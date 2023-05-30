ВС РФ нанесли удары по центрам принятия решений на Украине - Минобороны - 30.05.2023 Украина.ру
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ВС РФ нанесли удары по центрам принятия решений на Украине - Минобороны
ВС РФ нанесли удары по центрам принятия решений на Украине - Минобороны - 30.05.2023 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по центрам принятия решений на Украине - Минобороны
ВС РФ нанесли удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России, сообщило Министерство обороны РФ 30 мая
2023-05-30T16:18
2023-05-30T16:18
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минобороны рф
минобороны
сергей шойгу
конашенков
центр принятия решений
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Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил о том, что в течение суток Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения,Сообщается, что в данных центрах под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников на Москву 30 мая ответом киевских властей на эффективный удар ВС РФ по одному из центров принятия решений.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 30 мая заявил, что ВС РФ нанесли удар по ещё одному американскому ЗРК Patriot в Киеве.Ранее в Минобороны сообщили, что войска РФ полностью уничтожили пять пусковых установок ЗРК Patriot производства США в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, как Россия может изменить расстановку сил в свою пользу. По мнению эксперта, это, в частности, нанесение ударов по центрам принятия решений, уничтожение украинских международных террористов, которые открыто признались, что планируют и осуществляют террористическую деятельность против России.Снос правительственного квартала в Киеве полностью ударами ракет "Кинжал" и других видов российского высокоточного оружия, добавил эксперт.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Игоря Коротченко на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы
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новости, украина, россия, вс рф, минобороны рф, минобороны, сергей шойгу, конашенков, центр принятия решений
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, Минобороны, Сергей Шойгу, Конашенков, Центр принятия решений

ВС РФ нанесли удары по центрам принятия решений на Украине - Минобороны

16:18 30.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ нанесли удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России, сообщило Министерство обороны РФ 30 мая
Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил о том, что в течение суток Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения,
Сообщается, что в данных центрах под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.
„Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников на Москву 30 мая ответом киевских властей на эффективный удар ВС РФ по одному из центров принятия решений.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 30 мая заявил, что ВС РФ нанесли удар по ещё одному американскому ЗРК Patriot в Киеве.
„За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киев“, - отметил министр.
Ранее в Минобороны сообщили, что войска РФ полностью уничтожили пять пусковых установок ЗРК Patriot производства США в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".
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Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, как Россия может изменить расстановку сил в свою пользу.
По мнению эксперта, это, в частности, нанесение ударов по центрам принятия решений, уничтожение украинских международных террористов, которые открыто признались, что планируют и осуществляют террористическую деятельность против России.
Снос правительственного квартала в Киеве полностью ударами ракет "Кинжал" и других видов российского высокоточного оружия, добавил эксперт.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Игоря Коротченко на нашем сайте.
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