https://ukraina.ru/20230531/1046780056.html
Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи
Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи - 31.05.2023 Украина.ру
Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи
Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи, который будет включать боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге Белого дома 31 мая
2023-05-31T21:10
2023-05-31T21:10
2023-05-31T21:11
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Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС.Помощь которую выделяет Пентагон, также включает дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы, добавил Кирби.Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он. Подробнее можно прочитать в статье "Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230530/1046711232.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пентагон, вашингтон, сша
Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи
21:10 31.05.2023 (обновлено: 21:11 31.05.2023)
Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи, который будет включать боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге Белого дома 31 мая
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС.
"Мы используем пакет, о котором объявляем сегодня, для того, чтобы предоставить Украине дополнительные боеприпасы", - сказал он.
Помощь которую выделяет Пентагон, также включает дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы, добавил Кирби.
Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.
Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он. Подробнее можно прочитать
в статье "Военный эксперт о том, как Россия уничтожит истребители F-16 с лётчиками НАТО за штурвалом" на сайте Украина.ру