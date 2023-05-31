Германия заявила о легитимности нападений на Москву с точки зрения международного права - 31.05.2023 Украина.ру
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Германия заявила о легитимности нападений на Москву с точки зрения международного права
Германия заявила о легитимности нападений на Москву с точки зрения международного права - 31.05.2023 Украина.ру
Германия заявила о легитимности нападений на Москву с точки зрения международного права
Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сказал, что, согласно международному праву, Украина может вести военные действия на территории РФ, сравнимые с атаками БПЛА, произошедших в Москве, сообщает РИА Новости 31 мая
2023-05-31T16:13
2023-05-31T16:13
новости
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германия
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международное право
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В МИД РФ ранее заявили, что эти атаки были спланированы и совершены киевским режимом, для которого использование террористических методов стало зловещей практикой. Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, украина, германия, бпла, международное право
Новости, Украина, Германия, БПЛА, международное право

Германия заявила о легитимности нападений на Москву с точки зрения международного права

16:13 31.05.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сказал, что, согласно международному праву, Украина может вести военные действия на территории РФ, сравнимые с атаками БПЛА, произошедших в Москве, сообщает РИА Новости 31 мая
В МИД РФ ранее заявили, что эти атаки были спланированы и совершены киевским режимом, для которого использование террористических методов стало зловещей практикой.
"Международное право считает такие нападения легитимными", - ответил Хебештрайт в рамках брифинга кабинета министров страны на вопрос журналиста, как оценивает правительство ФРГ случаи, в которых украинцы используют украинское оружие и атакуют территорию РФ.
Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.
Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.
БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.
Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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