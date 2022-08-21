https://ukraina.ru/20220821/1037893699.html

Астрология и политика. Зачем НАТО бомбило Сербию? И за что они убили Слободана Милошевича

Астрология и политика. Зачем НАТО бомбило Сербию? И за что они убили Слободана Милошевича - 21.08.2022 Украина.ру

Астрология и политика. Зачем НАТО бомбило Сербию? И за что они убили Слободана Милошевича

20 августа 1941 года в Сербии, в пригороде Белграда Пожаревац родился мальчик, который станет самым знаменитым политиком Югославии и Сербии в 20 веке. Кроме,... Украина.ру, 21.08.2022

2022-08-21T07:00

2022-08-21T07:00

2022-08-21T07:50

эксклюзив

сербия

нато

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20 августа 1941 года в Сербии, в пригороде Белграда Пожаревац родился мальчик, который станет самым знаменитым политиком Югославии и Сербии в 20 веке. Кроме, пожалуй, Иосифа Броз Тито.Слободан Милошевич, президент Югославии с 1997 года. До этого - президент Сербии. До этого - партийный функционер коммунистической, потом социалистической партии Сербии.Ничего удивительного не было ни в нём, ни в его обычной партийной карьере. Это был спокойный, сдержанный человек. Трудолюбивый, ответственный. У него был неброский внешний вид.Его школьные товарищи предполагали, что вершиной его карьеры будет должность начальника железнодорожной станции.Сегодняшние президенты - клоуны (внешне, а часто и внутренне) посмотрели бы на Слободана Милошевича как на какой-то реликт прошлого. Серый обычный костюм. Спокойная речь. Тщательно подготовленные выступления. Логически связанные выводы.Какой-то замшелый партийный функционер.Так и было, Слободан делал спокойную партийную карьеру. Примерно до 1987 года.Косово"Никто больше не посмеет вас бить", - сказал Слободан Милошевич сербам Косово в 1987 году.Он призывал их не покидать родной край: "Югославия не существует без Косово!"Эти слова сделали его знаменитым.К сожалению, и сейчас, через 35 лет, сербы Косово на своей земле живут как граждане второго сорта. И сейчас они могут в любое время стать жертвами провокаций руководства непризнанной республики Косово.Сотни тысяч сербов и жителей Косово других, неалбанских национальностей, вынуждены были с тех пор покинуть свой край. Но этого не мог предусмотреть Милошевич. Степень агрессии и лицемерия Запада он не предвидел. Хотя и столкнулся с ней раньше других стран.При этом сегодня косовский премьер-министр цинично заявляет: "Мы - демократия, которая граничит с автократией".Сам косовский премьер-министр осуждён за терроризм в Сербии. Но с ним вынужден встречаться в Брюсселе и в других высоких кабинетах президент Сербии Александр Вучич. Всенародно избранный дважды на законных демократических выборах президент своей страны.Косово - прецедент, созданный странами Запада, на примере которого можно изучать двуличие дипломатии, морали и политики стран Западной Европы и США.Это самый главный опыт - опыт лицемерия стран Запада, к которому не готово было руководство Сербии. К которому не готова была бы Россия, если бы не было такого примера, как Югославия.На примере Югославии впервые стало очевидно, что страну можно разорвать на части, что можно годами вести лживую информационную кампанию против народа и президента. Что права на справедливый суд в "развитой демократии" на самом деле не существует. И много что ещё стало ясно и очевидно теперь.История Югославии и Сербии последних 40 лет - это история продвижения Запада и НАТО на восток. Она должна изучаться отдельным учебником в вузах. Так же, как речи Слободана Милошевича на судилище в Гааге, где он по сути сам перешёл в наступление на тех, кто его судил.Многие люди в Сербии до сих пор уверены, что его специально убили в тюрьме. С помощью лекарств или из-за специального преступного неоказания медицинской помощи. Слободану было всего 65 лет. Возраст расцвета для политика.А начиналось всё с Косово. И продолжается сейчас - тоже с Косово и в Косово."Диктаторов трижды не избирают"В 1988 году в Белграде Слободан Милошевич собрал самый большой митинг за всю историю страны.1 миллион человек.Когда и где ещё проходили такие митинги?