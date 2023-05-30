https://ukraina.ru/20230530/1046711014.html

На Украине начали расследовать госизмену Зеленского

На Украине начали расследовать госизмену Зеленского - 30.05.2023 Украина.ру

На Украине начали расследовать госизмену Зеленского

Суд обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование по факту возможной госизмены со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом 30 мая у себя в телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Гео Лерос

2023-05-30T12:25

2023-05-30T12:25

2023-05-30T12:26

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владимир зеленский

гео лерос

госизмена

расследование

гбр

украина

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Лерос изначально входил в президентскую фракцию "Слуга народа", однако потом пути депутата и властей страны разошлись, парламентария изгнали из фракции, после чего он принялся резко критиковать Зеленского и его команду. Лерос ранее подал заявление по факту государственной измены Зеленского. Депутат считает, что глава государства якобы назначил в СБУ "российских агентов". В Госбюро расследований открывать дело по данному факту отказались. После этого оппозиционер пошел в суд. По его словам, теперь соответствующая информация появилась в Едином реестре досудебных расследований. Лерос считает, что правоохранительные органы должны вызвать на допрос ключевых членов команды Зеленского. "Я не позволю этим изменникам избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа!" - пообещал Лерос. Обострение борьбы внутри украинских элит представляется неизбежным, в случае если Украина сохранится в нынешнем своем состоянии, отмечалось ранее в материале издания Украина.ру "Порошенко вместо Зеленского. На Украине уже делят посты в послевоенном будущем".

https://ukraina.ru/20230523/1046461504.html

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новости, владимир зеленский, гео лерос, госизмена, расследование, гбр, украина