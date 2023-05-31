В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России - 31.05.2023 Украина.ру
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В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России
В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России - 31.05.2023 Украина.ру
В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России
Вашингтон не одобряет атак по территории России, так как не хочет, чтобы украинский конфликт перерос в войну против Запада, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN
2023-05-31T16:56
2023-05-31T16:56
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украина
россия
вооружения
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Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.По его словам, США получили заверения от украинских властей, что они не будут применять передаваемое им американское оружие для ударов по России.В своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, что накануне попытки удара по Москве украинских беспилотников, безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет, дальностью действия свыше пятисот километров и этот ход очень опасен. Ради победы Запада и Украины британцы намерены рискнуть усилением мощи ракетных ударов и обеспечением гарантированной досягаемости Москвы и других крупных городов в глубине России, добавил политолог.Однако российская фронтовая ПВО уже наработала опыт перехвата ракет Storm Shadow, поэтому шанс зацепить хотя бы пригороды Москвы исчезающе мал, подчеркнул Ищенко.Полный текст статьи можно прочитать здесь.
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новости, сша, украина, россия, вооружения
Новости, США, Украина, Россия, вооружения

В Белом доме заявили, что не одобряют удары Украины по России

16:56 31.05.2023
 
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
- РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
Читать в
Вашингтон не одобряет атак по территории России, так как не хочет, чтобы украинский конфликт перерос в войну против Запада, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN
Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.
"Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им, потому что не желаем, чтобы война эскалировала за пределы насилия, которое уже обрушилось на украинский народ, - сказал он в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США получили заверения от украинских властей, что они не будут применять передаваемое им американское оружие для ударов по России.
В своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, что накануне попытки удара по Москве украинских беспилотников, безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет, дальностью действия свыше пятисот километров и этот ход очень опасен.
Ради победы Запада и Украины британцы намерены рискнуть усилением мощи ракетных ударов и обеспечением гарантированной досягаемости Москвы и других крупных городов в глубине России, добавил политолог.
Однако российская фронтовая ПВО уже наработала опыт перехвата ракет Storm Shadow, поэтому шанс зацепить хотя бы пригороды Москвы исчезающе мал, подчеркнул Ищенко.
Полный текст статьи можно прочитать здесь.
Вчера, 13:20
Лондон "разрешил" Киеву бить по России, Украина отдаст земли за долги. Главное на Украине на 13:00 31 маяМинистр иностранных дел Великобритании заявил о праве Киева наносить удары вглубь территории России. В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ ранен ребёнок
 
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