Учитывая, что население всей Югославии тогда было - 23 миллиона. Сербов в стране было около 8 миллионов.Но в 1989 году, в день 600-летия битвы на Косовом поле, Слободан выступал уже перед 2 миллионами человек.Популярность Слободана была огромной. С этим надо было что-то делать. И личность президента стали демонизировать.Ещё задолго до Лукашенко Милошевича начали называть "последним коммунистическим диктатором в Европе". В Париже расклеивали плакаты, на которых были лица Гитлера и Милошевича.Потом ту же нехитрую комбинацию будут проводить с любым другим неугодным Западу политиком. Диктатор, новый Гитлер, портреты в журналах. Просто и быстро.Но как писал французский журналист Режис Дебрей про Милошевича, "Диктатора трижды не переизбирают".Милошевич был, конечно, не готов к тому, что произойдёт потом. Не ожидал того, что с ним будут играть до такой степени не по правилам.В самом Белграде уже в начале 90-х издавались газеты, которые открыто принадлежали немецкому капиталу. В них Милошевич "подвергался резкой критике", то есть описывался как чудовище.Югославия мешала США, НАТО и объединенной Германии. Ещё в 1992 году "Нью-Йорк Таймс" опубликовала про Милошевича статью "Человек, который должен уйти".Это потом такие статьи начнут появляться против президента Белоруссии. Против Муамара Каддафи, Саддама Хусейна, Башира Асада. Против многих других неугодных Западу правителей. В основном, в их государствах, к их несчастью, была нефть. Но в случае с Югославией и Белоруссией причина в другом - экспансия НАТО на восток, которой мешали президенты этих стран.И конечно, желание реванша силами, проигравшими Вторую мировую войну, которое прекрасно понимал Милошевич. А теперь прекрасно понимаем и мы.Опыт ЮгославииТолько теперь становится понятно то, о чем предупреждал Милошевич, обращаясь к гражданам республик бывшего СССР - "с вами попытаются сделать то же самое".Югославия первая получила опыт выживания под санкциями. Маленькая страна выстояла и смогла справиться и с гиперинфляцией, и с недостатком продовольствия.Югославия стала жертвой безжалостных натовских бомбардировок, многие из которых были бомбардировками гражданских объектов.На суде Милошевич приводил пример с натовским самолётом, который нанёс удар по мосту, по которому двигался гражданский поезд. Летчик пошел на второй заход, уже зная, что бомбит гражданский объект.Мало того, у Милошевича оказалась распечатка переговоров летчика с базой НАТО, лётчик доложил, что бомбит гражданских. И ему приказали продолжать.В итоге этих и других подобных разоблачений даже прокурор трибунала по Югославии Карла Дель Понте пришла к выводу, что на скамье подсудимых должно оказаться руководство НАТО. Она прямо пишет об этом в своей книге "Охота".Но это, как она сама же признает, невозможно. И упоминает о том, что даже глава суда в Гааге укорял её: "Ну ты могла бы посадить хотя бы пилота".Простая и циничная схема работала потом неоднократно. Демонизация целого народа. В западных газетах и других СМИ замалчивались преступления боснийцев, хорватов, албанцев. Зато бесконечно описывались "зверские преступления" сербов и сербского руководства.Большинство из них, если не все, оказались ложью.Международный трибунал в Гааге не смог ни в чем обвинить Милошевича.НепобеждённыйПять лет в тюрьме Гааги. Ни одного доказанного преступления Слободана Милошевича.Милошевич сам был своим адвокатом. Сам защищал себя. Судя по его опубликованным речам на суде, Милошевич, напротив, доказал преступления мирового сообщества против Югославии.Он доказал, во-первых, нелегитимность самого трибунала Гааги, во-вторых, его некомпетентность и, в-третьих, сумел доказать вину других стран и наднациональных институтов в уничтожении своего народа и страны.Именно из показаний Милошевича мир узнал о том, что НАТО специально бомбило гражданские объекты. На территории Косово, к примеру, было уничтожено только семь сербских танков. Остальное - гражданские дома.О преступлениях против мирного населения. О бомбах с обедненным ураном, от которого страдает Сербия и сейчас. О кассетных боеприпасах.Только за один 1999 год в Косово было разрушено 150 православных церквей. 300 тысяч сербов были вынуждены покинуть свои дома. Зато 200 тысяч албанцев прибыли в Косово из Албании и Македонии.