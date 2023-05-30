На Украине начали расследовать госизмену Зеленского - 30.05.2023 Украина.ру
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На Украине начали расследовать госизмену Зеленского
На Украине начали расследовать госизмену Зеленского - 30.05.2023 Украина.ру
На Украине начали расследовать госизмену Зеленского
Суд обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование по факту возможной госизмены со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом 30 мая у себя в телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Гео Лерос
2023-05-30T12:25
2023-05-30T12:26
новости
владимир зеленский
гео лерос
госизмена
расследование
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Лерос изначально входил в президентскую фракцию "Слуга народа", однако потом пути депутата и властей страны разошлись, парламентария изгнали из фракции, после чего он принялся резко критиковать Зеленского и его команду. Лерос ранее подал заявление по факту государственной измены Зеленского. Депутат считает, что глава государства якобы назначил в СБУ "российских агентов". В Госбюро расследований открывать дело по данному факту отказались. После этого оппозиционер пошел в суд. По его словам, теперь соответствующая информация появилась в Едином реестре досудебных расследований. Лерос считает, что правоохранительные органы должны вызвать на допрос ключевых членов команды Зеленского. "Я не позволю этим изменникам избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа!" - пообещал Лерос. Обострение борьбы внутри украинских элит представляется неизбежным, в случае если Украина сохранится в нынешнем своем состоянии, отмечалось ранее в материале издания Украина.ру "Порошенко вместо Зеленского. На Украине уже делят посты в послевоенном будущем".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир зеленский, гео лерос, госизмена, расследование, гбр, украина
Новости, Владимир Зеленский, Гео Лерос, госизмена, Расследование, ГБР, Украина

На Украине начали расследовать госизмену Зеленского

12:25 30.05.2023 (обновлено: 12:26 30.05.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Суд обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование по факту возможной госизмены со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом 30 мая у себя в телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Гео Лерос
Лерос изначально входил в президентскую фракцию "Слуга народа", однако потом пути депутата и властей страны разошлись, парламентария изгнали из фракции, после чего он принялся резко критиковать Зеленского и его команду.
Лерос ранее подал заявление по факту государственной измены Зеленского. Депутат считает, что глава государства якобы назначил в СБУ "российских агентов". В Госбюро расследований открывать дело по данному факту отказались. После этого оппозиционер пошел в суд.

"Обязали возбудить уголовное дело по 111ст (государственная измена) в отношении Зеленского и ко!", - написал Лерос, приложив к сообщению фотографию документа с этим решением суда.

По его словам, теперь соответствующая информация появилась в Едином реестре досудебных расследований.
Лерос считает, что правоохранительные органы должны вызвать на допрос ключевых членов команды Зеленского.
"Я не позволю этим изменникам избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа!" - пообещал Лерос.
Обострение борьбы внутри украинских элит представляется неизбежным, в случае если Украина сохранится в нынешнем своем состоянии, отмечалось ранее в материале издания Украина.ру "Порошенко вместо Зеленского. На Украине уже делят посты в послевоенном будущем".
- РИА Новости, 1920, 23.05.2023
23 мая, 05:55
Запад уберет Зеленского, чтобы не допустить Третьей мировой войны, считают украинские экспертыНа Украине и в ряде западных стран эксперты заговорили о вероятной заморозке конфликта и даже о возможной отставке Зеленского, на которого могут впоследствии "повесить" все издержки войны. При этом сама Украина продолжает путь к тотальному саморазрушению.
 
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