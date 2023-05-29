Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил - 29.05.2023 Украина.ру
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Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил - 29.05.2023 Украина.ру
Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
Американский президент Джо Байден назвал единственной "по-настоящему священной" обязанностью американцев должным образом заботиться о военнослужащих и их семьях, сообщает РИА Новости 29 мая
2023-05-29T20:38
2023-05-29T20:38
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День Поминовения — национальный день памяти США, отмечаемый ежегодно в последний понедельник мая. Он посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.Традиция отмечать этот день зародилась после Гражданской войны в США и первоначально была посвящена солдатам-северянам, погибшим в этой войне. После Первой мировой войны в этот день стали вспоминать солдат, погибших и в других военных конфликтах.В этот день Байден возложил венок на могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном.Он добавил, что нет ничего более важного, более святого, более американского.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру
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новости, джо байден, сша, война
Новости, Джо Байден, США, война

Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил

20:38 29.05.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента США Дж. Байдена
Инаугурация избранного президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Американский президент Джо Байден назвал единственной "по-настоящему священной" обязанностью американцев должным образом заботиться о военнослужащих и их семьях, сообщает РИА Новости 29 мая
День Поминовения — национальный день памяти США, отмечаемый ежегодно в последний понедельник мая. Он посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.
Традиция отмечать этот день зародилась после Гражданской войны в США и первоначально была посвящена солдатам-северянам, погибшим в этой войне. После Первой мировой войны в этот день стали вспоминать солдат, погибших и в других военных конфликтах.

"Как у нации… у нас есть много обязательств… но только одно по-настоящему священное. Подготовить тех, кого мы отправляем на поле брани, заботиться о них и их семьях, когда они возвращаются домой и когда нет", - сказал Байден.

В этот день Байден возложил венок на могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном.
Он добавил, что нет ничего более важного, более святого, более американского.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.
По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.
Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.
Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру
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