И это в то время, когда край уже находился под эгидой ООН. Открытый геноцид нации совершался под эгидой ООН.Милошевич прямо обвинял НАТО в геноциде и преступлениях против человечности."Гуманитарные бомбардировки"Вацлав Гавел, президент Чехии, высказался именно так:"Воздушные атаки... их характер - исключительно гуманитарный. Главную роль играют принципы, права человека. Это делает вторжение в Федерацию Югославия законным даже без мандата ООН".За это он и получил прозвище "гуманный бомбардировщик".Это был первый случай, когда НАТО пошло на военную операцию такого масштаба без мандата ООН. Мандат им получить не удалось бы, так как против бомбардировок заведомо выступали Россия и Китай.А США и их многочисленные союзники в Европе очень хотели продемонстрировать свою силу и превосходство.Формально причиной были нарушения прав человека и военные преступления в Косово. В частности, инцидент в селе Рачак.РачакВ этом селе, по заявлениям албанской стороны, были убиты 45 мирных жителей. Многочисленные экспертизы, с участием, в том числе, белорусских, финских и немецких специалистов, доказывали, что это не так. Убитые были боевиками, тела их свозились из разных мест Косово в Рачак.Но НАТО проигнорировало все эти выводы. "Инцидент в Рачаке" был описан как вопиющее преступление.Начались бомбардировки, начались убийства мирных сербских жителей.Эта же схема будет впоследствии опробована не раз. Нет доказательств - но их можно придумать, и осуществить планы захвата чужой территории под видом "гуманитарных бомбардировок". Так будет потом в Ираке, так будет в Ливии. Попытаются создать подобные инсценировки в Сирии. Сейчас - Украина, город Буча, например.А что же с "инцидентом в Рачаке"? Что с кровавым преступлением сербского "режима", которое стало поводом для бомбардировок, убийств, заражения почвы страны обеденным ураном и других преступлений НАТО против народов бывшей Югославии?Через несколько месяцев после гибели Милошевича в тюрьме в Гааге этот эпизод просто убрали из всех обвинений против всех обвиняемых. Как будто его и не было."Рачак" был просто информационным поводом. Доказать его было невозможно, более того, при подробном расследовании этого дела можно было выйти на сторону обвинения как на заказчиков этой инсценировки.Простенькая схема. Обвинение. "Возмездие." Обвинение признано ложным. Но это уже не важно. Очередная страна "спасена" в результате "гуманитарных бомбардировок" военными НАТО. "Гуманитарные бомбардировки", которые унесли тысячи жизней мирных граждан в Сербии и Черногории, прекратились после того, как Сербия вывела свои войска из Косово.После этого в Косово начались этнические чистки. Тысячи сербов погибли или пропали без вести.Чёрные трансплантологиВ своей книге "Охота" Карла дель Понте описывает случаи торговли органами пленных сербов. Ужасные свидетельства о наличии в Косово лагерей, где у пленных вырезали сначала одну почку, потом отправляли ещё жить, чтобы вырезать остальные органы позже.Против этих преступлений не было возбуждено уголовных дел. Не был создан специальный трибунал для руководителей Косово, которые принимали участие в этом современном преступлении, до которого не додумались даже фашисты.Спокойно живёт долгие годы Бернар Кушнер, основатель организации "Врачи без границ", который стал первым губернатором Косово (главой администрации ООН). Удивительное совпадение! Зачем врачу становиться губернатором?Скорее всего, он лично причастен к работе "черных трансплантологов", о чем прямо писала и Карла дель Понте.Сегодня Бернар Кушнер входит в организацию "Агентство модернизации Украины", созданную олигархом Дмитрием Фирташем, и занимается "реформой здравоохранения" в Украине.Что он реформирует? Делится опытом "чёрных трансплантологов" в Косово?Реванш ГерманииУничтожение Югославии было организовано и поддержано не только странами Запада. Местные элиты - албанские, хорватские, боснийские - развязали конфликты и войны к своей собственной выгоде.Но в дружном альянсе стран и местных элит, которые уничтожали Югославию и сербский народ, роль одной была "выдающейся". Это Германия.