https://ukraina.ru/20230529/1046690821.html

Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин

Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин - 29.05.2023 Украина.ру

Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров пригласил вновь избранного главу турецкого правительства Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Берлин для обсуждения ситуации в восточной части Средиземного моря, сообщается на сайте правительства Германии 29 мая

2023-05-29T19:51

2023-05-29T19:51

2023-05-29T19:51

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"Среди прочего, (в ходе беседы - прим. ред.) было выражено намерение вместе работать над положительным развитием в восточном Средиземноморье в свете решений, которые в настоящее время принимаются в НАТО, и над отношениями Турции с Европейским Союзом", - говорится в сообщении14 мая в Турции состоялись выборы президента страны, а также парламентские выборы. На пост главы государства претендовали действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган.15 мая высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоялся 28 мая.Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.В интервью изданию Украина.ру публицист Армен Гаспарян рассказал, что, в случае победы Эрдогана, Запад может попытаться устроить в Турции госпереворот, так как для США и Европы "демократичными" считаются только те выборы, в которых побеждает их ставленник.По мнению эксперта, нынешний президент тоже это понимает, а он уже показал, как может жёстко подавлять мятеж.Любой внутренний политический кризис наносит ущерб экономике страны и приводит к потере территорий, что точно не входит в планы Турции, которая стремится к расширению своих границ, отметил Гаспарян.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230521/1046422478.html

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новости, эрдоган, олаф шольц, берлин, турция