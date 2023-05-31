https://ukraina.ru/20230531/1046769081.html
В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России
В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России - 31.05.2023 Украина.ру
В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России
Вашингтон не одобряет атак по территории России, так как не хочет, чтобы украинский конфликт перерос в войну против Запада, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN
2023-05-31T16:56
2023-05-31T16:56
2023-05-31T16:56
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Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.По его словам, США получили заверения от украинских властей, что они не будут применять передаваемое им американское оружие для ударов по России.В своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, что накануне попытки удара по Москве украинских беспилотников, безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет, дальностью действия свыше пятисот километров и этот ход очень опасен. Ради победы Запада и Украины британцы намерены рискнуть усилением мощи ракетных ударов и обеспечением гарантированной досягаемости Москвы и других крупных городов в глубине России, добавил политолог.Однако российская фронтовая ПВО уже наработала опыт перехвата ракет Storm Shadow, поэтому шанс зацепить хотя бы пригороды Москвы исчезающе мал, подчеркнул Ищенко.Полный текст статьи можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230531/1046751101.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, россия, вооружения
В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России
Вашингтон не одобряет атак по территории России, так как не хочет, чтобы украинский конфликт перерос в войну против Запада, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN
Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.
"Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им, потому что не желаем, чтобы война эскалировала за пределы насилия, которое уже обрушилось на украинский народ, - сказал он в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США получили заверения от украинских властей, что они не будут применять передаваемое им американское оружие для ударов по России.
В своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, что накануне попытки удара по Москве украинских беспилотников, безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет, дальностью действия свыше пятисот километров и этот ход очень опасен.
Ради победы Запада и Украины британцы намерены рискнуть усилением мощи ракетных ударов и обеспечением гарантированной досягаемости Москвы и других крупных городов в глубине России, добавил политолог.
Однако российская фронтовая ПВО уже наработала опыт перехвата ракет Storm Shadow, поэтому шанс зацепить хотя бы пригороды Москвы исчезающе мал, подчеркнул Ищенко.
Полный текст статьи можно прочитать
здесь.