Сам Милошевич говорил так:"Все началось с объединения Германии. Как только это случилось, Германия стала наказывать победителей второй мировой войны... "Хорошие" - это те, кто были с фашистами и проиграл войну. А "плохие" - кто не был с ними и выиграл войну."Реванш за поражение во второй мировой начался с Югославии.И разве не то же самое происходит сейчас в Украине, где уже давно "хорошие" - это те, кто воевал на стороне фашистской Германии?В Германии же был воспитан и человек, который станет предателем Сербии и ее президента. Зоран Джинджич.Как говорит историк Андрей Фурсов, Зоран Джинджич в молодости в Берлине работал "мальчиком по вызову". Был завербован. Стал в итоге премьер-министром Сербии. Выдал Милошевича в Гаагу.Был убит в 2003 году "патриотами Сербии", как написано в Википедии. Если в Википедии что-то написано, надо всегда подумать о другой версии, более правдоподобной. Она есть. "Мальчика по вызову" перекупили США. Германские же спецслужбы решили отомстить Джинджичу под видом "патриотов".Но в 1999 он ещё полон сил и надежд. Готовится сдать Милошевича под трибунал.Миллиард за президентаВ тот же день, когда был передан в Гаагу Слободан Милошевич, Сербия получила 1,3 миллиарда долларов.Карла Дель Понте, прокурор международного трибунала ООН по бывшей Югославии: "Я получала поздравления со всего мира. Самое приятное было услышать голос Зорана Джинджича. На конференции стран доноров, начавшейся на завтра после ареста Милошевича... Югославия получила 1,3 миллиарда долларов".Как сама же прокурор вспоминала в своей книге, она сообщила Джинджичу ещё в 1999 году, что нашла два миллиарда долларов, вывезенных из Югославии, на счетах зарубежных банков."Дайте мне один миллиард, - засмеялся Джинджич, - и Милошевич будет ваш". Смешно, да? Карла и Зоран весело посмеялись. Кстати, а где второй миллиард из найденных Карлой?Джинджич обещал даже тайно похитить Милошевича для того, чтобы доставить его в Гаагу.Правда, есть и другое мнение. Настоящим премьер-министром Сербии в то время был посол США в Белграде Уильям Монтгомери. Он и руководил всеми процессами в стране.Это легко понять на примере Украины, где всеми процессами уже восемь лет управляет посольство США.Просто посмотрите, что случилось с Югославией, и вы поймёте, какой сценарий был подготовлен для Украины. И что планируют сделать США, НАТО и ЕС с Россией. Всё просто - однажды разработанный метод расчленения государства с некоторой модернизацией эти политики и эти структуры будут применять и в других системах и конфликтах.Гороскоп У Слободана Милошевича простой и ясный гороскоп. Такой же, как он сам.Солнце во Льве. Лучшее положение для дневного светила. Самое сильное. Мужество, благородство. У этого положения есть противоположная сторона - человек не предполагает в других возможности совсем не благородных поступков.Луна в Раке. Лучшее положение для ночного светила. Милошевич был чрезвычайно привязан к своей жене и семье. И тут тоже есть противоположная сторона. Обычно - слишком большая чувствительность.Он этого не показывал. Но как написал Эдуард Лимонов, было очевидно, что Милошевич "измучен тяжёлой ответственностью".Слободан не избегал этой ответственности. Он нёс её все эти годы.Солнце квадрат Сатурн, конечно. Трудолюбие, ответственность, аскетизм. Способность справляться с большими нагрузками. Терпение.Не было силы, способной сломить этого человека. Даже тюрьма не сломала его.Да, его просто убили. Потому что за преступления против Югославии должны были бы сесть на скамью подсудимых судьи Милошевича.А это было нереально. И до сих пор, к сожалению, все ещё нереально.Новый колониализмИ в конце - несколько цитат. Слободан Милошевич предвидел все, что происходит сейчас.Спокойный вдумчивый человек. Он ответил на вопрос, почему НАТО бомбило его страну."Югославия была реальной моделью того, как должна была бы выглядеть будущая Европа. Многие национальности, многие религии и многие культуры жили вместе." Это обязательно надо было разрушить."Если вы берете себе то, что вам не принадлежит, то вы копаете могилу своему сыну". Это то, что будет со всеми, пожелавшими реванша.Новый колониализм - это цель НАТО. И первым, кто встал на пути натовских орд, был Слободан Милошевич. Как сербские князья на поле в Косово.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сербия, нато