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В Анкаре назвали ориентировочную дату инагурации Эрдогана

В Анкаре назвали ориентировочную дату инагурации Эрдогана - 30.05.2023 Украина.ру

В Анкаре назвали ориентировочную дату инагурации Эрдогана

Церемония вступления в должность переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня, заявил советник президента Мехмет Учум в Twitter 30 мая

2023-05-30T20:45

2023-05-30T20:45

2023-05-30T20:45

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14 мая в Турции состоялись выборы президента страны, а также парламентские выборы. На пост главы государства претендовали действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, а также Синан Оган.15 мая высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоялся 28 мая.Список иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации переизбранного президента Турции, пока окончательно не сформирован.Ранее лава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.В интервью изданию Украина.ру публицист Армен Гаспарян рассказал, что, в случае победы Эрдогана, Запад может попытаться устроить в Турции госпереворот, так как для США и Европы "демократичными" считаются только те выборы, в которых побеждает их ставленник.По мнению эксперта, нынешний президент тоже это понимает, а он уже показал, как может жёстко подавлять мятеж.Любой внутренний политический кризис наносит ущерб экономике страны и приводит к потере территорий, что точно не входит в планы Турции, которая стремится к расширению своих границ, отметил Гаспарян.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230529/1046689663.html

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новости, эрдоган, выборы, президентские выборы