александром Вучичем при каждом новом витке эскалации конфликта ведут себя абсолютно одинаково: заявляют о приведении сербской армии в боевую готовность, выдвигают её подразделения к границе края, громко апеллируют к Западу, требуя от него призвать сепаратистов к порядку, после чего совершают очередную болезненную уступку албанцам, отводят войска в места дислокации и объявляют, что им удалось «сохранить мир» и «избежать войны с НАТО». По всей видимости, что-то подобное произойдёт и сейчас. По крайней мере, абсолютно очевидно, что сербская армия не будет защищать сербов Косово вне зависимости от того, что решат устроить им сепаратисты и их покровители из миссии НАТО.Вучич традиционно сетует на лицемерие Запада. Это особенно примечательно с учётом того, что все ключевые решения, касающиеся косовского вопроса, он обсуждает исключительно с представителями США и ЕС, которые, вот ведь странное дело, почему-то не спешат заботиться о сербских национальных интересах. При этом албанскому визави Вучича Альбину Курти изначально было ясно, что действующий президент Сербии в силу ряда особенностей, в том числе психологических, не способен на какие-либо резкие и неожиданные шаги — и, наоборот, всегда в итоге готов уступить. Поэтому Курти просто идёт напролом и раз за разом добивается своего.У сербских властей изначально было много сценариев, связанных с возможным развитием данной ситуации. Можно было настаивать на подключении к переговорам России. Можно было создавать на сербском севере Косово не бесполезные «партии», а паравоенные структуры, с которыми вынуждены были бы считаться как албанцы, так и Запад, которому сейчас ну никак не нужен вооружённый конфликт в своём «мягком подбрюшье». Можно было просто более последовательно отстаивать свою позицию.Вместо этого Вучич и его приближённые выбрали постоянное сетование на собственную слабость. В связи с этим вопрос будущего Косово, а вместе с ним и будущего всей Сербии, выглядит уже решённым.

https://ukraina.ru/20230531/1046776319.html

https://ukraina.ru/20230601/1046757335.html

https://ukraina.ru/20230526/1046614262.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, косово, сербия, нато