https://ukraina.ru/20230531/1046767284.html

Германия заявила о легитимности нападений на Москву с точки зрения международного права

Германия заявила о легитимности нападений на Москву с точки зрения международного права - 31.05.2023 Украина.ру

Германия заявила о легитимности нападений на Москву с точки зрения международного права

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сказал, что, согласно международному праву, Украина может вести военные действия на территории РФ, сравнимые с атаками БПЛА, произошедших в Москве, сообщает РИА Новости 31 мая

2023-05-31T16:13

2023-05-31T16:13

2023-05-31T16:13

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В МИД РФ ранее заявили, что эти атаки были спланированы и совершены киевским режимом, для которого использование террористических методов стало зловещей практикой. Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230517/1046299599.html

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2023

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новости, украина, германия, бпла, международное право